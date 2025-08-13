Presa britanică scrie că președintele american Donald Trump plănuiește să îi ofere lui Vladimir Putin acces la resurse minerale din Alaska, în schimbul unui acord de încetare a focului, relatează

Cuprins:

Planul propus de Trump

Întâlnirea Trump – Putin din Alaska

Care este reacția Ucrainei

Planul propus de Trump

Conform The Telegraph, citat de , președintele Statelor Unite, Donald Trump, ar dori să îi propună omologului său rus, Vladimir Putin, un acord care să conțină:

acces la minerale rare din Alaska

ridicarea unor sancțiuni americane asupra industriei aviatice ruse

acces la minerale rare din teritoriile ucrainene ocupate de Rusia

Sursele citate afirmă că secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, analizează concesii economice posibile pentru a accelera obținerea unui acord de încetare a focului.

Întâlnirea Trump – Putin din Alaska

Pe 15 august, Donald Trump se va întâlni cu Vladimir Putin în Alaska. Liderul american a spus că va cere oprirea războiului din Ucraina și speră să ajungă la un acord de încetare a focului în această întâlnire.

Trump a menționat că nu va semna niciun acord fără ca Ucraina să fie implicată. De asemenea, a spus că pacea ar putea necesita un „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, ceea ce a dus la speculații despre intențiile de a prelua complet regiunile și Luhansk.

Care este reacția Ucrainei

Președintele Volodimir Zelenski a refuzat să retragă trupele ucrainene din Donețk, afirmând că Ucraina nu va renunța la teritoriile pe care le controlează, potrivit .