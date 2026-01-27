Radu Marinescu (PSD), ministrul Justiției, a declarat că a dispus verificări după ce un deținut a profitat de permisie ca să fugă de tot. Abdullah Ataș era încarcerat la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat pentru uciderea unui polițist de la Rutieră, în 2017. El a primit o permisie weekendul trecut, însă în închisoare. Potrivit unor surse, Ataș a reușit deja să ajungă în țara sa, Turcia. Marinescu a ținut să remarce că Ataș a ispășit 10 ani din pedeapsa de 22 și că a obținut mai multe permisii de-a lungul timpului și de fiecare dată a revenit în penitenciar.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Marinescu, despre recompensele pe care le primesc deținuții

„În primul rând, din punct de vedere statistic, această situație e una extrem, extrem de rară. Există mii de astfel de permisiuni care se acordă strict în conformitate cu legea (…) Putem să avem opinii, să facem speculații, să avem controverse, dar totul se întoarce la aplicarea legii. (…)

Când se adoptă astfel de măsuri, persoana respectiv e evaluată periodic, chiar anual spune legea, se trece dintr-un regim de executare în altul prin evaluări sistematice. Se acordă aceste aceste recompense în raport de modul în care persoana participă la activități educative, psiho-sociale, religioase sau ce optează acolo”, a declarat Radu Marinescu.

Ce a spus ministrul Justiției despre turcul evadat

Întrebat dacă numărul de 72 de date acestui deținut nu i se pare mare, ministrul a răspuns: „Asta e aprecierea făcută de specialiștii din penitenciar. Dar a executat 10 ani din pedeapsă? Eu nu vreau să justific nimic, acolo Corpul de control pentru a verifica foarte riguros dacă au fost respectate toate aspectele de legalitate. Dar faptul că în 10 ani o persoană a fost repetat evaluată, poate de zeci de ori, nici nu știu de câte ori, și s-a ajuns la concluzia că această persoană merită niște recompense e o chestiune care e deschisă oricărui deținut care se conformează programului din penitenciar”.

„Se pare că în privința acestei persoane a existat o seriozitate până la un punct a atitudinii sale, pentru că a ieșit de vreo 20 de ori cu permisiuni și s-a și întors. (…)

Nu pot să fac abstracție de faptul că din 3.000 de permisiuni a existat o situație de neîntoarcere”, a mai afirmat ministrul Justiției, Radu Marinescu.