Acasa » Eveniment » Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)

Traian Avarvarei
27 ian. 2026, 23:36
Sursa foto: Hepta - SportPictures / Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
Cuprins
  1. Ce a spus Becali despre permisiile pe care le primesc deținuții
  2. Ce a povestit Becali despre perioada în care a fost la închisoare

Deputatul Gigi Becali, patronul FCSB, a povestit cum i-a fost perioada de detenție. El a spus că în închisoare a avut deținuți care-i cărau cumpărăturile, în schimb i s-a negat dreptul permisiilor.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV, în contextul în care turcul Abdullah Ataș, condamnat la 22 de ani de închisoare pentru uciderea unui polițist de la Rutieră, a evadat după 10 ani, profitând de o permisie pe care a primit-o weekendul trecut. El a avut de-a lungul timpului mai multe permisii și de fiecare dată a revenit la penitenciar, numai că de această dată nu s-a mai întors.

Ce a spus Becali despre permisiile pe care le primesc deținuții

„Eu eram în regim deschis și aveam dreptul la 30 de zile într-un an, cu o zi sau până la 10 zile o singură dată. I-am dat în judecată și abia după un an am căzut la pace cu ei, m-am înțeles cu ei, cu șeful ANP, să-mi retrag acțiunea de la instanță, că eu le ceream pe toate 30, și el a zis că ”dacă Becali câștigă, nenorocim tot sistemul penitenciar”. Și am căzut la înțelegere că o să-mi dea 5 zile, o zi și 5 zile, ca să pot să-mi retrag acțiunea. Și mi-am retras-o, ce să fac?

Acuma, hai să vorbim de cazul ăsta. Conform legii, legea nu distinge între infracțiunea cu violență sau fără violență. Eu acuma am un proiect de lege depus care, a fost respins la comisii, și fac distincție între infracțiune cu violență și fără violență, adică la cele fără violență sunt trecute la drepturi, adică ești obligat să-mi dai. Că ei dau (permisiile) la bunul lor plac”, a explicat Gigi Becali.

El a mai spus că Ataș probabil „pe șpagă” a avut regim semideschis, de vreme ce i s-a dat permisie de 3 zile, căci la regim închis n-ar fi primit decât o zi.

„Eu aveam regim deschis și nu-mi dăduseră nici măcar o zi!”, s-a plâns Becali.

Patronul FCSB a mai afirmat că poate în cazul turcului nu s-a încălcat legea prin permisiile ce i s-au dat, dar tot au fost nedreptățiți alți deținuți, cărora poate nu li s-au dat permisii, deși ar fi avut dreptul, așa cum a fost cazul lui: „Ăsta e, de fapt, abuzul în serviciu, faptul că lu ăla nu i-a dat și lu ăsta i-a dat!”.

Ce a povestit Becali despre perioada în care a fost la închisoare

Gigi Becali a afirmat apoi că a fost nevoie să se adreseze instanței și pentru a beneficia de telefon mobil cu internet. Inițial, el primise telefon „cu butoane”.

„Eu aveam pile mai mari ca turcul ăsta, decât n-a avut nimeni pile ca mine niciodată! Dar mi-au spus oamenii așa – eram prieteni cu toții – ”băi, Gigi, au trimis de la SRI ofițeri care se ocupă personal numai de tine, avem de la București ofițeri SRI la Constanța care se ocupă de tine de procesele tale, de toate!”. Coldea n-avea altceva de făcut decât să se ocupe de un deținut”, a mai susținut patronul FCSB.

Becali a mai povestit că eram „doar trei într-o cameră de 24” și „eu aveam om care-mi făcea patul, că ăia de erau cu mine în cameră îi adusese ca să-mi facă patul mie și curățenie. (…) Când cumpăram, aveam câte trei care să-mi care cumpărăturile, că cumpăram mult și aveam trei deținuți care-mi cărau mie bagajele și le dădeam câte o ciocolată după aia”.

„I-am zis la director: ”băi, lasă-mă la oi să muncesc”, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă. (…) Dar era în afara penitenciarului stâna. Mi-a zis: ”băi, Gigi, ești nebun, vrei să vină presa câre 20 de camere să te filmeze pe tine cu oile?””, și-a mai amintit Becali despre perioada în detenție.

