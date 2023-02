SAGA Festival dezvăluie line-up-ul pentru a treia ediție! Vor urca pe scenă peste 100 de artiști. Wiz Khalifa și Lil Nas X, în premieră în România

A treia ediție a SAGA Festival este programată să se desfășoare la Romaero Băneasa, în perioada 23-25 iunie 2023, și va cuprinde peste 100 de artiști și experiențe imersive pe parcursul a trei zile de spectacol, iar line-up-ul anunțat de organizatori cuprinde nume grele din industrie ca Wiz Khalifa, Lil Nas X, Skrillex, Tale of Us, Alan Walker și IAN.

SAGA Festival dezvăluie line-up-ul pentru ediția din iunie 2023

Wiz Khalifa, care va cânta în România pentru prima oară, este un rapper, artist, compozitor și actor american, care a fost nominalizat la Grammy și Golden Globes, cu discuri de platină pentru vânzări record ale albumelor și single-urilor sale. El a devenit cunoscut publicului în 2011, odată cu albumul de debut, „ROLLING PAPERS”, și este popular pentru hituri majore ca „Black & Yellow”, „See You Again”, „We Dem Boyz”, „Work Hard, Play Hard” și multe altele, colaborările cu The Weeknd, Travis Scott, Tyga, piese care l-au transformat intr-unul dintre cei mai de succes artiști din lume. El va urca pe scena Source (Mainstage).

Lil Nas X, și el tot la prima apariție scenică în România, s-a făcut remarcat în 2019, odată cu lansarea „Old Town Road”, cucerind topurile și devenind viral în întreaga lume. Remixul cântecului cu Billy Ray Cyrus este single-ul care a stat cel mai mult pe locul 1 din istoria Billboard Hot 100, timp de 19 săptămâni. Piesa a primit discul de platină de 16 ori și recunoastere internațională prin numeroase alte premii, inclusiv două Grammy. Artistul a lansat EP-ul „7” în iunie 2019, iar apoi a continuat cu „MONTERO („Call Me Be Your Name”), un imn queer care a provocat un dialog atât de necesar pe tot globul. Look-urile sale incredibile l-au transformat într-un fashion icon, iar albumul său de debut, „Montero”, a fost nominalizat la Grammy.

Skrillex, câștigător a opt premii Grammy, un record în muzica elecronică dance, va veni în premieră la București și își propune să electrizeze atmosfera cu beat-urile sale inconfundabile și un show memorabil. El a colaborat cu Diplo și Boys Noize pentru a forma grupurile Jack Ü și, respectiv, Dog Blood, iar în 2017 a produs și mixat 8, cel de-al optulea album de studio al trupei rock Incubus.

Tale of Us, spun organizatorii, îi va purta pe fanii care vor fi la Romaero către o destinație necunoscută, plină de mister și de surprize, o experiență care va transcede granițele poetice și emoționale.

Pe scena de la SAGA Festival revine și Alan Walker, în condițiile în care fanii și-au dorit să îl revadă la București. DJ-ul a debutat pe scena muzicală în finalul anului 2015 cu hitul „Faded”, care a adunat peste 1,4 miliarde de streamuri Spotify și 3,1 miliarde de vizualizări pe YouTube. El a avut single-uri de succes ca „Alone” și „Darkside”, însă a fost propulsat în topuri de „Different World”, care a trecut de 4 miliarde de streamuri pe Spotify. IAN a devenit unul dintre cele mai influente nume de pe scena urbană din România și conduce detașat topurile Spotify, cu hituri care au făcut din el unul dintre superstarurile valului de trapperi. Artistul va urca pe scena Drift de la Romaero Băneasa, la SAGA Festival. Ceilalți artiști de la SAGA Festival 2023 vor fi anunțați în zilele următoare. „Sunt mai mult decât încântat de cea de-a treia ediție SAGA Festival, întreaga echipă a muncit intens pentru a putea include în line-up-ul nostru nume uriașe ale scenei internaționale, care vor veni pentru prima dată în România între 23-25 iunie. Sunt sigur că toți cei care vor veni să experimenteze SAGA vor fi încântați de mixul de artiști de anul acesta”, a declarat Allan Hardenberg, CEO ALDA. Odată cu a treia ediție, SAGA revine la Romaero, locul ales de 75% dintre fanii săi. „Ne propunem să creăm un festival de muzică în care toată lumea este încurajată să exploreze noi experiențe, nu numai prin intermediul artiștilor, ci și prin conceptul de spectacol inovator, decor imaginar, instalații și foarte multă distracție. Aducem fanii SAGA în fiecare ediție în destinații necunoscute”, spun organizatorii. Festivalul va cuprinde cinci scene (Source, Heat, Spark, Drift, Bumper Cars), dar va avea și o scenă secretă, mai precis un avion propriu-zis ce se transformă într-o scenă muzicală cu destinație necunoscută, unde publicul va avea ocazia de a fi mai aproape de artiști. SAGA este prezentat de pionerii evenimentelor de muzică electronică, ALDA, parte a familiei Insomniac, și aduce publicului unii dintre cei mai iubiți artiști și o producție audio-vizuală uluitoare, într-o atmosferă incluzivă. Organizatorii spun că, totodată, că SAGA 2023 va reuni cele mai bune talente din spectrul industriei creative, fiind locul perfect pentru un public liber, cu viziune, pentru iubitorii de muzică din întreaga lume.