B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant

Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant

Iulia Petcu
27 ian. 2026, 23:56
Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
Sursa Foto: Hepta/ Christoph Dernbach/dpa
Cuprins
  1. Cum a ajuns Google să plătească 68 de milioane de dolari
  2. Ce rol are Google Assistant și unde apar problemele invocate
  3. Ce presupune acțiunea colectivă și cine poate primi despăgubiri

Google a acceptat o soluționare majoră într-un proces colectiv care vizează acuzații sensibile legate de confidențialitatea utilizatorilor și funcționarea asistentului vocal integrat pe dispozitivele Android. Cazul readuce în atenție limitele tehnologiei vocale și temerile privind folosirea datelor personale.

Cum a ajuns Google să plătească 68 de milioane de dolari

Compania a fost acuzată că Google Assistant ar fi înregistrat conversații private fără consimțământul utilizatorilor, după activări accidentale ale asistentului vocal pe telefoanele mobile. Reclamanții susțin că aceste înregistrări ar fi fost ulterior partajate cu agenți de publicitate, pentru livrarea de reclame personalizate, fapt considerat o încălcare gravă a vieții private.

Google a negat constant orice abatere, însă a acceptat plata a 68 de milioane de dolari pentru a evita un litigiu de durată și costuri suplimentare. În documentele depuse la instanță, compania a precizat că înțelegerea nu reprezintă o recunoaștere a vinovăției, ci o soluție pragmatică.

Ce rol are Google Assistant și unde apar problemele invocate

Google Assistant este proiectat să rămână inactiv până când detectează comanda vocală „Hey Google”, moment în care începe să înregistreze și să transmită sunetul către serverele companiei. Utilizatorii folosesc această funcție pentru sarcini variate, de la informații despre vreme până la controlul dispozitivelor inteligente din locuință, relatează Adevărul.

Potrivit procesului, problema apare atunci când asistentul se activează din greșeală, interpretând eronat sunete ambientale drept expresia de activare. Reclamanții afirmă că, în aceste situații, au fost înregistrate discuții care nu aveau legătură cu utilizarea serviciului și care ar fi trebuit să rămână private.

Ce presupune acțiunea colectivă și cine poate primi despăgubiri

Acordul a fost depus la o instanță federală din California și trebuie aprobat de judecătoarea Beth Labson Freeman, de la Tribunalul Districtual al SUA. Procesul a fost intentat ca plângere colectivă, ceea ce înseamnă că suma va fi împărțită între mai mulți utilizatori eligibili.

Despăgubirile pot fi solicitate de persoanele care au deținut dispozitive Google începând din luna mai 2016. Avocații reclamanților pot cere până la o treime din valoarea acordului, aproximativ 22 de milioane de dolari, drept onorarii.

Dosarul vine la scurt timp după un acord similar încheiat de Apple, care a acceptat să plătească 95 de milioane de dolari într-un proces legat de activarea neintenționată a asistentului vocal Siri. Și în acel caz, compania a respins acuzațiile, inclusiv pe cele potrivit cărora ar fi „înregistrat, divulgat către terți sau nu ar fi șters conversații înregistrate ca urmare a activării Siri” fără acordul utilizatorilor.

Tags:
Citește și...
Copiii sub 15 ani, interzis pe rețelele sociale. Țara care impune restricții pentru Facebook, TikTok, Instagram
IT&C
Copiii sub 15 ani, interzis pe rețelele sociale. Țara care impune restricții pentru Facebook, TikTok, Instagram
Milioane de parole și emailuri, expuse public într-o bază de date uriașă. Ce platforme sunt cele mai afectate de această breșă
IT&C
Milioane de parole și emailuri, expuse public într-o bază de date uriașă. Ce platforme sunt cele mai afectate de această breșă
Site-ul tău a crescut. Hosting-ul ține pasul? De ce VPS-urile cyber_Folks fac diferența
IT&C
Site-ul tău a crescut. Hosting-ul ține pasul? De ce VPS-urile cyber_Folks fac diferența
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
IT&C
Analiză Vodafone. Coloana vertebrală a Europei Digitale: conectivitatea sigură ca pilon central al apărării
TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
IT&C
TikTok introduce verificarea automată a vârstei în UE. Cum va funcționa noua tehnologie
Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
IT&C
Aproape jumătate dintre adolescenți sunt expuși riscului dependenței de tehnologie. Pericolul din online
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
IT&C
Semnalul Wi-Fi este afectat de aceste obiecte din casă. Unde greșesc majoritatea utilizatorilor
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știrile false și conținutul generat de inteligența artificială
Externe
Copiii din Finlanda învață încă de la grădiniță cum să recunoască știrile false și conținutul generat de inteligența artificială
Șeful Instagram acuză inteligența artificială de manipularea conținutului vizual. Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI
IT&C
Șeful Instagram acuză inteligența artificială de manipularea conținutului vizual. Ce măsuri vrea Instagram să adopte în fața valului de AI
Ultima oră
23:58 - Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
23:54 - Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
23:36 - Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
23:32 - Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
23:09 - Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
22:58 - Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
22:40 - CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
22:34 - A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
22:14 - Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
22:01 - CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)