Cine i-ar fi vândut, de fapt, droguri lui Rareș Ion? Iubita lui a dezvăluit că și o altă prietenă a murit după ce ar fi cumpărat pastile de la aceeași persoană

Rebeca, iubita lui , tânărul de doar 20 de ani, care a murit în urma unei supradoze de , a făcut câteva declarații cu privire la persoana care i-ar fi vândut substanțele interzise lui Rareș. Potrivit acesteia, nu Tudor Duma, zis „Maru”, este cel care i le-ar fi dat, ci o persoană cunoscută sub numele de „Pica”.

Iubita lui Rareș: „Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pica”

„M-a sunat în jur de ora prânzului să-mi zică că se vede cu acea Pica, să-și cumpere acele pastile și am zis ok, treaba ta ce faci. Eu aveam treabă în ziua aceea, nu am crezut niciodată că se va ajunge aici”, a povestit Rebeca, iubita lui Rareș, la .

Ea susține că și o altă prietenă a ei a murit în urmă cu un an, tot după ce a cumpărat substanțe interzise de la acea Pica.

„Mi-a zis doar că s-a văzut cu Pica și că și-a cumpărat acele pastile, atât. Și am închis telefonul. Am mai auzit de asta pentru că, cu un an în urmă, prietena mea, Ana, Dumnezeu s-o ierte, s-a văzut cu mine și mi-a zis că s-a văzut cu acea Pica, că și-a luat acele patru pastile. Și a doua zi a murit”, a mai povestit iubita lui Rareș.

Tudor Duma, zis „Maru”, arestat preventiv

Dealerul Tudor Duma, zis „Maru”, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, joi, însă acesta încearcă să scape de închisoare. Iubita lui Maru dă vina pe aceeași Pica.

„Nu i-a vândut niciun drog lui Rareş (Tudor Duma – n.r.). Din câte ştiu eu, singura persoană care i-ar fi vândut droguri se numeşte Victoria Pica. Maru nu a avut nicio treabă, noi am încercat să-i acordăm primul ajutor”, a spus Diana, iubita lui Tudor Duma.