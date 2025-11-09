B1 Inregistrari!
Ana Beatrice
09 nov. 2025, 21:35
Sursa Foto: Facebook/ Loteria Română

A fost câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de 9,66 milioane de euro! Biletul norocos, jucat online pe bilete.loto.ro, a costat doar 12 lei, potrivit Loteriei Române.

Sursa Foto: Facebook – Loteria Romana

Cine a dat lovitura la Loto 6/49

La tragerea din 9 noiembrie, un jucător inspirat a câștigat 49.149.676,24 lei, al doilea cel mai mare premiu din istorie. Biletul norocos, completat online pe bilete.loto.ro cu o singură variantă la Loto 6/49 și una la Noroc, a costat 12 lei.

„Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49”, a tranmis Loteria Română.

Sursa Foto: Facebook – Loteria Romana
„De asemenea, s-a câștigat un premiu la Joker, categoria a III-a, de 241.000,91 lei. Biletul a fost jucat la Dej. În plus, a ieșit un câștig la categoria a III-a la Noroc, de 60.352,80 lei. Biletul a fost jucat la Sibiu”, a mai precizat Loteria Română.

Când a fost revendicat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul premiu de categoria I, în valoare de 10.046.415,60 lei, a fost câștigat pe data de 11 mai 2025. Conform regulamentului Loteriei Române, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile din momentul tragerii pentru a-și revendica premiul.

Această regulă asigură transparență și oferă jucătorilor timpul necesar pentru a-și revendica în siguranță sumele câștigate.

