Cristian Tudor Popescu a remarcat faptul că președintele Nicușor Dan are o relație foarte bună cu PSD, dar nu a ieșit niciodată public să-l susțină pe Ilie Bolojan, politicianul pe care l-a numit premier. Gazetarul a mai susținut că nu l-ar mira ca Nicușor Dan să facă un compromis cu PSD în procesul de numire a șefilor de servicii.
Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.
„Deocamdată, problema e când se va întâmpla (numirea noilor șefi de servicii – n.r.). Deci dl Nicușor Dan blochează în continuare aceste numiri și am spus încă de anul trecut că asta se poate prelungi la infinit. Deci asta e problema noastră. (…)
Nu m-ar mira deloc ca Nicușor Dan să facă un compromis cu PSD. Dl Grindeanu se înțelege foarte bine cu dl Nicușor Dan, i-a dat și dreptate, a spus că foarte bine a făcut când a zis că nu trebuia mărit TVA-ul. Deci e de partea dlui Nicușor Dan, așa a spus. Dl Băluță a fost de asemenea de partea dlui Nicușor Dan.
Are relații foarte bune cu PSD dl Nicușor Dan, în schimb cu dl Ilie Bolojan eu nu l-am văzut niciodată ieșind pur și simplu să-l susțină explicit, arătând de ce e necesar ce face Bolojan – deși e dureros, e necesar – și să spună că el, în calitate de președinte, îl susține pe dl Bolojan pe care l-a numit prim-ministru. Niciodată n-a făcut lucrul ăsta și nici n-are de gând s-o facă.
Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe Ilie Bolojan dl Nicușor Dan, păstrează asta în mânecă”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.