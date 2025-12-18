B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
18 dec. 2025, 10:52
Sursa foto: DIICOT
Cuprins
  1. Faptele anchetate
  2. Reacția primarului după percheziții

Polițiștii din Bihor au făcut percheziții într-un dosar penal ce vizează fapte de obținere ilegală de fonduri și delapidare. Prejudiciul e de peste 1,2 milioane de lei. Descinderile au avut loc inclusiv la locuințele primarului și viceprimarului comunei Lugașu de Jos. Primarul Sorban Levente a reacționat ironic-glumeț, spunând că „au venit colindătorii”.

Faptele anchetate

Anchetatorii spun că, după inundațiile din iulie 2023, edilii ar fi umflat artificial numărul și gravitatea pagubelor raportate, pentru a obține sume mai mari de la bugetul de stat, ca ajutoare de urgență pentru familiilor afectate. Parte din bani ar fi ajuns și la persoane care, de fapt, nu fuseseră afectate de viituri.

Sursele eBihoreanul spun că printre beneficiari s-ar fi numărat rude apropiate ale primarului şi viceprimarului din Lugașu de Jos și romi care au fost principalii susţinători ai edililor în campania electorală. Fiecare a primit câte 4.000 de lei.

Prejudiciul e de 792.000 de lei

În paralel, polițiștii mai verifică și dacă administrația locală a cheltuit bani publici pentru studii și proiecte de consolidare seismică într-o localitate încadrată oficial în cea mai scăzută clasă de risc seismic din județ, fără ca respectivele servicii să fi fost efectiv realizate sau având doar un caracter formal.

În acest caz, prejudiciul e de 500.000 de lei, deci un total de circa 1.292.000 de lei. Deocamdată cercetările vizează strict faptele, nicio persoană nefiind pusă sub acuzare. Totuși, percheziții s-au făcut la domiciliile primarului Sorban Levente și ale viceprimarului Cătălin Nicolae Cofar.

Reacția primarului după percheziții

Primarul Sorban Levente a spus pentru eBihoreanul că „au venit colindătorii”, confirmând perchezițiile la el și la viceprimar.

El a justificat astfel despăgubirile după inundații: „Au fost localități unde primarii nu s-au mișcat și oamenii n-au primit bani. Noi i-am anunțat imediat pe oameni să vină. Comisia, formată din reprezentanți ai Primăriei, Prefecturii și de la Pompieri, a fost pe teren, iar în două zile am trimis listele cu păgubiții și prejudiciile”, a afirmat Sorban miercuri, la solicitarea reporterului.

Întrebat dacă rudele sale au beneficiat, el a răspuns: „Poate cumnata, care are solarii, dar nu știu exact. Au trecut doi ani”.

De asemenea, în privința studiilor seismice, Sorban Levente a spus că administrația locală a contractat evaluări doar pentru clădirile aflate în proprietatea Primăriei: „Sunt majoritatea clădiri vechi, fără fundații, și trebuia să știm în ce stare sunt. Studiile s-au făcut, însă nu au fost plătite încă, pentru că noi am aplicat pentru fonduri guvernamentale, dar nu le-am primit”.

Tags:
