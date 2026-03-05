Acuzații explozive la adresa Oanei Țoiu! O situație tensionată s-a iscat în cazul copiilor români blocați în Emiratele Arabe Unite după ce familia Ponta a transmis că fata lor, Irina, a fost eliminată în ultimul moment de pe lista pasagerilor unui avion care urma să îi aducă acasă.

Potrivit declarațiilor făcute joi de Daciana Sârbu și Victor Ponta, fata lor ar fi fost dată jos din autocarul care transporta copiii spre aeroport, chiar înainte de îmbarcare.

Incidentul apare în contextul în care mai mulți copii români aflați într-o tabără din Emirate așteaptă repatrierea, după escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu.

Acuzații explozive la adresa Oanei Țoiu! De ce spune familia că Irina Ponta nu a mai fost lăsată să urce în avion

Daciana Sârbu a afirmat că fiica ei se afla deja pe lista copiilor care urmau să plece spre România, însă situația s-ar fi schimbat chiar înainte de plecare.

„Avionul are 190 de locuri, înțeleg că sunt 28 de copii, nu știu ce s-a întâmplat, decât că am fost anunțată că nu mai pleacă. Mi s-a răspuns neoficial că este o vulnerabilitate pentru că are acest nume”, a spus Daciana Sârbu, potrivit .

Potrivit acesteia, Irina ar fi fost coborâtă din autocarul care transporta copiii către aeroport. Fata ar fi rămas ulterior la consulatul României din Emirate, iar familia a reușit să găsească români care locuiesc acolo și care să o ajute până la clarificarea situației.

Acuzații explozive la adresa Oanei Țoiu! Ce explicații oferă Ministerul de Externe

Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a confirmat într-o conferință de presă că a existat o discuție cu reprezentanții consulatului privind criteriile de selecție pentru copiii care urcă în autocar și în avion.

„Eu nu pot să confirm dacă echipa consulară a României a contactat persoane, într-un moment în care poate a sunat mai mulți cetățeni, nu știu cazul. Nu am intervenit să scoatem pe cineva”, a spus Oana Țoiu.

Ministrul a explicat că problema ar putea avea legătură cu faptul că Irina Ponta ar fi fost considerată copil neînsoțit. În astfel de situații, prioritatea ar fi acordată copiilor care sunt însoțiți sau celor aflați în grupuri organizate.

Întrebată de ce fata a fost inițial inclusă pe listă, Țoiu a declarat: „Echipa consulară poate a sunat mai mulți cetățeni, nu știu cazul.”

Care sunt criteriile pentru repatrierea copiilor români

Șefa diplomației române a precizat că echipele consulare trebuie să respecte o serie de criterii stabilite pentru evacuare.

„Criteriile pe baza cărora echipele consulare stabilesc prioritatea sunt: grupurile școlare cu copii neînsoțiți și cazurile medicale. În ceea ce privește nevoie fiecărui părinte ca propriul copil să ajungă în siguranța o înțeleg dar nu cred că trebuie să suprapunem o sfadă politică, dar avem un rol instituțional. Avem anumite criterii, grupurile școlare și cazurile medicale. Nu luăm decizii individuale. Ce pot să îi spun domnului Ponta e că vom face tot ce ține de noi să existe rute spre România și vom asigura prioritate copiilor, dar ordinea ține de vârsta copiilor”, a mai spus Țoiu.

Cum a reacționat MAE după apariția acuzațiilor

Deși jurnaliștii au cerut pe parcursul zilei explicații oficiale, reacția a venit abia câteva ore mai târziu, sub forma unei postări pe Facebook.

„Înțeleg că în spațiul public au apărut reproşuri din mediul politic dar nu aş vrea să transformăm o perioadă deja foarte grea pentru echipele consulare care gestionează cazurile şi aplicarea criteriilor într-o nouă răfuială politică. Avem ceva mai important de făcut acum iar pentru deciziile din aceste zile nu politica este cea care le ghidează. Apartenența politică a părinților nu este o informație care să facă parte din detaliile cerute şi nici nu poate fi criteriu de prioritizare”, a scris ea pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a subliniat că înțelege îngrijorarea părinților, dar a insistat că echipele consulare nu pot face excepții de la regulile stabilite.

„Sunt mamă şi înțeleg cu totul prioritatea pe care fiecare părinte o are pentru siguranța propriilor copii. Sunt însă şi într-un rol instituțional care îmi impune să respectăm încrederea cetățenilor, mai ales în momente de criză şi îngrijorare justificată. Deşi înțeleg pe deplin fiecare părinte, echipele consulare nu se pot abate de la criteriile de nivel de urgență.

Ca părinți facem tot ce este în puterea noastră pentru copiii noştri, acum sunt în şedință cu miniştri din Orientul Mijlociu pentru a discuta soluții, avem sute de copii români care sunt blocați departe de casă şi treptat se întorc şi vom continua efortul diplomatic pentru acces pentru zborurile spre România.

Dar, dincolo de rolul de părinte, în rolul instituțional nu putem ceda presiunii pentru că între îngrijorările legitime ale părinților nu putem face ierarhii.

Avem echipe care au sarcina foarte grea de a respecta criteriile anunțate transparent: grupurile şcolare de copii şi cazurile medicale cu grad ridicat de risc”, a mai spus .