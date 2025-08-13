B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina

Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina

Răzvan Adrian
13 aug. 2025, 23:24
Telegraph: Trump ar urma să îi propună lui Putin un acord pentru minerale rare în schimbul încetării războiului din Ucraina
Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Carol Guzy

Presa britanică scrie că președintele american Donald Trump plănuiește să îi ofere lui Vladimir Putin acces la resurse minerale din Alaska, în schimbul unui acord de încetare a focului, relatează The Telegraph.

Cuprins:

  • Planul propus de Trump
  • Întâlnirea Trump – Putin din Alaska
  • Care este reacția Ucrainei

Planul propus de Trump

Conform The Telegraph, citat de Antena 3 CNN, președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar dori să îi propună omologului său rus, Vladimir Putin, un acord care să conțină:

  • acces la minerale rare din Alaska
  • ridicarea unor sancțiuni americane asupra industriei aviatice ruse
  • acces la minerale rare din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

Sursele citate afirmă că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, analizează concesii economice posibile pentru a accelera obținerea unui acord de încetare a focului.

Întâlnirea Trump – Putin din Alaska

Pe 15 august, Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în Alaska. Liderul american a spus că va cere oprirea războiului din Ucraina și speră să ajungă la un acord de încetare a focului în această întâlnire.

Trump a menționat că nu va semna niciun acord fără ca Ucraina să fie implicată. De asemenea, a spus că pacea ar putea necesita un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, ceea ce a dus la speculații despre intențiile Moscovei de a prelua complet regiunile Donețk și Luhansk.

Care este reacția Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski a refuzat să retragă trupele ucrainene din Donețk, afirmând că Ucraina nu va renunța la teritoriile pe care le controlează, potrivit RBC-Ukraine.

