Google a acceptat o soluționare majoră într-un proces colectiv care vizează acuzații sensibile legate de confidențialitatea utilizatorilor și funcționarea asistentului vocal integrat pe dispozitivele Android. Cazul readuce în atenție limitele tehnologiei vocale și temerile privind folosirea datelor personale.

Cum a ajuns Google să plătească 68 de milioane de dolari

Compania a fost acuzată că Google Assistant ar fi înregistrat conversații private fără consimțământul utilizatorilor, după activări accidentale ale asistentului vocal pe telefoanele mobile. Reclamanții susțin că aceste înregistrări ar fi fost ulterior partajate cu agenți de publicitate, pentru livrarea de reclame personalizate, fapt considerat o încălcare gravă a vieții private.

a negat constant orice abatere, însă a acceptat plata a 68 de milioane de dolari pentru a evita un litigiu de durată și costuri suplimentare. În documentele depuse la instanță, compania a precizat că înțelegerea nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției, ci o soluție pragmatică.

Ce rol are Google Assistant și unde apar problemele invocate

Google Assistant este proiectat să rămână inactiv până când detectează comanda vocală „Hey Google”, moment în care începe să înregistreze și să transmită sunetul către serverele companiei. Utilizatorii folosesc această funcție pentru sarcini variate, de la informații despre vreme până la controlul dispozitivelor inteligente din locuință, relatează Adevărul.

Potrivit procesului, problema apare atunci când asistentul se activează din greșeală, interpretând eronat sunete ambientale drept expresia de activare. Reclamanții afirmă că, în aceste situații, au fost înregistrate discuții care nu aveau legătură cu utilizarea serviciului și care ar fi trebuit să rămână private.

Ce presupune acțiunea colectivă și cine poate primi despăgubiri

Acordul a fost depus la o instanță federală din California și trebuie aprobat de judecătoarea Beth Labson Freeman, de la Tribunalul Districtual al SUA. Procesul a fost intentat ca plângere colectivă, ceea ce înseamnă că suma va fi împărțită între mai mulți utilizatori eligibili.

Despăgubirile pot fi solicitate de persoanele care au deținut dispozitive Google începând din luna mai 2016. Avocații reclamanților pot cere până la o treime din valoarea acordului, aproximativ 22 de milioane de dolari, drept onorarii.

Dosarul vine la scurt timp după un acord similar încheiat de , care a acceptat să plătească 95 de milioane de dolari într-un proces legat de activarea neintenționată a asistentului vocal Siri. Și în acel caz, compania a respins acuzațiile, inclusiv pe cele potrivit cărora ar fi „înregistrat, divulgat către terți sau nu ar fi șters conversații înregistrate ca urmare a activării Siri” fără acordul utilizatorilor.