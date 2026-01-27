B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona

Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 23:09
Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
Atac armat la un teren de fotbal Sursa foto: X
Cuprins
  1. Care sunt împrejurările incidentului de la granița cu Mexicul
  2. Conflictul cu poliția de frontieră a generat o criză politică la Washington

Poliția de frontieră a SUA a fost implicată marți într-un incident armat în Pima, Arizona.  O persoane a fost rănită grav și se află  în stare critică la spital. Anunțul a fost făcut de șeriful Chris Nanos, care a precizat că FBI și Serviciul Vamal au preluat ancheta. În urma cercetărilor se va stabili  circumstanțele în care agenții federali au folosit armamentul din dotare.

Evenimentul s-a întâmplat loc în localitatea Arivaca, o zonă marcată de tensiuni constante între patrulele de control și migranți.

Care sunt împrejurările incidentului de la granița cu Mexicul

Schimbul de focuri a avut loc la aproximativ 16 kilometri de frontieră, într-o regiune tranzitată intens de migranți, unde prezența agenților în echipament tactic a devenit o normalitate. Deși Departamentul pentru Securitate Internă nu a oferit încă detalii oficiale despre motivele care au dus la folosirea armelor, incidentul este tratat cu maximă prioritate de autorități. Persoana împușcată a fost transportată de urgență la spital în stare critică.  Comunitatea locală din Arivaca nu este la primul incident de genul acesta.  Se știe faptul că regiunea se află într-o tensiune cu forțele de ordine.

Conflictul cu poliția de frontieră a generat o criză politică la Washington

Acest incident vine  într-un moment de tensiune extremă. În cursul acestei luni alte două persoane au fost împușcate mortal de agenții de imigrare. Cazurile recente din Minnesota, unde un asistent medical și o femeie au fost uciși de ofițerii ICE, au stârnit proteste violente și au pus administrația Trump sub o presiune imensă. Criticii acuză administrația de militarizare a patrulelor federale și utilizarea forței asupra populației

Aceste operațiuni care au ca scop combaterea imigrația ilegală, au dus la ciocniri repetate cu civilii. În prezent, incidentele de acest tip sunt atent monitorizate de organizațiile pentru drepturile omului, pe fondul unei polarizări sociale fără precedent, potrivit hotnews

Tags:
Citește și...
Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
Externe
Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
Recompensă record după pana masivă de curent din Berlin. Cum încearcă autoritățile să identifice gruparea responsabilă
Externe
Recompensă record după pana masivă de curent din Berlin. Cum încearcă autoritățile să identifice gruparea responsabilă
Scandal politic în Germania: Cum s-au acordat concedii speciale chiar și de 12 ani unor bugetari
Externe
Scandal politic în Germania: Cum s-au acordat concedii speciale chiar și de 12 ani unor bugetari
Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime
Externe
Spania anunță despăgubiri de 20 de milioane de euro după tragedia feroviară din Cordoba. Ce măsuri ia guvernul pentru victime
Haos în Italia. Mii de oameni, evacuați după prăbușirea unui oraș. Imagini dramatice cu dezastrul (FOTO, VIDEO)
Externe
Haos în Italia. Mii de oameni, evacuați după prăbușirea unui oraș. Imagini dramatice cu dezastrul (FOTO, VIDEO)
Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027
Externe
Republica Moldova și Ucraina cer grăbirea procedurilor de aderare la UE. Zelenski propune ca termen limită 2027
Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă
Externe
Controale ca în pandemia de Covid, în aeroporturi. Virusul Nipah, noua amenințare pentru sănătate. Cât de periculos e și cum se manifestă
Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice
Externe
Scenariul de coșmar luat în calcul de militarii germani. Atac rusesc în doi ani, spitale copleșite de răniți, blocaje logistice
Macron a devenit ținta ironiilor din cauza ochelarilor pe care îi poartă. Premierul britanic, Keir Starmer, l-a imitat pe președintele francez la o emisiune televizată(VIDEO)
Externe
Macron a devenit ținta ironiilor din cauza ochelarilor pe care îi poartă. Premierul britanic, Keir Starmer, l-a imitat pe președintele francez la o emisiune televizată(VIDEO)
Proteste antiguvernamentale în Iran. Bilanțul morților depășește 6.000
Externe
Proteste antiguvernamentale în Iran. Bilanțul morților depășește 6.000
Ultima oră
23:58 - Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
23:56 - Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
23:54 - Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
23:36 - Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
23:32 - Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
22:58 - Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
22:40 - CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
22:34 - A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
22:14 - Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
22:01 - CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)