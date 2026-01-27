B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate

Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate

Flavia Codreanu
27 ian. 2026, 20:24
Trenurile PESA au ajuns în România. Momentul așteptat de ani de zile pe căile ferate
Sursa foto: ARF - Autoritatea pentru Reformă Feroviară / Facebook
Cuprins
  1. Care este calendarul livrărilor și ce trenuri PESA urmează să mai vină
  2. Pe ce rute vor fi introduse noile Trenurile PESA
  3. De ce este importantă această investiție

Trenurile PESA reprezintă cea mai importantă noutate pentru infrastructura feroviară din acest an. Primele unități au ajuns deja în țară pentru parcurgerea celor 10.000 de kilometri de probă. Din luna martie 2026, călătorii vor putea folosi oficial aceste trenuri moderne, capabile să atingă 160 km/h, pe rutele care leagă Capitala de marile orașe din Transilvania și Moldova.

Deși investiția totală depășește jumătate de miliard de euro, livrarea celor 62 de unități se va face treptat.

Care este calendarul livrărilor și ce trenuri PESA urmează să mai vină

Calendarul prevede că, începând din februarie, vor fi livrate câte patru unități în fiecare lună până la finalizarea întregului lot. Pe lângă contractul cu PESA, România așteaptă și livrările de la Alstom pentru alte 37 de rame electrice, însă acest proces a întâmpinat blocaje. Termenul final pentru această achiziție s-a prelungit de asemenea până în 2027. În prezent doar șase trenuri de la Alstom sunt operaționale.

Pe ce rute vor fi introduse noile Trenurile PESA

Distribuția acestor trenuri va acoperi magistrale feroviare cheie. Se va simplifica legătura între București Nord și orașe precum Brașov, Pitești, Adjud sau Călărași. Planul de transport include și rute transversale importante, ca de exemplu:

Iași – Suceava

Cluj-Napoca – Craiova

Constanța – Suceava

Cu o capacitatea de 240 de locuri, garniturile promit dotări moderne la standarde ridicate. Însă, viteza maximă pe care o vor putea atinge trenurile PESA  este de 160 km/h și va putea fi atinsă doar pe segmentele de drum deja modernizate.

De ce este importantă această investiție

Vârsta medie a vagoanelor utilizate de CFR Călători este de 32 de ani, ceea ce afectează direct siguranța călătorilor și timpul parcurs. Deși noile achiziții reprezintă un pas în față pentru infrastructură, ele vor înlocui doar aproximativ 9% din totalul garniturilor vechi.

Contractul pentru cele 62 de rame PESA are o valoare de 561 de milioane de euro și este finanțat prin fonduri europene. Statul român a semnat în total trei contracte mari pentru material rulant nou, depășind pragul de un miliard de euro. În ciuda acestor cifre, birocrația și problemele tehnice ale producătorilor au făcut ca aproape toate livrările să înregistreze întârzieri de cel puțin un an față de data stabilită, potrivit observator

