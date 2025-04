Scandal în fața sediului DIICOT. Protagoniștii, un prieten de-ai lui Rareș Ion și iubita lui Tudor Duma. „V-aţi bătut joc o viaţă întreagă de el”

Continuă ancheta în cazul morții lui , tânărul de 20 de ani care a încetat din viață după ce a fost lăsat să se chinuie și filmat pentru amuzament în timp ce agonisea. Tânărul ar fi consumat nu mai puțin de șase stupefiante în noaptea tragicului eveniment.

Gabriel Macovei, un apropiat de-ai lui Rareș, a venit în noaptea de vineri spre sâmbătă la . Acesta ar fi fost audiat ca martor în dosarul deschis pentru trafic de droguri de risc și mare risc, în care este vizat Tudor Duma. După ce a stat 3 ore în fața procurorilor, apropiatul lui Rareș nu a dorit să confirme sau infirme motivul pentru care a fost chemat la DIICOT.

În fața instituției și-a făcut apariția și iubita lui Tudor Duma, tânărul în casa căruia se afla Rareș cu doar câteva ore înainte de tragedie. Tudor Duma sau Maru, așa cum era cunoscut de apropiați, se află în arest preventiv și este cercetet pentru trafic de droguri de risc și mare risc, droguri care i-aua dus sfârșitul lui Rareș. Riscă șapte ani de închisoare pentru că ar fi permis consumul de stupefiante la el acasă, potrivit .

Iubita lui Maru susține că acesta ar fi încercat să îl salveze pe Rareș

Nu a durat mult, iar între Gabriel Macovei și iubita lui Tudor Duma s-a iscat un scandal, în care s-au adus acuzații grave.

„După ce v-aţi bătut joc o viaţă întreagă de el şi mereu în fiecare zi a vieţii lui, vă băteaţi joc de el, îl postaţi pe tiktok când era la Obregia, îl posta Maru pe Tiktok, îl făcea de râs”, i-a spus Gabriel Macovei iubitei lui Tudor Duma, Diana.

Apoi, tânăra a povestit pe larg ce s-a întâmplat în noaptea de 14 spre 15 aprilie, când, în cadrul unui live pe TikTok, Rareș a fost filmat în timp ce agonisea.

„Eu am stat cu Rareş după ce am chemai Salvarea, am stat lângă el, efectiv eram lângă el, se poate vedea şi pe camere. Eu am sunat de două ori la Salvare pentru că Salvarea a ajuns foarte greu.

După acel live am încercat să-i oferim şi eu, mai ales Maru i-a făcut respiraţie gură la gură, i-a dat cu apă pe faţă, i s-au dat palme. Maru m-a ajutat să-l scot pe stradă ca să sun la Salvare”, a povestit Diana

Între timp, pentru scandalul din fața DIICOT, Gabriel Macovei a fost amendat pentru injurii.