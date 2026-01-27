Rețelele internaționale de trafic de droguri își adaptează constant strategiile, iar Europa se confruntă cu o presiune tot mai mare la frontierele maritime. Un raport recent al Europol arată că metodele folosite devin mai sofisticate și mai greu de detectat.

Ce arată datele despre explozia traficului de cocaină către Europa

Potrivit raportului , fluxul de cocaină către statele Uniunii Europene a atins niveluri record, pe fondul unei producții ridicate în America Latină. Cererea constantă din Europa alimentează dezvoltarea rețelelor de crimă organizată, care investesc masiv în tehnologii și logistică.

Documentul arată că grupările folosesc submarine artizanale, ambarcațiuni semi-submersibile și sisteme avansate de camuflaj, menite să evite controalele tradiționale. Aceste metode permit transporturi pe distanțe mari, cu riscuri reduse de interceptare, chiar și în zone intens monitorizate.

Cum evită traficanții porturile mari și controalele clasice

Raportul Europol evidențiază o schimbare clară de strategie în alegerea rutelor și a punctelor de intrare pe continent. Traficanții evită tot mai des porturi majore precum Anvers sau Rotterdam, considerate prea vizibile. În schimb, sunt preferate porturi mai mici și rute alternative, unde capacitatea de control este limitată. Cocaina este ascunsă în utilaje industriale, produse alimentare, materiale plastice sau textile, dar și fixată sub apă, pe carena navelor. Aceste tehnici sunt descrise de experți drept un „camuflaj aproape perfect”.

Un alt aspect important semnalat de Europol este transferul pe mare, de pe nave mari pe ambarcațiuni secundare. Tot mai frecvent, aceste operațiuni au loc în larg, înainte ca marfa să fie redirecționată spre Africa de Vest.

De acolo, ajunge fie în Europa continentală, fie în Insulele Canare, urmând apoi coasta sudică a Spaniei, în special regiunea Andaluzia. Fragmentarea transporturilor reduce riscul interceptării și îngreunează munca autorităților, potrivit stiripesurse.ro.

Ce avertizează Europol despre reacția autorităților

Directorul executiv al Europol, Catherine De Bolle, a subliniat gravitatea situației și nevoia unei reacții coordonate. „Știm că aceste grupări își diversifică tot mai mult metodele, folosind nave mai mici, transferuri pe mare și tehnici ingenioase de ascundere pentru a evita detectarea”, a declarat aceasta.

Europol atrage atenția că doar cooperarea internațională, schimbul rapid de informații și investițiile în tehnologii moderne pot limita extinderea acestui fenomen global.