Roșiile, vedetele verii: rețete rapide și delicioase pentru toată familia

Roșiile nu sunt doar o bază pentru sosuri sau salate clasice. În bucătăria modernă, acestea devin vedete în , de la cine sănătoase până la deserturi și cocktailuri surprinzătoare.

Iată patru care aduc savoare, culoare și beneficii pentru sănătate, oferite de

Cuprins:

Cină rapidă: Pește cu piure de fasole cannellini

Tarta Tatin sărată cu roșii

Salsa fermentată de roșii: aroma probiotică în farfurie

Cocktail de vară cu roșii și vodcă

Cină rapidă: Pește cu piure de fasole cannellini

Această rețetă combină peștele proaspăt cu un piure cremos de fasole și roșii coapte, oferind un echilibru perfect între proteine și fibre. Este ușor de preparat, dar arată ca un preparat de restaurant.

Ingrediente principale: file de pește alb, fasole cannellini, roșii cherry, usturoi, ulei de măsline.

Mod de preparare: Ceapa și usturoiul se călesc, roșiile se adaugă și se lasă să se înmoaie. Fasolea se pasează într-un piure cremos, iar fileurile de pește se prăjesc ușor. Se servește peștele peste piure, cu roșii și pătrunjel proaspăt.

Tarta Tatin sărată cu roșii

O reinterpretare surprinzătoare a desertului clasic Tatin, această versiune sărată scoate în evidență dulceața roșiilor caramelizate. Perfectă pentru brunch sau picnic, tartele Tatin sărate impresionează prin aromă și aspect.

Ingrediente principale: roșii mici, zahăr brun, unt, aluat de patiserie, busuioc proaspăt.

Mod de preparare: Roșiile se caramelizează cu unt și zahăr, se acoperă cu aluat și se coace până devine auriu. La final, tarta se răstoarnă și se decorează cu busuioc.

Salsa fermentată de roșii: aroma probiotică în farfurie

Fermentarea roșiilor adaugă o aromă intensă și oferă beneficii digestive datorită bacteriilor bune. Salsa fermentată este ideală pentru aperitive sau pentru a acompania carne și legume la grătar.

Ingrediente principale: roșii cherry, usturoi, sare, ardei iute, zahăr (opțional).

Mod de preparare: Ingredientele se pun într-un borcan curat și se lasă la temperatura camerei 24-48 de ore pentru fermentare, apoi se păstrează la frigider până la consum.

Cocktail de vară cu roșii și vodcă

Roșiile nu sunt doar pentru mâncare – ele devin ingrediente surprinzătoare în băuturi răcoritoare. Cocktailul cu roșii și vodcă este simplu, rapid și perfect pentru serile de vară.

Ingrediente principale: roșii cherry, vodcă, suc de lămâie, sirop simplu, gheață, busuioc proaspăt.

Mod de preparare: Roșiile se pasează cu suc de lămâie și sirop, se adaugă vodca, se toarnă peste gheață și se decorează cu busuioc.