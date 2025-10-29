Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova

În timp ce noi ne chinuim să îl aducem pe Horațiu Potra din Dubai, rușii încearcă să oprească extrădarea mercenarului lui Călin Georgescu. Oamenii Moscovei au angajat avocați să îi țină pe potra departe de România.

Cine sunt rușii care nu îl vor pe Potra în România

Eforturile de a bloca extrădarea lui Horațțiu Potra sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un reprezentant rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse, scriu jurnaliștii de la , care au descoperit conspirația.

Spivak chiar a și recunoscut pentru jurnaliștii britanici că a angajat o echipă de avocați care să blocheze revenirea mercenarului lui Georgescu în România.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra. Avem multă experiență și mulți oameni lucrează la eliberarea lui. Am angajat un grup de avocați în Emiratele Arabe Unite. Plănuiesc să merg personal acolo. Ministerul de Externe ne susține. A r fi dificil să negăm asta”, a declarat Igor Spivak.

Iar în timp ce Spivak vorbește de ministerul rus de Externe, celălalt individ implicat în blocarea extrădării lui Potra, Igor Kalinin, ar coopera strâns cu serviciile secrete de la Moscova. Cel puțin asta susține o sursă citată de jurnaliștii de la The Guardian.

Extrădarea lui Potra. Care este miza rușilor

Rușii care nu vor extrădarea lui Potra au în spate o miză extrem de mare care se referă la influența pe care Moscova o are în România. Potra ar putea fi liantul care lipsește din puzzle-ul privind susținerea Rusiei pentru Călin Georgescu în alegerile prezidențiale de anul trecut.

De altfel și Nicușor Dan a recunoscut ieri că lipsesc multe elemente în privința rețelei din România care a servit interesele Moscovei la alegerile din 2024.

Arestarea lui Potra în Dubai

a fost trimis în judecată pe 16 septembrie, împreună cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Aceștia sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat și alte fapte grave, precum nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru au fugit din țară la începutul anului și au fost dați în urmărire internațională.

El a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. La începutul acestei luni, Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins cererea.