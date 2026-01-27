Administrația Națională „Apele Române” a transmis avertismente ferme pentru populația din Dolj și Gorj, județe aflate sub incidența unor avertizări hidrologice. Autoritățile invocă riscuri crescute generate de debite mari și episoade recente care au pus vieți în pericol.

Ce riscuri semnalează Apele Române

Reprezentanții Apele Române atrag atenția că perioadele cu ape mari cresc semnificativ pericolul în apropierea cursurilor de . Cetățenii sunt îndemnați să evite activitățile desfășurate pe malurile râurilor, inclusiv pescuitul sau plimbările recreative.

Un accent special este pus pe siguranța copiilor, care nu trebuie lăsați nesupravegheați în zonele expuse. Autoritățile subliniază că neatenția, chiar și pentru perioade scurte, poate avea consecințe grave în astfel de condiții hidrologice.

De ce a fost emisă avertizarea după incidentul din Dolj

Avertizarea vine pe fondul unui incident petrecut marți, în județul Dolj, unde doi pescari au fost surprinși de viitură pe râul Desnățui. Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu victime, însă a evidențiat riscurile reale existente.

Autoritățile folosesc acest caz drept exemplu pentru a reaminti populației importanța respectării restricțiilor. Situațiile aparent controlabile se pot transforma rapid în urgențe, mai ales în contextul precipitațiilor abundente, relatează Capital.

Cum sunt îndemnați cetățenii să se comporte în zonele afectate

Apele Române recomandă evitarea deplasărilor în imediata vecinătate a cursurilor de apă și interzice traversarea drumurilor sau podurilor acoperite de apă. De asemenea, populația este îndemnată să respecte indicațiile autorităților locale și ale echipelor de intervenție.

„Atragem atenția cu privire la faptul că, în perioada de ape mari, semnalate populației prin avertizările hidrologice, mediatizate intens de către mijloacele de informare în masă, copiii nu trebuie lăsați nesupravegheați în zona cursurilor de apă, iar activitățile sezoniere precum pescuitul sau plimbările pe malurile râurilor sunt strict interzise”, a transmis

Ce măsuri sunt luate pe teren în Dolj și Gorj

În ultimele 24 de ore, în mai multe bazine hidrografice din Dolj și Gorj s-au înregistrat cantități importante de precipitații și scurgeri de pe versanți. În județul , echipele ANAR acționează pentru degajarea secțiunilor de scurgere și protejarea gospodăriilor.

Specialiștii monitorizează permanent lucrările hidrotehnice și exploatează acumulările în condiții de siguranță. Până în prezent, nu au fost raportate gospodării inundate, fiind afectate doar terenuri agricole, în contextul unor cantități ridicate de precipitații locale.