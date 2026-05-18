Primăria Municipiului București anunță că a început demersurile pentru recuperarea unui spațiu public din zona Piața Rosetti, folosit în ultimul deceniu într-un mod considerat abuziv și generând datorii de milioane de lei.

Situația vizează atât un partid politic, cât și o societate comercială care ar fi exploatat spațiul fără achitarea integrală a obligațiilor către bugetul local.

Cum a ajuns un spațiu public din București să devină afacere privată?

Potrivit datelor prezentate de administrația locală, un imobil situat în zona Piața Rosetti a fost atribuit în 2015 de către Primăria Capitalei, prin Administrația Fondului Imobiliar, către Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, pentru utilizare ca sediu.

Contractul prevedea o chirie lunară stabilită administrativ, însă situația s-ar fi complicat la scurt timp după semnarea înțelegerii. Autoritățile susțin că o parte din spațiu a fost subînchiriată către o firmă privată, fără acord legal.

Ulterior, spațiul ar fi ajuns să fie exploatat comercial de o altă societate, care a dezvoltat acolo o terasă și ulterior un restaurant, transformând curtea într-o zonă de profit.

Care sunt datoriile acumulate în acest spațiu?

Conform făcute de Primăria Municipiului București, situația financiară a spațiului a în timp, în lipsa plăților aferente utilizării comerciale.

Pentru perioada 2016-2024, sumele restante s-ar fi acumulat la aproximativ 480.000 de euro, potrivit calculelor prezentate de administrația locală, care includ atât chirii, cât și penalități.

Societatea comercială implicată, LGR Concept Ideea SRL, ar fi ajuns ulterior la un debit total de aproximativ 2,3 milioane de lei, incluzând .

În paralel, partidul politic implicat în contract figura și el cu restanțe de peste 329.000 de lei, conform evidențelor administrației locale.

Cum au intervenit autoritățile?

În urma verificărilor și a deciziilor instanței, autoritățile au dispus evacuarea spațiului și recuperarea acestuia în patrimoniul orașului.

Reprezentanții Primăriei susțin că măsurile actuale vizează oprirea folosirii nelegale a unui bun public și recuperarea sumelor datorate către bugetul local.

Operațiunea de eliberare a spațiului a fost demarată de Poliția Locală a Municipiului București, care a început dezafectarea construcțiilor utilizate în scop de restaurant.

În același timp, accesul în curtea imobilului ar fi fost restricționat temporar în timpul intervenției, autoritățile afirmând că vor continua procedurile până la finalizarea evacuării complete.