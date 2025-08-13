Presa britanică scrie că președintele american Donald Trump plănuiește să îi ofere lui Vladimir Putin acces la resurse minerale din Alaska, în schimbul unui acord de încetare a focului, relatează The Telegraph.
Conform The Telegraph, citat de Antena 3 CNN, președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar dori să îi propună omologului său rus, Vladimir Putin, un acord care să conțină:
Sursele citate afirmă că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, analizează concesii economice posibile pentru a accelera obținerea unui acord de încetare a focului.
Pe 15 august, Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în Alaska. Liderul american a spus că va cere oprirea războiului din Ucraina și speră să ajungă la un acord de încetare a focului în această întâlnire.
Trump a menționat că nu va semna niciun acord fără ca Ucraina să fie implicată. De asemenea, a spus că pacea ar putea necesita un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, ceea ce a dus la speculații despre intențiile Moscovei de a prelua complet regiunile Donețk și Luhansk.
Președintele Volodimir Zelenski a refuzat să retragă trupele ucrainene din Donețk, afirmând că Ucraina nu va renunța la teritoriile pe care le controlează, potrivit RBC-Ukraine.