Acasa » Eveniment » Sunt zece zile de când pompierii încearcă să lichideze incendiul din Delta Dunării. Au intervenit elicoptere Black Hawk

14 aug. 2025, 12:15
Sursa foto simbol: Hepta - ImagineChina / Wang hao

S-au făcut zece zile de când pompierii luptă cu incendiul care devastează Delta Dunării. Pompierii sunt ajutați de elicopterele Black Hawk, ale Inspectoratului General de Aviație, și de nave multirol, care acționează pe apă.

 

Cuprins:

  1. Câți pompieri au fost mobilizat în Delta Dunării pentru a lupta cu flăcările
  2. Care e bilanțul pagubelor produse de incendiu

Câți pompieri au fost mobilizați în Delta Dunării pentru a lupta cu flăcările

Focul a izbucnit pe 4 august, în apropierea comunei Chilia Veche, la granița cu Ucraina. Astăzi, 40 de pompieri luptă cu flăcările care nu se lasă deloc îndeplecate. În ajutorul salvatorilor au intervenit și 15 mijloace terestre și navale.

„Zilnic intervenția este asigurată cu peste 40 de salvatori, 15 mijloace terestre, dar și navale, iar în sprijinul acestora se află și echipe specializate din cadrul Inspectoratului General de Aviație”, a declarat sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta, Tulcea.

Misiunea pompierilor este îngreunată semnificativ de temperaturile ridicate, seceta prelungită și accesul dificil pentru autospecialele de intervenție.

„Personalul este transportat cu elicopterul, deoarece distanța până la intervenție este destul de mare”, a mai spus sg. maj. Daniel Năstase, ISU Delta, Tulcea, potrivit Știrile ProTV.

 

 

Care e bilanțul pagubelor produse de incendiu

Până în prezent, pagubele făcute de incendiu se rezumă la 55 de hectare de pădure și suprafețe de aceeași dimensiune de stufăriș, lizieră și vegetație uscată. Din fericire, focul nu reprezintă un pericol pentru nicio comunitate din Deltă.

