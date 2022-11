Scrisoarea răvășitoare a unei fetițe pentru Moș Crăciun: „Dragă Moșule, dacă poți, fă-o pe mama să mă sune, măcar atât”

Acum, că se apropie sărbătorile, mulți părinți plecați la muncă peste granițe, se gândesc să vină acasă la copiii lor. Unii nu pot să facă acest lucru pentru că nu le permite serviciul sau nu au strâns destui bani. La mijloc sunt copiii care, de cele mai multe ori, de Crăciun așteaptă de fapt o îmbrățișare de la părintele căruia îi duce dorul.

Dovadă stă de o fetiță crescută de bunici, cu mama plecată în străinătate, care nu cere cadouri, dar le transmite astfel părinților din toată lumea un mesaj sfâșietor.

Mesaj cutremurător către Moș Crăciun de la o copilă cu părinţii plecaţi în străinătate

, dar pentru mulţi copii din România ea nu aduce bucurie. Este și cazul Aidei, o fetiță în vârstă de 13 ani, care i-a scris și anul acesta cu îndoială, lui Moș Crăciun.

Dacă unii copii își doresc telefoane performante și gadget-uri de ultimă generație, se pare că Aida nu vrea cadouri, ci zile pentru bunica sa care a crescut-o.

Scrisoarea fetei nu a rămas însă fără răspuns. Cu toate că nu a cerut cadouri, în contul asociației s-a strâns o sumă de bani pentru ca Aida și bunica ei să facă față cheltuielilor din perioada sărbătorilor de iarnă, dar și un telefon, unde, poate, mama Aidei ar putea să o sune, notează .

Scrisoarea fetiței pentru Moș Crăciun

„Dragă Moș Crăciun

Numele meu este Aida. Am 13 ani și la vârsta mea nu ar mai trebui să cred în Moș Crăciun. Nici eu nu știu dacă cred în bătrânelul simpatic cu barbă albă sau doar în magia pe care el o transmite.

Nu îți cer nimic, ceea ce eu îmi doresc, nimeni nu îmi poate da.

Să îți spun despre mine: Sunt crescută de mamaia de la vârsta de șapte ani. Mama a plecat la muncă în străinătate. Un an a ținut legătura cu noi, apoi din ce în ce mai rar.

Am aflat că mai am o surioară, dar nu am văzut-o niciodată. Învăț foarte bine și vreau să devin avocat și să lupt pentru drepturile copiilor ca mine. Mamaia îmi oferă toată dragostea ei, nu îmi trebuie nimic mai mult.

Mi-a spus că mă cheamă Aida pentru că Mamei îi plăcea opera. Vezi de ce nu îți cer nimic? Pentru că pe mama nu o poți face să mă iubească…

: zile multe pentru mamaia. Să o pot face mândră de mine. Nu îți las nicio adresă pentru că ce îmi doresc eu nu poate veni într-un pachet. Vreau să te rog doar să îi faci să înțeleagă pe toți părinții din lumea asta că un copil are nevoie de iubirea lor.

Și eu am nevoie, dar mamaia îmi dă destulă iubire, poate mai multă decât mi-ar fi dat mama … și eu totuși am nevoie de iubirea ei. Despre tata nu știu nimic, nici mamaia nu știe.

Dragă Moșule, dacă poți, fă-o pe mama să mă sune, măcar atât.

Mulțumesc,

Aida“