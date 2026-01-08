B1 Inregistrari!
Acasa » Monden » Concertul lui Florin Salam a degenerat într-un scandal fără precedent. Ce s-a întâmplat pe scenă: „Am rămas cu toții șocați”

Ana Beatrice
08 ian. 2026, 19:04
Sursă Foto. Captură Video/ YT - CrewetzelEvents
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scena concertului lui Florin Salam
  2. Un comportament repetitiv sau un nou derapaj al managerului

Concertul lui Florin Salam, care trebuia să fie un moment de distracție pentru public, a degenerat într-un scandal de proporții. Totul a luat o turnură neașteptată în momentul în care managerul localului a urcat pe scenă, vizibil nervos. Într-un gest șocant, acesta i-a smuls artistului microfonul din mână. Gestul șocant a fost urmat de injurii adresate cântărețului, sub privirile uluite ale spectatorilor.

Atmosfera s-a schimbat instantaneu, iar publicul a rămas blocat, neînțelegând ce se întâmplă. Chiar și în fața tensiunii și a umilinței trăite în public, manelistul a reușit să își păstreze calmul.

Ce s-a întâmplat, de fapt, pe scena concertului lui Florin Salam

Florin Salam a fost protagonistul unui moment complet neașteptat în timpul unui concert susținut recent într-un local cunoscut din Capitală. Atmosfera de petrecere s-a rupt brusc în clipa în care managerul localului a urcat pe scenă. Acesta i-a smuls microfonul din mână și l-a jignit, cerându-i să schimbe melodia.

Tensiunea a escaladat în momentul în care manelistul a fost amenințat că, în doar cinci minute, va fi dat jos de pe scenă.

Cu o experiență de zeci de ani și mii de concerte susținute, cântărețul nu și-a pierdut calmul. El a explicat mangerului că urcă pe scenă fără să fie atent la ceas și că interpretează de fiecare dată din suflet.

Martoră la întreaga scenă, Adriana Bahmuțeanu a povestit că momentul a fost șocant. „Când era mai frumos, când cânta Salam mai frumos și când ne distram mai bine, la un moment dat, un domn îmbrăcat în blugi și într-o cămașă în carouri, pe care îl cunoșteam din vedere, s-a urcat pe scenă. I-a luat microfonul în timp ce el cânta, nici măcar nu a așteptat să termine strofa, am rămas cu toții șocați, toată sala a încremenit”, a spus ea la „Spynews Live”, notează click.ro.

Un comportament repetitiv sau un nou derapaj al managerului

Incidentul nu este unul izolat, potrivit relatărilor din spațiul public. Reporterul Antena Stars, Horațiu Tudor, a vorbit despre un episod asemănător petrecut la concertul aniversar al lui Adrian Minune. Acesta a povestit că managerul localului l-a abordat agresiv, punându-i întrebări banale și provocându-l într-un mod jignitor.

„Făceam un interviu cu fiica lui, cu Karmen. A venit, m-a întrebat cine sunt, ce caut aici. Am plecat din incintă, am mers pe terasă, era foarte frig, Karmen Minune era îmbrăcată subțire, ca de spectacol. A venit și aici, a ocolit clădirea, din nou a avut vorbe foarte triviale. Atunci mi-am pierdut cumpătul și l-am întrebat cine este și ce dorește. Până la urmă mi-a spus că este managerul acestui local, m-a invitat la masă, mi-a spus că are 300 de angajați și m-a întrebat dacă știu să număr până la 300. Domnul respectiv a capitulat la cifra 10, 15, nu mai țin minte”, a spus Horațiu Tudor.

