Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară

Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară

12 aug. 2025, 09:50
Salată ideală pentru zilele călduroase de vară. De ce ingrediente ai nevoie și cum se preparară

În zilele calde de vară, când pofta de mâncare scade, o salată răcoritoare poate fi preparatul ideal pentru a ne primi vitaminele și nutrienții de care avem nevoie. Cu ingrediente simple, dar care împreună promit o explozie de savoare, această rețetă este potrivită atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Cuprins:

  1. Ce ingrediente sunt necesare pentru salată
  2. Cum se prepară

 

Ce ingrediente sunt necesare pentru salată

  • 4-5 roșii bine coapte;
  • 2-3 felii de pâine cu coajă groasă;
  • un cățel de usturoi;
  • 2 linguri de ulei de măsline;
  • jumătate de ceapă roșie;
  • sare;
  • piper;
  • opțional: castravete, o linguriță de oțet de vin roșu sau balsamic, busuioc proaspăt, salvie uscată, rozmarin.

Cum se prepară

Prima dat trebuie să ne ocupăm de crutoane. Se taie pâinea în cubulețe și se pune într-o tigaie cu ulei de măsline, usturoi, sare, piper și condimente aromatice, până se rumenește.

Mai apoi, se taie roșiile în cuburi și se amestecă într-un bol cu fâșii de ceapă roșie. Opțional, pot și adăugate fâșii de castravete.

Se condimentează după gust, se adaugă busuiocul tocat și, opțional, oțet pentru un plus de aciditate. La final, se încorporează crutoanele aromate.

Preparatul durează doar câteva minute să fie preparat și poate fi servit de sine stătător sau pe post de garnitură, relatează Click!.

