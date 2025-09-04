B1 Inregistrari!
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează

Elena Boruz
04 sept. 2025, 22:52
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Sursa foto: Freepik / @freepik

Șampoanele din comerț nu fac mereu minuni. Mătreața poate apărea indiferent cât de des ne spălăm pe cap și poate deveni rapid un disconfort zilnic. Vestea bună? Există un remediu natural, ieftin și ușor de pregătit acasă, din doar câteva ingrediente la îndemână.

Cuprins:

  • Ce ingrediente îți trebuie pentru mască
  • Cum se prepară masca pas cu pas
  • De ce funcționează acest amestec natural
  • Care este cel mai mare avantaj

Ce ingrediente îți trebuie pentru mască

  • 2 lingurițe de iaurt

  • ½ linguriță pudră de amla (agrișă indiană)

  • 1 linguriță suc de lămâie

  • câteva picături de ulei de arbore de ceai

  • puțină apă (dacă este necesar)

Cum se prepară masca pas cu pas

  1. Pune iaurtul într-un bol și amestecă-l cu pudra de amla.

  2. Adaugă sucul de lămâie și continuă să amesteci.

  3. Picură câteva picături de ulei de arbore de ceai.

  4. Dacă amestecul este prea gros, adaugă puțină apă până obții consistența dorită.

  5. Aplică masca pe scalp, las-o să acționeze, apoi clătește cu apă călduță.

De ce funcționează acest amestec natural

  • Amla are proprietăți antibacteriene și antiinflamatoare, fortifică rădăcina firului de păr și reduce căderea.

  • Iaurtul exfoliază delicat scalpul și ajută la eliminarea celulelor moarte.

  • Uleiul de arbore de ceai este recunoscut pentru efectele sale antifungice și antibacteriene, țintind direct cauza mătreței.

  • Lămâia adaugă un plus de prospețime și ajută la echilibrarea secreției de sebum.

Care este cel mai mare avantaj

Această mască este naturală, rapid de preparat și extrem de accesibilă, conform click. Nu conține chimicale agresive și poate fi un prim pas eficient pentru a scăpa de mătreață și pentru a reda părului un aspect sănătos și strălucitor.

