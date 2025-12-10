Facturile la gaze vor crește substanțial de anul viitor. Liberalizarea prețurilor la gaze, programată să intre în vigoare la 1 aprilie 2026, generează îngrijorări semnificative în rândul consumatorilor casnici din România. Această măsură, care va permite fluctuația prețurilor în funcție de piața internațională, vine într-un context de volatilitate crescută a pieței energetice globale. Prognozele indică o creștere semnificativă a facturilor, determinând gospodăriile să caute soluții alternative pentru a reduce costurile.

Ce se va întâmpla cu facturile la gaze după 1 aprilie 2026

Decizia de liberalizare a prețurilor la gaze este parte a unui efort mai amplu de aliniere la normele europene, care promovează concurența și eficiența pe piața energetică. În prezent, prețurile gazelor sunt reglementate, însă, va permite ca acestea să fie determinate de cererea și oferta de pe piața internațională. Acest lucru ar putea duce la fluctuații semnificative ale prețurilor, în funcție de factori precum geopolitica, cererea sezonieră și disponibilitatea resurselor.

Autoritățile române au subliniat că liberalizarea este un pas necesar pentru a stimula investițiile în sectorul energetic și pentru a asigura o aprovizionare sustenabilă pe termen lung. Cu toate acestea, efectele asupra bugetelor familiilor rămân o preocupare majoră, mai ales în contextul actual al inflației crescute.

Creșterea prețurilor la gaze va fi resimțită în mod deosebit în lunile de iarnă, când consumul de gaze atinge valori maxime. Odată cu răcirea vremii, facturile mai mari devin o povară semnificativă pentru multe gospodării. Analizele arată că gospodăriile care nu iau măsuri de eficientizare a consumului ar putea vedea o creștere substanțială a cheltuielilor anuale.

Un studiu arată că liberalizarea ar putea duce la o creștere a facturilor cu aproximativ 5-10% pentru consumatorii casnici. În acest context, consumatorii sunt încurajați să se informeze și să ia măsuri proactive pentru a minimiza impactul financiar.

Ce soluții pentru economisire există

O soluție viabilă, recomandată de specialiști, este trecerea de la centralele convenționale la microcentralele în condensație. Acestea permit o reducere a consumului de gaz cu aproximativ 30%, ceea ce se traduce în economii de peste 1.000 lei pe an pentru o gospodărie medie. Investiția inițială pentru înlocuirea centralei poate varia între 7.000 și 8.000 lei, însă, pe termen lung, aceasta se dovedește a fi o mișcare financiară inteligentă, potrivit .

Pe lângă costurile reduse, aceste microcentrale oferă și un control mai bun al temperaturii și o eficiență energetică sporită. Specialiștii subliniază importanța verificării periodice a conexiunilor hidraulice și a sistemelor de evacuare a condensului pentru a asigura funcționarea optimă a microcentralelor. De asemenea, opțiunile de control de la distanță pot contribui la gestionarea mai eficientă a consumului de gaze.

La ce trebuie să fie atenți consumatorii casnici

În fața acestor schimbări, este esențial ca consumatorii să fie bine informați și să adopte măsuri proactive pentru a minimiza impactul financiar al liberalizării prețurilor la gaze. Acest lucru poate include investiții în echipamente mai eficiente, cum ar fi microcentralele în condensație, și adoptarea de practici de economisire a energiei, cum ar fi izolarea termică a locuințelor și utilizarea termostatelor programabile.

Astfel, o investiție inițială în echipamente mai eficiente, combinată cu întreținerea regulată, poate maximiza economiile și poate reduce semnificativ impactul liberalizării prețurilor asupra bugetelor casnice.