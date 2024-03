Salariul pe care un medic îl primește în Irlanda vs. în România. Un român a dezvăluit veniturile sale

Un medic român stabilit în Irlanda a dezvăluit ce salariu primește la spitalul unde lucrează în prezent. Bărbatul a lucrat și în România timp de trei ani ca medic rezident pe secția ATI și paramedic la SMURD Cluj-Napoca. Acesta s-a mutat în Irlanda, pentru a-și continua studiile, scrie .

Ce salariu are un medic în Irlanda. Un român și-a prezentat fluturașul

Este vorba despre Paul Oargă, care s-a mutat în Irlanda pentru a continua să profeseze . Recent, el a făcut o comparație între sistemul sanitar din țară și din Irlanda, împărtășind totodată diferențele.

„Mă trezesc la 6 dimineața, după care alerg sau merg cu bicicleta la spital. Ce îmi place este că la spital sunt vestiare, sunt dușuri. Nu trebuie să îmi pun echipamentul de acasă. Sunt lucruri normale aici. Este săpun, este prosop, lucruri care nu sunt în România în toate spitalele”, a mărturisit el.

Ulterior, medicul a dezvăluit și a avut în ultima lună a anului trecut. Înainte de a se muta în Irlanda, el a lucrat la Spitalul Clinic Județean din Cluj-Napoca, unde, în 2021, câștiga 6.124 de lei, fără gărzi și alte sporuri.

În prezent, Paul câștigă 30 de euro pe oră, iar suma poate să fie majorată în funcție de experiența pe care o ai. De altfel, medicul beneficiază de 30 de zile pe an de concediu + alte 10-15 zile pentru concediu de studii.

„Aici primești 1500 de euro pe an pentru a merge la cursuri ca medic rezident. Examenele se plătesc, costă între 700 și 900 de euro, dar dacă iei examenul primești banii înapoi.

Am aici și fluturașul de salariu, primit în 21 decembrie 2023. Ei fac plata la fiecare două săptămâni și trebuie să ai 72 de ore lucrate. Pentru aceste două săptămâni primești 2.382 de euro, dar acesta este venitul brut. Se mai plătesc orele suplimentare, cu 1,5x față de norma de bază, adică am lucrat 15 ore și am primit 687 de euro brut, după taxe”, a mai spus el.

După cei trei ani petrecuți departe de casă, Paul Oargă primește lunar în jur de 4.000 de euro pe lună (peste 1.900 la fiecare 2 săptămâni).