Autoritățile sanitar-veterinare au activat proceduri de urgență după confirmarea unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație privată din județul Giurgiu. Măsurile vizează limitarea rapidă a răspândirii bolii și protejarea fermelor din zonele învecinate.

Ce a determinat activarea măsurilor speciale în județul Giurgiu

Prefectura Giurgiu a anunțat că, la 27 ianuarie 2026, s-a reunit în ședință extraordinară. Decizia a venit după confirmarea, cu o zi înainte, a unui focar de pestă porcină africană într-o exploatație din localitatea Poșta, comuna Buturugeni.

În cadrul întâlnirii, autoritățile au evaluat situația epidemiologică și au aprobat un program de intervenție destinat stopării focarului. Planul prevede măsuri imediate în exploatația afectată, dar și restricții extinse în localitățile din jur.

Cum se intervine în exploatația unde a fost depistată boala

În unitatea în care a fost confirmată africană au fost dispuse măsuri de urgență pentru eliminarea riscurilor. Autoritățile au decis efectuarea unui recensământ complet al porcinelor, indiferent de vârstă sau categorie.

Totodată, s-a stabilit neutralizarea cadavrelor și a resturilor provenite de la animalele ucise, precum și eliminarea produselor și materialelor considerate potențial contaminate. Aceste intervenții urmăresc reducerea încărcăturii virale și prevenirea transmiterii în afara exploatației.

Procedurile de curățare și dezinfectare vor fi aplicate strict, conform regulamentelor europene, pentru a limita răspândirea virusului prin echipamente, persoane sau vehicule.

Unde au fost stabilite zonele de protecție și supraveghere

În jurul focarului a fost instituită o zonă de restricție, împărțită într-o zonă de protecție și una de supraveghere. Zona de protecție include localitățile Buturugeni și Poșta din județul Giurgiu, precum și Ordoreanu din județul Ilfov.

În aceste localități, domestici trebuie ținuți separați de animalele sălbatice și de alte specii, iar accesul în exploatații este condiționat de măsuri stricte de dezinfectare.

Zona de supraveghere cuprinde peste 30 de localități din județele Giurgiu și Ilfov, unde vor fi aplicate reguli sporite de biosecuritate. Măsurile vizează atât persoanele care intră în contact cu porcii, cât și mijloacele de transport utilizate, scrie Capital.

Ce reguli suplimentare sunt impuse pentru gestionarea cadavrelor

Autoritățile au transmis că, în zona de supraveghere, toate cadavrele de animale moarte sau sacrificate vor fi eliminate cu respectarea legislației. În situațiile în care incinerarea nu este posibilă, se va recurge la îngroparea controlată.

Scopul acestor măsuri este prevenirea extinderii pestei porcine africane și protejarea exploatațiilor din regiune, în contextul unui risc ridicat de transmitere.