Care sunt băuturile ce pot duce la căderea părului. Atenționările specialiștilor

Răzvan Adrian
01 sept. 2025, 23:54
Care sunt băuturile ce pot duce la căderea părului. Atenționările specialiștilor
Sursa foto: Freepik

Un nou studiu realizat de cercetători portughezi atrage atenția asupra consumului frecvent de sucuri carbogazoase și băuturi îndulcite, care ar putea fi legat de pierderea părului.

Analiza, publicată în revista Nutrition and Health, citată de către Daily Mail, arată că aceste produse ar putea afecta densitatea, grosimea și sănătatea firului de păr.

Cuprins:

  • Rolul vitaminelor și al alimentației echilibrate
  • Tinerii, tot mai afectați de problemă
  • Speranțe din zona tratamentelor experimentale

Rolul vitaminelor și al alimentației echilibrate

Cercetătorii spun că un consum excesiv de zahăr și cofeină poate afecta nivelul hormonului stresului și poate duce la inflamații sau probleme circulatorii, care slăbesc foliculii și accelerează căderea părului.

Cu toate acestea, specialiștii subliniază că nu există dovezi clare că băuturile carbogazoase sunt o cauză directă a alopeciei, scriu cei de la Click!

O descoperire semnificativă a fost asociată cu nivelul vitaminei D, care ar putea diminua riscul de alopecie androgenetică și alopecie areată.

În același timp, deficitul de proteine a fost legat de subțierea firului de păr și pierderea strălucirii naturale.

„Dieta și nutriția au un rol esențial în sănătatea părului”, afirmă autorii studiului.

Aceștia sugerează reducerea consumului de băuturi carbogazoase și alcool, precum și suplimentarea cu fier și vitamina D.

Tinerii, tot mai afectați de problemă

În ultimii ani, dermatologii au observat că alopecia nu mai este doar o problemă pentru bărbații de peste 40 sau 50 de ani. Tot mai mulți tineri, chiar și în jurul vârstei de 20 de ani, caută soluții medicale pentru a combate pierderea părului, inclusiv transplanturi costisitoare.

Un studiu anterior, realizat în China în 2023, arăta că bărbații care consumau zilnic băuturi dulci aveau de trei ori mai multe șanse să dezvolte chelie în comparație cu cei care evitau aceste produse.

Speranțe din zona tratamentelor experimentale

În același timp cu aceste descoperiri, un nou medicament experimental, numit PP405, a arătat rezultate promițătoare în etapa a doua a testării clinice. Pacienții care au folosit zilnic un gel pe bază de PP405 pe scalp au observat primele semne de regenerare a părului după doar opt săptămâni.

