B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate

Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate

Iulia Petcu
27 ian. 2026, 23:32
Avertisment de la Apele Române pentru populație. Ce riscuri aduc perioadele cu ape mari și ce activități trebuie evitate
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Apele Române

Administrația Națională „Apele Române” a transmis avertismente ferme pentru populația din Dolj și Gorj, județe aflate sub incidența unor avertizări hidrologice. Autoritățile invocă riscuri crescute generate de debite mari și episoade recente care au pus vieți în pericol.

Ce riscuri semnalează Apele Române

Reprezentanții Apele Române atrag atenția că perioadele cu ape mari cresc semnificativ pericolul în apropierea cursurilor de apă. Cetățenii sunt îndemnați să evite activitățile desfășurate pe malurile râurilor, inclusiv pescuitul sau plimbările recreative.

Un accent special este pus pe siguranța copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în zonele expuse. Autoritățile subliniază că neatenția, chiar și pentru perioade scurte, poate avea consecințe grave în astfel de condiții hidrologice.

De ce a fost emisă avertizarea după incidentul din Dolj

Avertizarea vine pe fondul unui incident petrecut marți, în județul Dolj, unde doi pescari au fost surprinși de viitură pe râul Desnățui. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă a evidențiat riscurile reale existente.

Autoritățile folosesc acest caz drept exemplu pentru a reaminti populației importanța respectării restricțiilor. Situațiile aparent controlabile se pot transforma rapid în urgențe, mai ales în contextul precipitațiilor abundente, relatează Capital.

Cum sunt îndemnați cetățenii să se comporte în zonele afectate

Apele Române recomandă evitarea deplasărilor în imediata vecinătate a cursurilor de apă și interzice traversarea drumurilor sau podurilor acoperite de apă. De asemenea, populația este îndemnată să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.

„Atragem atenția cu privire la faptul că, în perioada de ape mari, semnalate populației prin avertizările hidrologice, mediatizate intens de către mijloacele de informare în masă, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în zona cursurilor de apă, iar activitățile sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”.

Ce măsuri sunt luate pe teren în Dolj și Gorj

În ultimele 24 de ore, în mai multe bazine hidrografice din Dolj și Gorj s-au înregistrat cantități importante de precipitații și scurgeri de pe versanți. În județul Gorj, echipele ANAR acționează pentru degajarea secțiunilor de scurgere și protejarea gospodăriilor.

Specialiștii monitorizează permanent lucrările hidrotehnice și exploatează acumulările în condiții de siguranță. Până în prezent, nu au fost raportate gospodării inundate, fiind afectate doar terenuri agricole, în contextul unor cantități ridicate de precipitații locale.

Tags:
Citește și...
Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
Eveniment
Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
Eveniment
Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
Eveniment
A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
Eveniment
Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026
Eveniment
Începe cursa pentru trofeele britanice. Cine sunt marii favoriți pe lista nominalizărilor BAFTA 2026
Ministrul Justiției, nouă reacție în cazul turcului evadat: A executat 10 ani din pedeapsă? Pare că a existat o seriozitate până la un punct, pentru că a ieșit de vreo 20 de ori cu permisiuni și s-a și întors (VIDEO)
Eveniment
Ministrul Justiției, nouă reacție în cazul turcului evadat: A executat 10 ani din pedeapsă? Pare că a existat o seriozitate până la un punct, pentru că a ieșit de vreo 20 de ori cu permisiuni și s-a și întors (VIDEO)
Fenomen neobișnuit la Marea Neagră. Cu ce au fost acoperite plajele de pe litoral
Eveniment
Fenomen neobișnuit la Marea Neagră. Cu ce au fost acoperite plajele de pe litoral
Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate
Eveniment
Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate
Focar de pestă porcină africană în Giurgiu. Ce restricții au impus autoritățile și unde au fost instituite zone de protecție
Eveniment
Focar de pestă porcină africană în Giurgiu. Ce restricții au impus autoritățile și unde au fost instituite zone de protecție
UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure
Eveniment
UPDATE: Dosar penal și sistarea lucrărilor la Băile Felix. Garda Forestieră a descoperit noi nereguli în pădure
Ultima oră
23:58 - Bilanț pe front: Câte victime a provocat războiul din Ucraina
23:56 - Google va plăti 68 de milioane de dolari într-un proces privind confidențialitatea utilizatorilor. Ce acuzații vizează asistentul virtual Google Assistant
23:54 - Raluca Turcan: A coborî vârsta răspunderii penale nu responsabilizează copilul, ci îl stigmatizează
23:36 - Gigi Becali, amintiri din închisoare: „Aveam om care-mi făcea patul. I-am zis la director: ‘băi, lasă-mă la oi să muncesc’, că mie-mi convenea, că plecai dimineața, pășteai oile pe câmp, n-aveai treabă” (VIDEO)
23:09 - Schimb de focuri la granița SUA. O persoană se află în stare critică după un incident armat în Arizona
22:58 - Traficul de cocaină se reinventează pe rutele maritime europene. Ce arată raportul Europol despre rețelele criminale
22:40 - CTP: Nicușor Dan are relații foarte bune cu PSD, dar n-am văzut să-l susțină pe Bolojan. Poate să vină momentul în care-l va sacrifica pe premier, păstrează asta în mânecă (VIDEO)
22:34 - A fost aprobată finanțarea noului spital din Brașov. Cât va costa investiția în acesta
22:14 - Braconaj și arme deținute ilegal în Timiș. Ce au descoperit polițiștii în urma perchezițiilor
22:01 - CTP, după ce Bolojan a vorbit despre un guvern minoritar: „Consider că această eventualitate e binevenită”. Argumentele gazetarului (VIDEO)