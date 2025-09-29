Horațiu Potra, arestat. a confirmat arestarea lui Potra, a fiului său și a unui nepot, în Dubai, la solicitarea autorităților române. Cei trei se află acum în custodia Emiratelor Arabe Unite, iar discuțiile pentru sunt deja în desfășurare.

Horațiu Potra, arestat. Ce a transmis Ministerul Justiției

Potrivit Ministerului Justiției, confirmarea oficială a venit în urma unei videoconferințe cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Reprezentanții acestora au precizat că cei trei români, P.H., P.A.C. și P.D., sunt deținuți pe teritoriul statului arab și urmează să treacă prin procedurile judiciare necesare pentru extrădare.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, a precizat, luni, Ministerul Justiției.

Care este poziția ministrului Radu Marinescu

Oficialii români au subliniat că punerea în executare a mandatelor reprezintă „un succes” și că detalii suplimentare nu pot fi comunicate pentru a nu afecta procesul de extrădare. În același timp, discuțiile dintre cele două state includ și negocieri pentru viitoare tratate bilaterale privind cooperarea judiciară și extrădarea.

În urmă cu câteva zile, declara că România nu are un tratat direct cu Emiratele Arabe Unite privind extrădările, însă, colaborarea se bazează pe principiul reciprocității. Marinescu estima că procedura ar putea dura câteva luni, în funcție de specificul sistemului juridic local, dar și-a exprimat optimismul că solicitarea României va fi soluționată cu celeritate.

De ce este urmărit Horațiu Potra

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pe 16 septembrie, împreună cu fostul candidat la prezidențiale și alte 20 de persoane. Aceștia sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat și alte fapte grave, precum nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru au fugit din țară la începutul anului și au fost dați în urmărire internațională.