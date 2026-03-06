B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Scandalul Irina Ponta: 11 locuri libere în avionul de repatriere. Cum a ajuns în cele din urmă în România

Scandalul Irina Ponta: 11 locuri libere în avionul de repatriere. Cum a ajuns în cele din urmă în România

Ana Beatrice
06 mart. 2026, 14:17
Scandalul Irina Ponta: 11 locuri libere în avionul de repatriere. Cum a ajuns în cele din urmă în România
Sursă Foto: Inquam Photos / Codrin Unici

Scandalul privind repatrierea fiicei lui Victor Ponta din Dubai capătă proporții și ridică noi semne de întrebare. Irina Ponta, în vârstă de 17 ani, ar fi fost coborâtă din autocarul care o transporta spre avionul cu care urma să plece spre România.

Situația este cu atât mai controversată cu cât Ministerul Afacerilor Externe susține că în avion nu mai existau locuri disponibile. Cu toate acestea, informațiile apărute sugerează că adolescenta ar fi putut reveni fără probleme în țară cu acel zbor.

Câte locuri erau, de fapt, libere în avionul cu care putea reveni Irina Ponta în țară

Scandalul repatrierii din Emiratele Arabe Unite ia amploare. RTV a anunțat că în avionul organizat de Ministerul Afacerilor Externe ar fi existat nu mai puțin de 11 locuri libere, notează stiripesurse.ro. Cu același zbor ar fi putut reveni în țară și Irina Ponta. Adolescentei, care are 17 ani și 11 luni, i s-ar fi refuzat însă îmbarcarea.

Mama ei, Daciana Sârbu, fostă soție a lui Victor Ponta, a reacționat dur și a anunțat că va depune plângere penală pe numele ministrului de Externe, Oana Țoiu.

„Doamna Ţoiu nu se luptă cu Victor Ponta, doamna Ţoiu se luptă cu Daciana Sârbu. Pentru că eu sunt mama Irinei care, în momentul în care s-a întâmplat asta, am răspuns la telefon. Am auzit copilul plângând şi am aflat motivul. Orice mamă de pe pământul ăsta ar fi reacţionat la fel. Am simţit că înnebunesc, normal, am întrebat ce se întâmplă. Mi s-a spus ce s-a întâmplat. Sigur, n-am făcut rău voit nimănui în viaţa asta şi nu doresc să pun personalul din consulat în situaţia în care…. da, adevărul îl ştiu toţi acolo. Mi s-a dat această explicaţie pe care am spus-o. Este o vulnerabilitate de imagine şi nu se poate urca în acel avion. Şi eu am pornit acest scandal, ca mama Irinei, pentru că copilul meu nu are nicio vină. Este un copil minunat şi el nu trebuie să înţeleagă că faptul că o cheamă cumva asta înseamnă că e vinovată. N-a dat din picior şi a spus vreau să fiu în avionul ăla. (…) N-am urcat-o în niciun private jet. Am avut patru zboruri anulate în cursul acestei săptămâni”, a declarat Daciana Sârbu joi seară, la Antena 3.

Cum a ajuns, până la urmă, Irina Ponta în România

După controversele legate de repatrierea din Emiratele Arabe Unite, fiica lui Victor Ponta a ajuns, în cele din urmă, în țară. Irina Ponta a revenit în România în această dimineață cu o cursă comercială. Informația a fost confirmată de surse apropiate familiei, citate de stiripesurse.ro.

Tânăra a zburat cu o aeronavă FlyDubai, care a aterizat pe Aeroportul Otopeni la ora 8:44. Sursele menționează că adolescenta avea toate documentele necesare întocmite de părinți și a călătorit însoțită de un adult.

