Ciorba de roșii este o rețetă cu tradiție în bucătăria românească, pregătită deopotrivă în gospodăriile de la țară și în bucătăriile urbane.

o face potrivită pentru orice sezon, dar mai ales pentru zilele de vară, când roșiile sunt în plin sezon.

Cuprins:

Cum se prepară ciorba de roșii clasică

Ce beneficii aduce pentru sănătate

De ce rămâne atât de populară

Cum se prepară ciorba de roșii clasică

Potrivit publicației rețeta tradițională are la bază roșii bine coapte, bogate în aromă și culoare, combinate cu morcov, țelină, ceapă și, opțional, orez sau tăiței. Bulionul de casă oferă profunzimea gustului, iar verdețurile proaspete (pătrunjel și leuștean) dau acel parfum specific pe care mulți îl asociază cu mesele din copilărie. Pentru a tempera aciditatea naturală a roșiilor, gospodinele obișnuiesc să adauge un vârf de zahăr.

Ce beneficii aduce pentru sănătate

Pe lângă savoare, ciorba de roșii este și o alegere sănătoasă. Roșiile sunt bogate în vitaminele A și C, potasiu și antioxidanți, în special licopen, un compus care ajută la protecția celulelor și susține sănătatea inimii. Consumul regulat de preparate pe bază de roșii poate contribui la reducerea riscului de boli cardiovasculare și la menținerea unui sistem imunitar puternic.

De ce rămâne atât de populară

Succesul de roșii stă în simplitatea ei: ingrediente accesibile, timp de gătire redus și un gust care aduce confort și nostalgie. Fie că este servită caldă, iarna, sau răcită, vara, această rețetă continuă să fie un simbol al bucătăriei românești, demonstrând că mâncărurile simple pot avea un impact puternic asupra memoriei gustative.