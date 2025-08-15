B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia

Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia

Elena Boruz
15 aug. 2025, 15:59
Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia
Sursa Foto: Freepik

Roșiile nu sunt doar o bază pentru sosuri sau salate clasice. În bucătăria modernă, acestea devin vedete în preparate sofisticate, de la cine sănătoase până la deserturi și cocktailuri surprinzătoare.

Iată patru rețete care aduc savoare, culoare și beneficii pentru sănătate, oferite de The Independent.

Cuprins:

  •  Cină rapidă: Pește cu piure de fasole cannellini
  •  Tarta Tatin sărată cu roșii
  • Salsa fermentată de roșii: aroma probiotică în farfurie
  •  Cocktail de vară cu roșii și vodcă

 Cină rapidă: Pește cu piure de fasole cannellini

Această rețetă combină peștele proaspăt cu un piure cremos de fasole și roșii coapte, oferind un echilibru perfect între proteine și fibre. Este ușor de preparat, dar arată ca un preparat de restaurant.

Ingrediente principale: file de pește alb, fasole cannellini, roșii cherry, usturoi, ulei de măsline.

Mod de preparare: Ceapa și usturoiul se călesc, roșiile se adaugă și se lasă să se înmoaie. Fasolea se pasează într-un piure cremos, iar fileurile de pește se prăjesc ușor. Se servește peștele peste piure, cu roșii și pătrunjel proaspăt.

 Tarta Tatin sărată cu roșii

O reinterpretare surprinzătoare a desertului clasic Tatin, această versiune sărată scoate în evidență dulceața roșiilor caramelizate. Perfectă pentru brunch sau picnic, tartele Tatin sărate impresionează prin aromă și aspect.

Ingrediente principale: roșii mici, zahăr brun, unt, aluat de patiserie, busuioc proaspăt.

Mod de preparare: Roșiile se caramelizează cu unt și zahăr, se acoperă cu aluat și se coace până devine auriu. La final, tarta se răstoarnă și se decorează cu busuioc.

Salsa fermentată de roșii: aroma probiotică în farfurie

Fermentarea roșiilor adaugă o aromă intensă și oferă beneficii digestive datorită bacteriilor bune. Salsa fermentată este ideală pentru aperitive sau pentru a acompania carne și legume la grătar.

Ingrediente principale: roșii cherry, usturoi, sare, ardei iute, zahăr (opțional).

Mod de preparare: Ingredientele se pun într-un borcan curat și se lasă la temperatura camerei 24-48 de ore pentru fermentare, apoi se păstrează la frigider până la consum.

 Cocktail de vară cu roșii și vodcă

Roșiile nu sunt doar pentru mâncare – ele devin ingrediente surprinzătoare în băuturi răcoritoare. Cocktailul cu roșii și vodcă este simplu, rapid și perfect pentru serile de vară.

Ingrediente principale: roșii cherry, vodcă, suc de lămâie, sirop simplu, gheață, busuioc proaspăt.

Mod de preparare: Roșiile se pasează cu suc de lămâie și sirop, se adaugă vodca, se toarnă peste gheață și se decorează cu busuioc.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Externe
Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Externe
Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Eveniment
Secretele unei supe de pui reușite. Cum se fierbe carnea corect și ce să NU faci niciodată
Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
Eveniment
Rusia se cutremură înaintea summit-ului Trump-Putin. Seism cu magnitudinea de 6 grade în Orientul Îndepărtat
Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Accident deosebit de grav! Un tânăr de 17 ani și-a pierdut viața. Unde s-a petrecut incidentul
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Eveniment
Andrei Caramitru i-a desființat pe cei care nu muncesc: “Poate dacii liberi ar trebui să se descurce între ei cu apă, cal, glod și multe multe mure de pădure. Între ei. Fără banii de la noi și de la UE”
Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum
Eveniment
Amenzi usturătoare pentru petrecăreți. Ce riscă cei care dau muzica la maximum
Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
Eveniment
Newsweek: Pensiile speciale după tăierile lui Bolojan. Judecător tribunal: 17.000 lei, Înalta Curte – 32.000
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Externe
Caz terifiant! Cum a ajuns un deținut să își scoată ochii și să îi mănânce pentru a evita execuția
Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)
Eveniment
Unde a ales Nicușor Dan să meargă de Sfânta Maria. Imagini cu președintele și familia sa, la mănăstire (VIDEO)
Ultima oră
17:53 - Tragedie în Italia! O alpinistă româncă a murit în timp ce-și urma visul. Cum s-a petrecut incidentul
17:26 - Nicușor Dan, pesimist înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska. „Fără sprijinul primit de Ucraina, azi am fi fost vecini cu Rusia”
17:25 - Ce a vizitat Vladimir Putin înainte să meargă către Alaska. Declarația purtătorului de cuvânt
16:57 - Locuitorii din Alaska îl întâmpină pe Putin cu steaguri ucrainene și proteste (VIDEO)
16:44 - Zelenski este încrezător în puterea lui Donald Trump în contextul summit-ului de la Alaska. Ce a declarat președintele Ucrainei
16:28 - Probleme tehnice cu noile cărți electronice de identitate. „Instituțiile publice trebuie să achiziționeze cititoare, nu să transfere obligații asupra cetățenilor”
16:14 - Shakira își amână show-ul din Republica Dominicană. Ce au spus organizatorii
16:00 - Rusia a pierdut un avion militar în Marea Neagră. Aparatul s-a prăbușit în vecinătatea apelor teritoriale românești
15:33 - Dieta lui Fuego. Artistul se laudă că a slăbit cinci kilograme într-un timp record
15:29 - Depozitul Sameday, în flăcări! Despre care sediu este vorba