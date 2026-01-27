Poliția de frontieră a SUA a fost implicată marți într-un incident armat în Pima, Arizona. O persoane a fost rănită grav și se află în stare critică la spital. Anunțul a fost făcut de șeriful Chris Nanos, care a precizat că FBI și Serviciul Vamal au preluat ancheta. În urma cercetărilor se va stabili circumstanțele în care agenții federali au folosit armamentul din dotare.

Evenimentul s-a întâmplat loc în localitatea Arivaca, o zonă marcată de tensiuni constante între patrulele de control și migranți.

Care sunt împrejurările incidentului de la granița cu

Schimbul de focuri a avut loc la aproximativ 16 kilometri de frontieră, într-o regiune tranzitată intens de migranți, unde prezența agenților în echipament tactic a devenit o normalitate. Deși Departamentul pentru Securitate Internă nu a oferit încă detalii oficiale despre motivele care au dus la folosirea armelor, incidentul este tratat cu maximă prioritate de autorități. Persoana împușcată a fost transportată de urgență la spital în stare critică. Comunitatea locală din Arivaca nu este la primul incident de genul acesta. Se știe faptul că regiunea se află într-o tensiune cu forțele de ordine.

Conflictul cu poliția de frontieră a generat o criză politică la Washington

Acest incident vine într-un moment de tensiune extremă. În cursul acestei luni alte două persoane au fost împușcate mortal de agenții de imigrare. Cazurile recente din Minnesota, unde un asistent medical și o femeie au fost uciși de ofițerii ICE, au stârnit proteste violente și au pus administrația Trump sub o presiune imensă. Criticii acuză administrația de militarizare a patrulelor federale și utilizarea forței asupra populației

Aceste operațiuni care au ca scop combaterea imigrația ilegală, au dus la ciocniri repetate cu civilii. În prezent, incidentele de acest tip sunt atent monitorizate de organizațiile pentru drepturile omului, pe fondul unei polarizări sociale fără precedent, potrivit