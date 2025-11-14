B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova au dat startul sărbătorilor: „Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschidere” (FOTO)

Ana Beatrice
14 nov. 2025, 23:30
Sursa Foto: Facebook - Lia Olguta Vasilescu
Cuprins
  1. Cum s-a transformat Sibiul odată cu aprinderea luminilor de sărbătoare
  2. Cum a reușit Craiova să transforme deschiderea Târgului de Crăciun într-un spectacol

Târgurile de Crăciun din Sibiu și Craiova s-au deschis vineri, 14 noiembrie, în fața a mii de oameni entuziasmați. Atmosfera a fost încă de la început una spectaculoasă, plină de lumini, muzică și energie bună. Ambele orașe au pregătit decoruri impresionante și zone tematice care transformă vizita într-o experiență completă.

Organizatorii anunță că surprizele vor continua pe tot parcursul sărbătorilor, până în ianuarie 2026. Se promit momente speciale, atracții pentru toate vârstele și o adevărată lume de poveste creată în mijlocul orașelor. Târgurile rămân astfel unele dintre cele mai iubite destinații de iarnă din România.

Cum s-a transformat Sibiul odată cu aprinderea luminilor de sărbătoare

La Sibiu, deschiderea Târgului de Crăciun a coincis cu momentul aprinderii iluminatului festiv, care a schimbat complet atmosfera orașului. Au fost montate aproximativ 900 de figurine luminoase pe stâlpii din centrul orașului și de pe arterele principale din cartiere. În plus, au fost instalate sute de metri de ghirlande și decorațiuni tematice în șase sensuri giratorii.

„Atmosfera specială a Sibiului în sezonul sărbătorilor de iarnă este dată atât de evenimentele dedicate Crăciunului, dar şi de iluminatul festiv de pe străzile principale şi pieţele publice. Primăria Sibiu a instalat nu mai puţin de 900 de figurine pe stâlpii din zona centrală şi pe artere principale din cartiere, sute de metri de ghirlande luminoase şi elemente tematice în 6 giratorii din zona centrală”, a transmis pe pagina de Facebook Primăria Sibiu.

Târgul de Crăciun din Sibiu își așteaptă vizitatorii până pe 4 ianuarie 2026, păstrând vie tradiția care a făcut din oraș una dintre destinațiile de iarnă preferate din România.

Cum a reușit Craiova să transforme deschiderea Târgului de Crăciun într-un spectacol

Craiova a dat startul sărbătorilor cu o deschidere spectaculoasă, care a atras o mulțime impresionată de jocurile de lumini și de atmosfera aparte. Orașul sclipeste în peste două milioane de beculețe, iar tema „Spărgătorul de Nuci” dă întregului decor un aer de poveste.

„Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Magie și culoare!”, a spus Lia Olguța Vasilescu, primarul orașului, pe pagina de Facebook.

Sursa Foto: Facebook – Lia Olguta Vasilescu

Târgul se desfășoară în șase piețe tematice, fiecare cu propria lume. În Piața Mihai Viteazul, „Candy Land” aduce un adevărat regat al dulciurilor, cu decoruri strălucitoare și apariția zilnică a saniei lui Moș Crăciun. Zona Doljana devine „Carousel Christmas”, un spațiu plin de căsuțe decorate festiv, apreciate de copii și adulți deopotrivă.

În Piața Frații Buzești, „Crăciun Tradițional” pune în prim-plan colindele, meșteșugurile și aromele autentice românești. Iar Piața William Shakespeare se transformă în „Țara lui Moș Crăciun”, un univers dedicat celor mici, cu carusele, trenulețe, experiențe VR și o roată panoramică.

