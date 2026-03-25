Acasa » Eveniment » Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Cel puțin 1.000 de angajați rămân fără locuri de muncă înainte de Paște. Ce a transmis compania Damen (VIDEO)

Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Cel puțin 1.000 de angajați rămân fără locuri de muncă înainte de Paște. Ce a transmis compania Damen (VIDEO)

Ana Maria
25 mart. 2026, 11:28
Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Cel puțin 1.000 de angajați rămân fără locuri de muncă înainte de Paște. Ce a transmis compania Damen (VIDEO)
Sursa foto: Șantierul Naval Mangalia intră în faliment
Cuprins
  1. Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. De ce a eșuat planul de reorganizare
  2. Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Ce se întâmplă cu angajații șantierului
  3. De cât timp nu și-au primit salariile muncitorii
  4. Există șanse de salvare sau intervine statul?

Vești extrem de grele pentru economia locală. Șantierul Naval Mangalia, un pilon important pentru zona de sud-est a României, intră în faliment, după ce creditorii au respins planul de redresare.

Decizia vine într-un moment critic, în care sute de familii sunt deja afectate, iar angajații nu și-au mai primit salariile de luni întregi.

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat, miercuri, într-un comunicat de presă, că Damen Shipyards, compania care deține o parte din Șantierul Naval Mangalia va deschide procedura de faliment, potrivit G4Media.

Damen Holding a realizat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al companiei care operează șantierul naval Mangalia. Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investițiilor semnificative și a împrumuturilor acordate de Damen Holding șantierului, atât în prezent, cât și în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major și generează prejudicii substanțiale pentru Damen”, a transmis compania olandeză.

Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. De ce a eșuat planul de reorganizare

Hotărârea a fost luată în cadrul Adunării Generale a Creditorilor, unde compania Damen Shipyards nu a susținut planul de reorganizare propus. În aceste condiții, procedura de salvare a companiei nu mai poate continua, iar următorul pas este intrarea oficială în faliment.

Această etapă presupune evaluarea și valorificarea activelor pentru acoperirea datoriilor, urmată de radierea firmei.

Șantierul Naval Mangalia intră în faliment. Ce se întâmplă cu angajații șantierului

Impactul asupra salariaților este major. Odată cu închiderea companiei, contractele de muncă vor înceta, cel pu’in o mie de oameni vor rămâne fără venituri.

Situația este cu atât mai gravă cu cât șantierul reprezintă unul dintre cei mai importanți angajatori din regiune, iar efectele se vor resimți în întreaga comunitate locală.

De cât timp nu și-au primit salariile muncitorii

Problemele nu sunt recente. Angajații nu au mai fost plătiți de peste trei luni, iar tensiunile au crescut în ultimele săptămâni.

Nemulțumiți, oamenii au ieșit în stradă și au cerut soluții urgente, în speranța că planul de reorganizare va fi aprobat și locurile de muncă salvate.

Există șanse de salvare sau intervine statul?

Liderii sindicali au avertizat în repetate rânduri că respingerea planului de reorganizare va duce inevitabil la faliment, lucru care s-a și confirmat.

În acest context, reprezentanții angajaților cer intervenția rapidă a autorităților pentru a identifica soluții care să limiteze impactul social și economic asupra miilor de familii afectate.

