Scapă definitiv de mătreață cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu care chiar funcționează. Durează doar 15 minute

Ana Maria
08 aug. 2025, 15:59
Scapă definitiv de mătreață cu un ingredient banal din bucătărie. Trucul simplu care chiar funcționează. Durează doar 15 minute
Indiferent de cât de des ne spălăm pe cap, mătreața pare să revină din nou și din nou. Această problemă a scalpului este frecventă și poate avea mai multe cauze, de la dezechilibre de pH și produse nepotrivite, până la factori de mediu sau stres.

Cuprins:

  • Produsele din comerț funcționează cu adevărat sau nu
  • Ce ingredient natural te poate ajuta
  • Cum se folosește oțetul de mere pentru mătreață
  • Cât de des trebuie aplicat acest tratament ca să scapi de mătreață

Produsele din comerț funcționează cu adevărat sau nu

Pe piață există numeroase șampoane și loțiuni care promit eliminarea rapidă a mătreții. Din păcate, multe dintre ele nu oferă rezultatele așteptate, în ciuda prețurilor ridicate și a mesajelor promițătoare de pe etichetă.

Ce ingredient natural te poate ajuta

Cei care caută soluții naturale se vor bucura să afle că există un remediu simplu, eficient și foarte ieftin. Mai exact, este vorba despre oțetul de mere. Acesta este recunoscut pentru proprietățile sale antifungice și pentru capacitatea de a echilibra pH-ul scalpului, potrivit Click!.

Cum se folosește oțetul de mere pentru mătreață

Pentru a aplica acest tratament, ai nevoie de:

  • jumătate de pahar de oțet de mere
  • jumătate de pahar de apă

Amestecă cele două ingrediente și folosește soluția obținută pentru a-ți masa delicat scalpul. Las-o să acționeze timp de 15 minute, apoi clătește bine cu apă călduță.

Cât de des trebuie aplicat acest tratament

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să repeți tratamentul de două ori pe săptămână. În timp, vei observa că mătreața începe să se reducă semnificativ, iar scalpul tău devine mai sănătos.

Cât de des trebuie aplicat acest tratament ca să scapi de mătreață

Această metodă este nu doar eficientă, ci și extrem de accesibilă. Nu implică costuri mari și nu necesită produse greu de găsit. Tot ce îți trebuie este deja în bucătărie! În plus, fiind un remediu natural, riscurile pentru pielea sensibilă sunt minime.

