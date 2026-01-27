Cristian Tudor Popescu a remarcat faptul că președintele Nicușor Dan are o relație foarte bună cu PSD, dar nu a ieșit niciodată public să-l susțină pe Ilie Bolojan, politicianul pe care l-a numit premier. Gazetarul a mai susținut că nu l-ar mira ca Nicușor Dan să facă un compromis cu PSD în procesul de numire a șefilor de servicii.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

CTP, despre relația lui Nicușor Dan cu PSD și Bolojan

„Deocamdată, problema e când se va întâmpla (numirea noilor șefi de servicii – n.r.). Deci dl Nicușor Dan blochează în continuare aceste numiri și încă de anul trecut că asta se poate prelungi la infinit. Deci asta e problema noastră. (…)

Nu m-ar mira deloc ca Nicușor Dan să facă un compromis cu PSD. Dl Grindeanu se înțelege foarte bine cu dl Nicușor Dan, i-a dat și dreptate, a spus că foarte bine a făcut când a zis că nu trebuia mărit TVA-ul. Deci e de partea dlui Nicușor Dan, așa a spus. Dl Băluță a fost de asemenea de partea dlui Nicușor Dan.

Are relații foarte bune cu PSD dl Nicușor Dan, în schimb cu dl Ilie Bolojan eu nu l-am văzut niciodată ieșind pur și simplu să-l susțină explicit, arătând de ce e necesar ce face Bolojan – deși e dureros, e necesar – și să spună că el, în calitate de președinte, îl susține pe dl Bolojan pe care l-a numit prim-ministru. Niciodată n-a făcut lucrul ăsta și nici n-are de gând s-o facă.

Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe Ilie Bolojan dl Nicușor Dan, păstrează asta în mânecă”, a afirmat Cristian Tudor Popescu, pentru B1 TV.