B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova

Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova

Adrian A
29 oct. 2025, 15:07
Rușii încearcă să blocheze extrădarea lui Horațiu Potra. Avocați angajați de Moscova
Sursa foto: Captura foto B1 TV
Cuprins
  1. Cine sunt rușii care nu îl vor pe Potra în România
  2. Extrădarea lui Potra. Care este miza rușilor
  3. Arestarea lui Potra în Dubai

În timp ce noi ne chinuim să îl aducem pe Horațiu Potra din Dubai, rușii încearcă să oprească extrădarea mercenarului lui Călin Georgescu. Oamenii Moscovei au angajat avocați să îi țină pe potra departe de România.

Cine sunt rușii care nu îl vor pe Potra în România

Eforturile de a bloca extrădarea lui Horațțiu Potra sunt conduse de Igor Spivak, șeful Societății Ruse pentru Orientul Mijlociu, un grup cu legături strânse cu Ministerul de Externe al Rusiei, și de Igor Kalinin, un reprezentant rus născut în Republica Moldova, care a fugit la Moscova și recrutează moldoveni pentru a lupta în Ucraina alături de forțele ruse, scriu jurnaliștii de la The Guardian, care au descoperit conspirația.

Spivak chiar a și recunoscut pentru jurnaliștii britanici că a angajat o echipă de avocați care să blocheze revenirea mercenarului lui Georgescu în România.

„În prezent, încercăm să oprim extrădarea lui Potra. Avem multă experiență și mulți oameni lucrează la eliberarea lui. Am angajat un  grup de avocați în Emiratele Arabe Unite. Plănuiesc să merg personal acolo. Ministerul de Externe ne susține. A r fi dificil să negăm asta”, a declarat Igor Spivak.

Iar în timp ce Spivak vorbește de ministerul rus de Externe, celălalt individ implicat în blocarea extrădării lui Potra, Igor Kalinin, ar coopera strâns cu serviciile secrete de la Moscova. Cel puțin asta susține o sursă citată de jurnaliștii de la The Guardian.

Extrădarea lui Potra. Care este miza rușilor

Rușii care nu vor extrădarea lui Potra au în spate o miză extrem de mare care se referă la influența pe care Moscova o are în România. Potra ar putea fi liantul care lipsește din puzzle-ul privind susținerea Rusiei pentru Călin Georgescu în alegerile prezidențiale de anul trecut.

De altfel și Nicușor Dan a recunoscut ieri că lipsesc multe elemente în privința rețelei din România care a servit interesele Moscovei la alegerile din 2024.

Arestarea lui Potra în Dubai

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pe 16 septembrie, împreună cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Aceștia sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat și alte fapte grave, precum nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru au fugit din țară la începutul anului și au fost dați în urmărire internațională.

El a fost arestat pe aeroportul din Dubai pe 24 septembrie, alături de fiul și nepotul său, în timp ce se pregăteau să se îmbarce într-un zbor spre Moscova. La începutul acestei luni, Potra încercase să anuleze mandatul de arestare din România prin intermediul avocaților săi, dar un judecător i-a respins cererea.

Tags:
Citește și...
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Politică
Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Eveniment
Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Eveniment
Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
Eveniment
Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Eveniment
CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Eveniment
Hoții români se reorientează spre Bulgaria. Comercianții din țara vecină vizați de rețelele de infractori
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Eveniment
Rețeta de chifle pufoase, fără frământare. Sunt gata în mai puțin de 30 de minute
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Eveniment
Alertă! Ce au descoperit anchetatorii în biroul doctoriței Ștefania Szabo, găsită moartă la Spitalul Județean Buzău
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Eveniment
Bucureștiul, cea mai atractivă capitală pentru tinerii care vor să-și cumpere o locuință. Studiu imobiliar
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de vizită al Catedralei Mântuirii Neamului. Până când au șansa credincioșii să treacă prin Sfântul Altar
Eveniment
Patriarhia Română a anunțat prelungirea programului de vizită al Catedralei Mântuirii Neamului. Până când au șansa credincioșii să treacă prin Sfântul Altar
Ultima oră
16:29 - Reacția lui Alexandru Rogobete în cazul morții doctoriței Ștefania Szabo: „Cauzele pot fi multiple”
16:16 - Prima reacție a lui George Simion, după anunțul retragerii unor soldați americani din România: „Eu v-am spus! Ah, și încă ceva…”
16:08 - Newsweek: Călin Georgescu, membru în 6 guverne, „afaceri” de miliarde cu politicieni, protejatul unui comunist
15:59 - Inconștiență la volan! Șofer STB prins în timp ce joacă la păcănele cu autobuzul plin: „Era pe pilot automat”
15:56 - Cât a dat o fostă vedetă TV pe un câine: „A fost o grămadă de bani”/ „Avansul de la o garsonieră”
15:52 - Reducerea trupelor americane din România. Acuzații pentru guvern și președinție (VIDEO)
15:49 - Alimentul ieftin care ajută în diete. Nutriționiștii îl compară cu medicamentul minune Ozempic
15:44 - Prințesa de Wales, la capătul puterilor! Ce s-a întâmplat cu Kate Middleton
15:30 - A sfidat moartea pentru credință! Cine a fost Sfânta Mare Muceniță Anastasia Romana, prăznuită pe 29 octombrie
15:25 - CTP a comentat retragerea trupelor americane din România: „Avem nevoie de ei ca să apărăm SUA de pericolul Oana Gheorghiu”