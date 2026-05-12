Comisia Europeană accelerează unul dintre cele mai sensibile proiecte climatice din ultimii ani, iar industria aviatică urmărește cu atenție fiecare etapă. Bruxelles-ul vrea să extindă taxa pe carbon și pentru zborurile internaționale, o mutare care poate schimba atât costurile companiilor, cât și prețurile plătite de pasageri.

De ce vrea Bruxelles-ul să schimbe regulile pentru zborurile internaționale

Executivul european susține că actualul sistem de taxare a emisiilor din aviație nu mai reflectă realitatea pieței și creează dezechilibre evidente între operatori. În acest moment, mecanismul european ETS, folosit pentru comercializarea certificatelor de emisii, acoperă doar zborurile desfășurate în interiorul Uniunii Europene.

Rutele care pleacă din Europa spre destinații din afara blocului comunitar generează emisii importante, însă nu intră încă sub incidența acestui mecanism fiscal. Tocmai această excepție reprezintă punctul pe care încearcă acum să îl elimine.

Conform variantelor analizate la Bruxelles, sistemul ETS ar urma să includă toate care decolează de pe teritoriul Uniunii, indiferent de destinația finală. Regulile s-ar aplica atât operatorilor europeni, cât și companiilor din afara Uniunii, inclusiv segmentului jeturilor private.

Cât ar putea încasa Uniunea Europeană din această extindere

Estimările discutate la nivel european arată că noua formulă de taxare ar putea aduce aproximativ 12,7 miliarde de euro anual. Suma este de aproape trei ori mai mare decât nivelul veniturilor colectate prin ETS în 2025, relatează Capital.

Pe lângă componenta fiscală, Bruxelles-ul insistă că măsura urmărește și corectarea condițiilor de concurență dintre transportatori. Oficialii europeni consideră că operatorii care efectuează zboruri lung-curier nu ar trebui să beneficieze de tratament diferit față de cei care operează exclusiv în spațiul comunitar.

Cum reacționează companiile aeriene și partenerii externi

Planul provoacă deja opoziție din partea unor nume importante din industrie, printre care Lufthansa și Ryanair. Transportatorii susțin că sectorul se confruntă deja cu presiuni financiare puternice, generate de costurile ridicate ale kerosenului și de volatilitatea pieței.

În paralel, există temeri că noua taxare ar putea reaprinde dispute comerciale cu Statele Unite, China sau India. Aceste state au contestat și în trecut inițiative similare venite din partea Uniunii Europene.

Comisia analizează totodată modul în care extinderea ETS va funcționa împreună cu schema internațională CORSIA, care urmează să devină obligatorie în 2027. Obiectivul declarat este evitarea unei duble taxări pentru operatorii aerieni.

Cât s-ar putea scumpi biletele pentru pasageri

Specialiștii estimează că impactul nu va fi uniform și va depinde de distanța zborului, clasa de călătorie și politica comercială a fiecărei companii. Pentru zborurile intercontinentale, creșterile medii ar putea varia între 1,7% și 2,4%.

Pentru un zbor dus-întors peste Atlantic, costurile suplimentare pot ajunge la aproximativ 10 euro, însă scenariile mai prudente indică și majorări mai consistente. Pe anumite rute lung-curier, economy ar putea crește cu până la 30 de euro, iar clasa business chiar cu 120 de euro.

Analiștii avertizează și asupra unor posibile strategii de evitare a taxei, prin folosirea unor huburi externe precum Istanbul sau Dubai. Astfel de rute indirecte ar putea deveni mai atractive pentru o parte dintre pasageri și operatori.