B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026

Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 21:50
Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026
Foto: Facebook/ Leonardo DiCaprio
Cuprins
  1. Ce filme se află printre categoriile principale și cine sunt actorii în cursă
  2. Când vor avea loc Nominalizările BAFTA 2026

Nominalizările BAFTA 2026 au fost anunțate oficial astăzi la Londra. Acest anunț marchează începutul etapei decisive pentru cele mai reușite creații din cinematografia britanică. Anunțul, făcut de actorii David Jonsson și Aimee Lou Wood, vine la scurt timp după nominalizările la Oscar.  Odată cu lansarea acestor vești, se confirmă faptul că pelicula „One Battle After Another” și thrillerul „Sinners” se află printre favorite

Atenția întregii industrii se concentrează acum pe data de 22 februarie, când Academia Britanică va decide cine sunt marii câștigători ai acestui an în cadrul galei găzduite la Royal Festival Hall.

Ce filme se află printre categoriile principale și cine sunt actorii în cursă

În cursa pentru „Cel mai bun film” au intrat titlurile „Hamnet”, „Marty Supreme”, „One Battle After Another” și „Sentimental Value”. Pelicula „Sinners” pleacă cu un avantaj imens după ce a obținut un număr record de nominalizări la Oscar săptămâna trecută. Filmul este considerat principalul pretendent și la Londra.

O categorie specială, aflată sub lupa publicului, este „Rising Star”, unde actorii Archie Madekwe (Lurker) și Robert Aramayo (I Swear) se numără printre cei cinci nominalizați care pot fi votați direct de către fani.

Când vor avea loc Nominalizările BAFTA 2026

Ceremoniile vor fi desfășurate pe 22 februarie la Southbank Centre, într-un eveniment care promite să adune la un loc crema cinematografiei internaționale. Gala din acest an va fi prezentată de actorul Alan Cumming, cunoscut pentru carisma sa.

Suprapunerea membrilor care votează atât pentru BAFTA, cât și pentru Oscar, face ca această ediție să fie privită ca un indicator esențial pentru tendințele finale ale sezonului premiilor.

Premiile BAFTA reprezintă cele mai înalte distincții acordate de British Academy of Film and Television Arts. De-a lungul anilor, acestea au devenit un barometru de precizie pentru premiile Oscar, datorită numărului mare de votanți în ambele categorii. Gala de la Londra este considerată cel mai important eveniment cinematografic european al sezonului, potrivit stiripesurse

Tags:
Citește și...
McDonald’s din India, total diferit față de Europa. Un român a rămas uimit de ce a găsit în meniu: „Teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza” (VIDEO)
Eveniment
McDonald’s din India, total diferit față de Europa. Un român a rămas uimit de ce a găsit în meniu: „Teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza” (VIDEO)
Cel mai rapid telegrafist din lume este român. Ianis Scutaru, record Guinness la doar 13 ani: „A fost nevoie de muncă”
Eveniment
Cel mai rapid telegrafist din lume este român. Ianis Scutaru, record Guinness la doar 13 ani: „A fost nevoie de muncă”
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
Eveniment
O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
Eveniment
Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Eveniment
O femeie e acuzată că a furat dintr-o biserică din Hunedoara. Modul ingenios în care a încercat să-și ascundă fapta
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Eveniment
Depozit de deșeuri propus în comuna Lumina. Vacanțe cu miros de gunoi, la Mamaia și Năvodari
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Eveniment
Trei persoane, reținute după ce i-au oferit bani mamei unei copile violate, pentru ca aceasta să-și schimbe declarațiile
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Eveniment
Pedeapsa cu executare primită de un bărbat din Bihor care a ucis câinele unui vecin
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Eveniment
Cazurile de gripă iau amploare în România. 17 morți într-o săptămână și mii de îmbolnăviri noi
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Eveniment
Șoferul microbuzului care transporta suporterii lui Paok Salonic era și beat și drogat. Ultimele date de la anchetatori (VIDEO)
Ultima oră
23:05 - McDonald’s din India, total diferit față de Europa. Un român a rămas uimit de ce a găsit în meniu: „Teoretic ar fi trebuit să aibă gust de pizza” (VIDEO)
22:44 - Nicușor Dan, despre numirile la șefia serviciilor: „Cel mai bine din afara partidelor”. Ce a spus despre numele vehiculate
22:23 - Cel mai rapid telegrafist din lume este român. Ianis Scutaru, record Guinness la doar 13 ani: „A fost nevoie de muncă”
22:19 - Nicușor Dan: „Nu există risc de creștere de taxe în viitorul apropiat”. Mesaj pentru primari: „Cred că o să-i supăr, dar…”
21:52 - Nicușor Dan: „Nu există alternativă la Bolojan”. Președintele a ezitat să-i dea dreptate premierului în acuzația că PSD blochează reformele
21:35 - Mira a pus capăt speculațiilor și a confirmat despărțirea de Levi Elekes: „Ăsta este momentul pe care nu am avut cum să îl evit” (VIDEO)
21:25 - Tatulici e pentru un guvern minoritar: „Să vedem ce face PSD în opoziția reală, că se discreditează dacă se apucă cu AUR să-și facă hora aia mizerabilă” (VIDEO)
20:59 - O operațiune de salvare contracronometru în Munții Maramureșului. Doi tineri ucraineni, blocați în zăpadă de peste doi metri
20:56 - Tatulici, despre guvernare: „Bălăcăreală de 2 lei”. Pe cine vede vinovat (VIDEO)
20:24 - Vacanță în Europa în 2026? Topul destinațiilor care te lasă fără bani și alternativele accesibile. Surpriza vine din Est