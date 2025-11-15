Târgul de Crăciun din Craiova deja . Ediția 2025 include un program bogat de divertisment, iar standurile cu suveniruri sunt mai aprovizionate ca în anii trecuți. Prețurile sunt pe măsură.

S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova și-a întâmpinat vizitatorii cu un concert festiv și cu tradiționala apariție a saniei lui Moș Crăciun.

Craiovenii vor avea parte de ninsoare în fiecare seară, datorită tunurilor speciale care împrăștie zăpadă artificială.

Târgul de anul acesta include concerte în fiecare weekend, cu artiști locali și invitați speciali, precum și ateliere pentru copii, unde cei mici pot crea ornamente și decorațiuni.

Ce prețuri sunt la târgul din Craiova

Vizitatorii pot găsi o gamă variată de suveniruri și produse tematice. Spre exemplu, la „Căsuța cu Minuni”, prețurile orientative sunt:

Căni: de la 30 lei

Set de căni „Spărgătorul de Nuci”: 100 – 150 lei

Ornamente cu Spărgătorul de Nuci: de la 25 lei

Căciulă de iarnă: 40 lei

Mănuși: 20 lei

Bandane: 40 de lei

Jucării – de la 20 de lei

De asemenea, standurile oferă dulciuri, vin fiert, decorațiuni și alte produse tradiționale de sezon, informează .

În ceea ce privește mâncare și băutura, anul trecut, un pahar de vin fiert costa 15 lei, iar 100 de grame de pomana porcului costa 12 lei. Pentru o porție de fasole cu cârnați, oamenii plăteau anul trecut 25 de lei și este posibil ca în acest an prețurile să fie asemănătoare la capitolul mâncare sau mai mari, scrie .

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026.