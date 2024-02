Scrisoarea emoționantă a unui băiețel către un preot din Argeș: „Am păstrat-o aproape de sufletul meu” (FOTO)

Părintele stareț Ioan Traian Danci a primit de curând o scrisoare emoționantă de la un băiețel în vârstă de opt ani. Se pare că micuțul să ofere mai multe lucruri copiilor sărmani.

Scrisoarea unui băiețel către un preot din Argeș

Preotul, care este la Schitul Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, a făcut public pe pagina sa de Facebook scrisoarea băiețelului care a oferit rechizite, o carte și o mașinuță pentru copiilor care au nevoie.

„La campania de strângere a rechizitelor am primit și această emoționantă pe care am păstrat-o aproape de sufletul meu”, a scris acesta.

„Dragă Părinte Ioan. Pe mine mă cheamă Deian Ioachim și sunt în clasa a 2-a. Mami mi-a spus că dumneavoastră ajutați copii. Astăzi am primit de la școală rechizite și eu am. A fost ziua mea în 8 septembrie și am primit o mașinuță și o trimit pentru un băiețel. Cu iubire, Deiu. Pun și o carte de lecturi”, este scrisoarea copilului.

Scrisoarea a fost primită în luna septembrie a acestui an

„Nu știu de unde e copilul. Pachetul a venit în luna septembrie, iar eu am păstrat scrisoarea.

Au fost oferite pentru o persoană, o mașinuță și o carte. Am înțeles că primise rechizite de la școală, iar el avea deja. A dat mai departe unui copil”, a mai transmis preotul Ioan Danci, notează .