Scapă definitiv de mătreață cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu care chiar funcționează. Durează doar 15 minute

Indiferent de cât de des ne spălăm pe cap, mătreața pare să revină din nou și din nou. Această problemă a scalpului este frecventă și poate avea mai multe cauze, de la dezechilibre de pH și produse nepotrivite, până la factori de mediu sau stres.
Pe piață există numeroase șampoane și loțiuni care promit eliminarea rapidă a mătreții. Din păcate, multe dintre ele nu oferă rezultatele așteptate, în ciuda prețurilor ridicate și a mesajelor promițătoare de pe etichetă.
Cei care caută soluții naturale se vor bucura să afle că există un remediu simplu, eficient și foarte ieftin. Mai exact, este vorba despre oțetul de mere. Acesta este recunoscut pentru proprietățile sale antifungice și pentru capacitatea de a echilibra pH-ul scalpului, potrivit Click!.
Pentru a aplica acest tratament, ai nevoie de:
Amestecă cele două ingrediente și folosește soluția obținută pentru a-ți masa delicat scalpul. Las-o să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește bine cu apă călduță.
Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să repeți tratamentul de două ori pe săptămână. În timp, vei observa că mătreața începe să se reducă semnificativ, iar scalpul tău devine mai sănătos.
Această metodă este nu doar eficientă, ci și extrem de accesibilă. Nu implică costuri mari și nu necesită produse greu de găsit. Tot ce îți trebuie este deja în bucătărie! În plus, fiind un remediu natural, riscurile pentru pielea sensibilă sunt minime.