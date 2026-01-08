Concertul lui Florin Salam, care trebuia să fie un moment de distracție pentru public, a degenerat într-un scandal de proporții. Totul a luat o turnură neașteptată în momentul în care managerul localului a urcat pe scenă, vizibil nervos. Într-un gest șocant, acesta i-a smuls artistului microfonul din mână. Gestul șocant a fost urmat de injurii adresate cântărețului, sub privirile uluite ale spectatorilor.
Atmosfera s-a schimbat instantaneu, iar publicul a rămas blocat, neînțelegând ce se întâmplă. Chiar și în fața tensiunii și a umilinței trăite în public, manelistul a reușit să își păstreze calmul.
Florin Salam a fost protagonistul unui moment complet neașteptat în timpul unui concert susținut recent într-un local cunoscut din Capitală. Atmosfera de petrecere s-a rupt brusc în clipa în care managerul localului a urcat pe scenă. Acesta i-a smuls microfonul din mână și l-a jignit, cerându-i să schimbe melodia.
Tensiunea a escaladat în momentul în care manelistul a fost amenințat că, în doar cinci minute, va fi dat jos de pe scenă.
Cu o experiență de zeci de ani și mii de concerte susținute, cântărețul nu și-a pierdut calmul. El a explicat mangerului că urcă pe scenă fără să fie atent la ceas și că interpretează de fiecare dată din suflet.
Martoră la întreaga scenă, Adriana Bahmuțeanu a povestit că momentul a fost șocant. „Când era mai frumos, când cânta Salam mai frumos și când ne distram mai bine, la un moment dat, un domn îmbrăcat în blugi și într-o cămașă în carouri, pe care îl cunoșteam din vedere, s-a urcat pe scenă. I-a luat microfonul în timp ce el cânta, nici măcar nu a așteptat să termine strofa, am rămas cu toții șocați, toată sala a încremenit”, a spus ea la „Spynews Live”, notează click.ro.
Incidentul nu este unul izolat, potrivit relatărilor din spațiul public. Reporterul Antena Stars, Horațiu Tudor, a vorbit despre un episod asemănător petrecut la concertul aniversar al lui Adrian Minune. Acesta a povestit că managerul localului l-a abordat agresiv, punându-i întrebări banale și provocându-l într-un mod jignitor.
„Făceam un interviu cu fiica lui, cu Karmen. A venit, m-a întrebat cine sunt, ce caut aici. Am plecat din incintă, am mers pe terasă, era foarte frig, Karmen Minune era îmbrăcată subțire, ca de spectacol. A venit și aici, a ocolit clădirea, din nou a avut vorbe foarte triviale. Atunci mi-am pierdut cumpătul și l-am întrebat cine este și ce dorește. Până la urmă mi-a spus că este managerul acestui local, m-a invitat la masă, mi-a spus că are 300 de angajați și m-a întrebat dacă știu să număr până la 300. Domnul respectiv a capitulat la cifra 10, 15, nu mai țin minte”, a spus Horațiu Tudor.