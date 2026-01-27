B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale

Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale

Iulia Petcu
27 ian. 2026, 22:58
Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
Foto ilustrativ: Shutterstock
Cuprins
  1. Ce arată datele despre explozia traficului de cocaină către Europa
  2. Cum evită traficanții porturile mari și controalele clasice
  3. Ce avertizează Europol despre reacția autorităților

Rețelele internaționale de trafic de droguri își adaptează constant strategiile, iar Europa se confruntă cu o presiune tot mai mare la frontierele maritime. Un raport recent al Europol arată că metodele folosite devin mai sofisticate și mai greu de detectat.

Ce arată datele despre explozia traficului de cocaină către Europa

Potrivit raportului Europol, fluxul de cocaină către statele Uniunii Europene a atins niveluri record, pe fondul unei producții ridicate în America Latină. Cererea constantă din Europa alimentează dezvoltarea rețelelor de crimă organizată, care investesc masiv în tehnologii și logistică.

Documentul arată că grupările folosesc submarine artizanale, ambarcațiuni semi-submersibile și sisteme avansate de camuflaj, menite să evite controalele tradiționale. Aceste metode permit transporturi pe distanțe mari, cu riscuri reduse de interceptare, chiar și în zone intens monitorizate.

Cum evită traficanții porturile mari și controalele clasice

Raportul Europol evidențiază o schimbare clară de strategie în alegerea rutelor și a punctelor de intrare pe continent. Traficanții evită tot mai des porturi majore precum Anvers sau Rotterdam, considerate prea vizibile. În schimb, sunt preferate porturi mai mici și rute alternative, unde capacitatea de control este limitată. Cocaina este ascunsă în utilaje industriale, produse alimentare, materiale plastice sau textile, dar și fixată sub apă, pe carena navelor. Aceste tehnici sunt descrise de experți drept un „camuflaj aproape perfect”.

Un alt aspect important semnalat de Europol este transferul drogurilor pe mare, de pe nave mari pe ambarcațiuni secundare. Tot mai frecvent, aceste operațiuni au loc în larg, înainte ca marfa să fie redirecționată spre Africa de Vest.

De acolo, cocaina ajunge fie în Europa continentală, fie în Insulele Canare, urmând apoi coasta sudică a Spaniei, în special regiunea Andaluzia. Fragmentarea transporturilor reduce riscul interceptării și îngreunează munca autorităților, potrivit stiripesurse.ro.

Ce avertizează Europol despre reacția autorităților

Directorul executiv al Europol, Catherine De Bolle, a subliniat gravitatea situației și nevoia unei reacții coordonate. „Știm că aceste grupări își diversifică tot mai mult metodele, folosind nave mai mici, transferuri pe mare și tehnici ingenioase de ascundere pentru a evita detectarea”, a declarat aceasta.

Europol atrage atenția că doar cooperarea internațională, schimbul rapid de informații și investițiile în tehnologii moderne pot limita extinderea acestui fenomen global.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
Eveniment
Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
Eveniment
Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
Eveniment
A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
Eveniment
Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026
Eveniment
Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026
Ministrul Justiției, nouă reacție în cazul turcului evadat: A executat 10 ani din pedeapsă? Pare că a existat o seriozitate până la un punct, pentru că a ieșit de vreo 20 de ori cu permisiuni și s-a și întors (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției, nouă reacție în cazul turcului evadat: A executat 10 ani din pedeapsă? Pare că a existat o seriozitate până la un punct, pentru că a ieșit de vreo 20 de ori cu permisiuni și s-a și întors (VIDEO)
Fenomen neobișnuit la Marea Neagră. Cu ce au fost acoperite plajele de pe litoral
Eveniment
Fenomen neobișnuit la Marea Neagră. Cu ce au fost acoperite plajele de pe litoral
Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate
Eveniment
Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate
Focar de pestă porcină africană în Giurgiu. Ce restricții au impus autoritățile și unde au fost instituite zone de protecție
Eveniment
Focar de pestă porcină africană în Giurgiu. Ce restricții au impus autoritățile și unde au fost instituite zone de protecție
UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure
Eveniment
UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure
Ultima oră
23:58 - Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
23:56 - Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
23:54 - Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
23:36 - Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
23:32 - Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
23:09 - Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
22:40 - CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
22:34 - A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
22:14 - Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
22:01 - CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)