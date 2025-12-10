B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an

Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an

Ana Maria
10 dec. 2025, 19:58
Facturile la gaze vor exploda din 2026. Trucul simplu care te ajută să economisești peste 1.000 lei pe an
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce se va întâmpla cu facturile la gaze după 1 aprilie 2026
  2. Ce soluții pentru economisire există
  3. La ce trebuie să fie atenți consumatorii casnici

Facturile la gaze vor crește substanțial de anul viitor. Liberalizarea prețurilor la gaze, programată să intre în vigoare la 1 aprilie 2026, generează îngrijorări semnificative în rândul consumatorilor casnici din România. Această măsură, care va permite fluctuația prețurilor în funcție de piața internațională, vine într-un context de volatilitate crescută a pieței energetice globale. Prognozele indică o creștere semnificativă a facturilor, determinând gospodăriile să caute soluții alternative pentru a reduce costurile.

Ce se va întâmpla cu facturile la gaze după 1 aprilie 2026

Decizia de liberalizare a prețurilor la gaze este parte a unui efort mai amplu de aliniere la normele europene, care promovează concurența și eficiența pe piața energetică. În prezent, prețurile gazelor sunt reglementate, însă, liberalizarea va permite ca acestea să fie determinate de cererea și oferta de pe piața internațională. Acest lucru ar putea duce la fluctuații semnificative ale prețurilor, în funcție de factori precum geopolitica, cererea sezonieră și disponibilitatea resurselor.

Autoritățile române au subliniat că liberalizarea este un pas necesar pentru a stimula investițiile în sectorul energetic și pentru a asigura o aprovizionare sustenabilă pe termen lung. Cu toate acestea, efectele asupra bugetelor familiilor rămân o preocupare majoră, mai ales în contextul actual al inflației crescute.

Creșterea prețurilor la gaze va fi resimțită în mod deosebit în lunile de iarnă, când consumul de gaze atinge valori maxime. Odată cu răcirea vremii, facturile mai mari devin o povară semnificativă pentru multe gospodării. Analizele arată că gospodăriile care nu iau măsuri de eficientizare a consumului ar putea vedea o creștere substanțială a cheltuielilor anuale.

Un studiu arată că liberalizarea ar putea duce la o creștere a facturilor cu aproximativ 5-10% pentru consumatorii casnici. În acest context, consumatorii sunt încurajați să se informeze și să ia măsuri proactive pentru a minimiza impactul financiar.

Ce soluții pentru economisire există

O soluție viabilă, recomandată de specialiști, este trecerea de la centralele convenționale la microcentralele în condensație. Acestea permit o reducere a consumului de gaz cu aproximativ 30%, ceea ce se traduce în economii de peste 1.000 lei pe an pentru o gospodărie medie. Investiția inițială pentru înlocuirea centralei poate varia între 7.000 și 8.000 lei, însă, pe termen lung, aceasta se dovedește a fi o mișcare financiară inteligentă, potrivit Observator.

Pe lângă costurile reduse, aceste microcentrale oferă și un control mai bun al temperaturii și o eficiență energetică sporită. Specialiștii subliniază importanța verificării periodice a conexiunilor hidraulice și a sistemelor de evacuare a condensului pentru a asigura funcționarea optimă a microcentralelor. De asemenea, opțiunile de control de la distanță pot contribui la gestionarea mai eficientă a consumului de gaze.

La ce trebuie să fie atenți consumatorii casnici

În fața acestor schimbări, este esențial ca consumatorii să fie bine informați și să adopte măsuri proactive pentru a minimiza impactul financiar al liberalizării prețurilor la gaze. Acest lucru poate include investiții în echipamente mai eficiente, cum ar fi microcentralele în condensație, și adoptarea de practici de economisire a energiei, cum ar fi izolarea termică a locuințelor și utilizarea termostatelor programabile.

Astfel, o investiție inițială în echipamente mai eficiente, combinată cu întreținerea regulată, poate maximiza economiile și poate reduce semnificativ impactul liberalizării prețurilor asupra bugetelor casnice.

Tags:
Citește și...
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Eveniment
Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Eveniment
Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Eveniment
Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
Eveniment
Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
Gazul românesc, prioritar pentru consumul intern. Virgil Popescu: „România este prima beneficiară a propriilor resurse”
Eveniment
Gazul românesc, prioritar pentru consumul intern. Virgil Popescu: „România este prima beneficiară a propriilor resurse”
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Eveniment
Procurorul militar Bogdan Pîrlog, după documentarul Recorder: În două ore n-ai cum să prezinți adevărata magnitudine a dezastrului / Prostia cu ‘reforma’ pensiilor magistraților i-a dat Liei Savonea o imensă putere informală (VIDEO)
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Eveniment
Gorj: Un medic chirurg a murit în timp ce consulta un pacient. „Un profesionist care și-a slujit pacienții cu pasiune” (FOTO)
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Eveniment
Salina Praid rămâne în stare de alertă pentru încă 30 de zile. Cum gestionează autoritățile riscurile generate de evoluția fenomenului
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Eveniment
Sindicatele pregătesc proteste pe tema salariului minim. Hossu: Vom cere medierea președintelui Nicușor Dan. Măsurile luate de Guvern sunt tendențioase, vizează doar românii de rând, nu și decidenții politici (VIDEO)
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
Eveniment
Cobza intră în patrimoniul UNESCO. Cum schimbă această recunoaștere vizibilitatea tradițiilor românești și moldovenești
Ultima oră
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
21:48 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
21:37 - Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
21:22 - Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
21:13 - Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
21:01 - Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
21:01 - Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
20:47 - Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
20:30 - Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
20:15 - Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)