Poliția Română implementează în această perioadă noua legislație privind comercializarea și folosirea dispozitivelor pirotehnice. Autoritățile monitorizează inclusiv și livrările prin curierat pentru a preveni comerțul ilegal.

Poliția Română implementează noile reglementări

Începând cu luna august a intrat în vigoare Legea nr. 92/2025 pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Persoanele fizice nu mai pot achiziționa legal, pentru uz personal, a articolele pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2. Pe de altă parte, în această perioadă Poliția Română a anunțat că monitorizează , inclusiv în mediul online.

„Începând cu luna august a acestui an, au intrat în vigoare modificările aduse la legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive. Scopul acestor modificări au fost atât prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecințe asupra ordinii și siguranței publice sau de altă natură, răniri de persoană, incendii sau distrugeri de bunuri”, a declarat Angelo Badea, specialist IGPR,conform Digi 24.

Conform noilor , persoanele fizice vor putea achiziționa doar artificii pentru brad și alte dispozitive pirotehnice cu risc scăzut de accidentare. Celelalte categorii, prezentate mai sus, vor putea fi utilizate doar de pirotehnicienii autorizați.

„Principalele modificări aduse sunt faptul că articolele pirotehnice din categoria F1, acele artificii de brad, focuri și bețișoare, bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbere, granule scânteietoare etc sunt singurele care pot fi comercializate și utilizate de către persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani. Acestea prezintă un risc căzut și de zgomot și de pericol”, a mai spus reprezentatul IGPR.

Sancțiunile aplicate pentru încălcarea legii

Poliția Română va aplica sancțiuni, pentru cei care încalcă legea, conform noilor reglementări, cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice, maximele amenzilor se majorează cu 100%. Totodată, actul normativ prevede pentru anumite situații pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare.

„Amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%. De asemenea, actul normativ a pus în concordanță cu modificările și infracțiunile și sancționarea infracțiunilor cu pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare”, a declarat specialistul IGPR.

Potrivit legislației în vigoare, persoana care folosește materiale pirotehnice trebuie să dețină autorizație, să aibă calitatea de pirotehnician și să lucreze pentru o societate comercială autorizată pentru efectuarea operațiunilor cu articole pirotehnice.

Poliția Română face controale la operatorii economici

În această perioadă sunt desfășurate verificări, la toți operatorii economici din țară, care comercializează articole pirotehnice. De asemenea, se fac verificări și la cei care sunt autorizați să depoziteze materii explozive, a anunțat .

Poliția Română are în program descinderi punctuale, în zona complexurilor comerciale, a pieţelor și târgurilor, în interiorul și în perimetrul gărilor, porturilor și aeroporturilor, cât și în alte locuri de comercializare. Scopul este de a verifica legalitatea operaţiunilor de deţinere, transport şi comercializare a articolelor pirotehnice.

„Acțiuni de verificare și control au loc inclusiv în perioada 24.12.2025 – 01.01.2026, polițiștii fiind prezenți, în teren, în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, prin prevenirea evenimentelor ce pot avea ca urmări, răniri de persoane sau chiar decese, dar și a tragerii la răspundere, sub aspect contravențional sau penal, a celor care încalcă normele legale, în materie”, a transmis, într-un comunicat, IGPR.

În plus, Poliția Română organizează şi desfăşoară activităţi informativ-preventive, inclusiv în incintele unităților de învățământ. Scopul este de a-i face pe tineri să conștientizeze potențialele riscuri cauzate de folosirea articolelor pirotehnice ilegale sau nedestinate publicului larg.