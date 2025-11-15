B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova. Cum arată și ce prețuri sunt (FOTO)

S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova. Cum arată și ce prețuri sunt (FOTO)

Traian Avarvarei
15 nov. 2025, 23:15
S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova. Cum arată și ce prețuri sunt (FOTO)
Târgul de Crăciun din Craiova. Sursa foto: Lia Olguta Vasilescu / Facebook
Cuprins
  1. S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova
  2. Ce prețuri sunt la târgul din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova deja și-a deschis porțile. Ediția 2025 include un program bogat de divertisment, iar standurile cu suveniruri sunt mai aprovizionate ca în anii trecuți. Prețurile sunt pe măsură.

S-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova

Târgul de Crăciun din Craiova și-a întâmpinat vizitatorii cu un concert festiv și cu tradiționala apariție a saniei lui Moș Crăciun.

Craiovenii vor avea parte de ninsoare în fiecare seară, datorită tunurilor speciale care împrăștie zăpadă artificială.

Târgul de anul acesta include concerte în fiecare weekend, cu artiști locali și invitați speciali, precum și ateliere pentru copii, unde cei mici pot crea ornamente și decorațiuni.

Ce prețuri sunt la târgul din Craiova

Vizitatorii pot găsi o gamă variată de suveniruri și produse tematice. Spre exemplu, la „Căsuța cu Minuni”, prețurile orientative sunt:

  • Căni: de la 30 lei
  • Set de căni „Spărgătorul de Nuci”: 100 – 150 lei
  • Ornamente cu Spărgătorul de Nuci: de la 25 lei
  • Căciulă de iarnă: 40 lei
  • Mănuși: 20 lei
  • Bandane: 40 de lei
  • Jucării – de la 20 de lei

De asemenea, standurile oferă dulciuri, vin fiert, decorațiuni și alte produse tradiționale de sezon, informează Antena 3.

În ceea ce privește mâncare și băutura, anul trecut, un pahar de vin fiert costa 15 lei, iar 100 de grame de pomana porcului costa 12 lei. Pentru o porție de fasole cu cârnați, oamenii plăteau anul trecut 25 de lei și este posibil ca în acest an prețurile să fie asemănătoare la capitolul mâncare sau mai mari, scrie SpyNews.

Târgul de Crăciun din Craiova va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026.

Tags:
Citește și...
Incendiu la pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști (VIDEO)
Eveniment
Incendiu la pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști (VIDEO)
Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul
Eveniment
Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Eveniment
Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)
Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Eveniment
Nicușor Dan, mesaj la înscăunarea noului Arhiepiscop Major: „Preafericirea Sa Claudiu-Lucian Pop e chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Eveniment
Un muncitor român a fost găsit mort într-un siloz de cereale din Austria. Ce s-a întâmplat cu colegul său
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Eveniment
Aproape 4 milioane de țigarete de contrabandă, descoperite la Calafat. Unde se aflau acestea
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
Eveniment
Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu, un parteneriat al experienței și performanței în administrație
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Eveniment
„Orașul Parc” din Sectorul 6 – conceptul lui Ciprian Ciucu pe care vrea să-l ducă în tot Bucureștiul
Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Eveniment
Ministrul Sănătății propune ca anumite intervenții stomatologice, care necesită anestezie generală, să se efectueze în spitalele publice de urgență
Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
Eveniment
Sectorul 6, o comunitate cu mult suflet: cum au devenit festivalurile West Side gândite de Ciprian Ciucu un reper pentru București
Ultima oră
23:49 - România a fost învinsă dramatic de Bosnia, în preliminariile CM 2026
23:44 - Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. Sper să nu demisioneze
22:34 - Ioana Ginghină, despre Catedrala Națională: „Iartă-ne, Doamne, că în numele Tău am făcut un palat, în loc să ajutăm nevoiașii” (VIDEO)
21:59 - Incendiu la pensiune din Delta Dunării, în care erau zeci de turiști (VIDEO)
21:27 - Ciprian Ciucu: „BEM mi-a validat candidatura. Mergem mai departe împreună!” (FOTO)
Catalin Drula
20:59 - De ce nu reușește David Pușcaș să se angajeze: „Sunt prea inteligent”. Câți bani face din TikTok
20:22 - Tatăl copilei care a murit la dentist: Ei au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau pe fetiţă, când soţia mea nu ştia nimic, ei deja chemaseră avocatul
19:33 - De ce nu avem alegeri pentru primari în 2 tururi. Ciucu: „Pentru că PNL este într-o coaliție, iar în Parlament are doar 15%. De ce nu au dat OUG USR și PSD” / Ce spune despre cel mai recent sondaj
18:59 - Cătălin Drulă, experiment în București: S-a luat la întrecere cu un autobuz STB. „Exact asta înseamnă lipsa unei benzi unice – traficul se blochează” (VIDEO)
18:26 - Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 16 – 22 noiembrie: A venit momentul ca Vărsătorii să facă ceva ce va uimi pe toată lumea (VIDEO)