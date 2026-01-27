B1 Inregistrari!
Eveniment » A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta

A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 22:34
A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
Sursa foto: Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov / Facebook
Cuprins
  1. Cum va fi structurat noul Spital la Brașov
  2. Care este sursa de finanțare pentru unitatea medicală din Brașov

Spital la Brașov construit de la zero este anunțul oficial al Primăriei. Finanțarea pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase a fost aprobată prin Programul Național de Investiții.

Aceasta va fi primul spital ridicat în oraș după anul 1990, reprezentând o investiție majoră de peste 368 de milioane de lei fără TVA.

Cum va fi structurat noul Spital la Brașov

Viitorul spital va avea o capacitate de 279 de paturi, dintre care 242 sunt destinate spitalizării continue, iar restul pentru terapie intensivă și spitalizare de zi. Din punct de vedere arhitectural, proiectul cuprinde patru corpuri de clădire cu regimuri de înălțime diferite, de până la patru etaje. Corpul principal va adăposti secțiile de pneumologie și recuperare respiratorie.  Restul clădirilor vor include secții de boli infecțioase pentru adulți și copii, compartimente HIV/SIDA și îngrijiri paliative. În plus, unitatea va fi dotată cu un centru modern de diagnostic, bloc operator și un compartiment ATI.

Care este sursa de finanțare pentru unitatea medicală din Brașov

Proiectul i s-a dat undă verde  pentru finanțare europeană nerambursabilă în urma evaluării documentației depuse la Ministerul Sănătății. Semnarea contractului de finanțare este programată pentru zilele următoare. Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene va finaliza etapa de completare a documentelor.

Odată semnat documentul, municipalitatea va putea trece la etapa de proiectare și execuție a lucrărilor. Această investiție prin Programul Național de Investiții în Infrastructura Unităților Spitalicești reprezintă cel mai important proiect de sănătate publică din istoria recentă a Brașovului.

În ultimele anii, sistemul medicală din Brașov a funcționat în mare parte în imobile vechi, care nu mai corespundeau normelor epidemiologice actuale. Proiectul noului spital de boli infecțioase vine să rezolve o criză de spațiu și dotări resimțită acut în timpul pandemiei. Această construcție este considerată esențială pentru a asigura un spațiu medical corecte și un mediu sigur pentru tratarea afecțiunilor respiratorii și infecțioase, potrivit hotnews

