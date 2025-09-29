B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției

Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției

Ana Maria
29 sept. 2025, 18:57
Horațiu Potra, arestat la Dubai. Ce a transmis Ministerul Justiției
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Horațiu Potra, arestat. Ce a transmis Ministerul Justiției
  2. Care este poziția ministrului Radu Marinescu
  3. De ce este urmărit Horațiu Potra

Horațiu Potra, arestat. Ministerul Justiției a confirmat arestarea lui Potra, a fiului său și a unui nepot, în Dubai, la solicitarea autorităților române. Cei trei se află acum în custodia Emiratelor Arabe Unite, iar discuțiile pentru extrădare sunt deja în desfășurare.

Horațiu Potra, arestat. Ce a transmis Ministerul Justiției

Potrivit Ministerului Justiției, confirmarea oficială a venit în urma unei videoconferințe cu autoritățile din Emiratele Arabe Unite. Reprezentanții acestora au precizat că cei trei români, P.H., P.A.C. și P.D., sunt deținuți pe teritoriul statului arab și urmează să treacă prin procedurile judiciare necesare pentru extrădare.

„Astăzi, 29 septembrie, la vârful Ministerului Justiției au fost purtate discuții, prin intermediul unei videoconferințe, cu autoritățile omolog din Emiratele Arabe Unite. În cadrul acestor discuții, autoritățile din Emiratele Arabe Unite au confirmat arestarea, la solicitarea statului român, a cetățenilor români P.H., P.A.C. și P.D., aflați pe teritoriul acestui stat, persoanele în cauză fiind și în prezent în custodia acestora, în vederea parcurgerii procedurilor judiciare de extrădare”, a precizat, luni, Ministerul Justiției.

Care este poziția ministrului Radu Marinescu

Oficialii români au subliniat că punerea în executare a mandatelor reprezintă „un succes” și că detalii suplimentare nu pot fi comunicate pentru a nu afecta procesul de extrădare. În același timp, discuțiile dintre cele două state includ și negocieri pentru viitoare tratate bilaterale privind cooperarea judiciară și extrădarea.

În urmă cu câteva zile, ministrul Justiției declara că România nu are un tratat direct cu Emiratele Arabe Unite privind extrădările, însă, colaborarea se bazează pe principiul reciprocității. Marinescu estima că procedura ar putea dura câteva luni, în funcție de specificul sistemului juridic local, dar și-a exprimat optimismul că solicitarea României va fi soluționată cu celeritate.

De ce este urmărit Horațiu Potra

Horațiu Potra a fost trimis în judecată pe 16 septembrie, împreună cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu și alte 20 de persoane. Aceștia sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat și alte fapte grave, precum nerespectarea regimului armelor, munițiilor și materiilor explozive. Potra, fiul său Dorian și nepotul Alexandru au fugit din țară la începutul anului și au fost dați în urmărire internațională.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Eveniment
Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Eveniment
Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
Eveniment
Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta
Eveniment
Marketing cultural: cum vinzi biletul de teatru fără să trădezi arta
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Eveniment
Românii care trimit colete ramburs prin OLX, monitorizați de ANAF. Ce riscă românii care nu declară veniturile
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță, despre opționalele introduse la școlile din județul Ilfov: „’Ora de știut’, de anul trecut a fost evaluată de Ministerul Educației. Ea poate fi predată în orice școală” (VIDEO)
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
Eveniment
Ambulanțierii anunță cel mai amplu protest, după ce un șofer a fost înjunghiat de un pacient, în Baia Mare
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Eveniment
„Google Day”, noua înșelătorie periculoasă. Cum funcționează campania de phishing
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
Eveniment
Cristina Petre-Ghiță: Foarte mulți bucureșteni și-au dus copiii la campusul școlar „Petru Rareș” din Chiajna. Numărul de solicitări de a transfera sau de a înscrie copilul aici a fost unul extraordinar de mare (VIDEO)
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Eveniment
CTP, ironii la adresa lui Dodon după alegerile parlamentare din Republica Moldova: „Țucărul lui Putin”
Ultima oră
20:00 - O tânăra de 24 de ani a fost diagnosticată cu o boală gravă, după ce un simptom banal a determinat-o să-și facă un control
19:59 - Un român a ieșit la pensie cu 13 ani mai devreme. Cum a reușit acest lucru
19:54 - Moment istoric în Cluj-Napoca: Academia Națională de Muzică are un sediu nou. Construcții Erbașu: „Academia are cea mai mare sală de concerte construită în România după 1989” (FOTO)
19:31 - Rugăciunea pe care trebuie să o rostești azi, de Sfântul Chiriac Sihastrul, „vindecător puternic al bolnavilor și mângâietor blând al celor întristați”
19:16 - Specialiștii Salvamont cer prudență pe traseele montane. Ce recomandări de siguranță trebuie să respecte turiștii
19:15 - Cum s-a apucat de slăbit Cătălin Scărlătescu: „Eu eram mai grăsuț. Aveam 148 de kilograme”
19:14 - Daniel David avertizează: „2025 este probabil cel mai dificil și periculos an după Revoluție”
18:27 - Victor Becali, dezvăluiri din perioada pușcăriei: „Mulţi au încercat să se sinucidă. Eu am învățat multe din experiența asta”
18:24 - Profețiile lui Arsenie Boca. Ce a prezis despre viitorul României și ce s-a adeverit, până acum
18:24 - Nepoata lui Donald Trump și-a lansat propriul brand de haine. Cât costă un hanorac din colecția creată de Kai  