Nominalizările BAFTA 2026 au fost anunțate oficial astăzi la Londra. Acest anunț marchează începutul etapei decisive pentru cele mai reușite creații din cinematografia britanică. Anunțul, făcut de actorii David Jonsson și Aimee Lou Wood, vine la scurt timp după nominalizările la Oscar. Odată cu lansarea acestor vești, se confirmă faptul că pelicula „One Battle After Another” și thrillerul „Sinners” se află printre favorite

Atenția întregii industrii se concentrează acum pe data de 22 februarie, când Academia Britanică va decide cine sunt marii câștigători ai acestui an în cadrul galei găzduite la Royal Festival Hall.

Ce filme se află printre categoriile principale și cine sunt actorii în cursă

În cursa pentru „Cel mai bun film” au intrat titlurile „Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle After Another” și „Sentimental Value”. Pelicula „Sinners” pleacă cu un avantaj imens după ce a obținut un număr record de nominalizări la Oscar săptămâna trecută. Filmul este considerat principalul pretendent și la Londra.

O categorie specială, aflată sub lupa publicului, este „Rising Star”, unde actorii Archie Madekwe (Lurker) și Robert Aramayo (I Swear) se numără printre cei cinci nominalizați care pot fi votați direct de către fani.

Când vor avea loc Nominalizările BAFTA 2026

Ceremoniile vor fi desfășurate pe 22 februarie la Southbank Centre, într-un eveniment care promite să adune la un loc crema cinematografiei internaționale. Gala din acest an va fi prezentată de actorul Alan Cumming, cunoscut pentru carisma sa.

Suprapunerea membrilor care votează atât pentru BAFTA, cât și pentru Oscar, face ca această ediție să fie privită ca un indicator esențial pentru tendințele finale ale sezonului premiilor.

Premiile BAFTA reprezintă cele mai înalte distincții acordate de British Academy of Film and Television Arts. De-a lungul anilor, acestea au devenit un barometru de precizie pentru , datorită numărului mare de votanți în ambele categorii. Gala de la Londra este considerată cel mai important eveniment cinematografic european al sezonului, potrivit