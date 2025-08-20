Românii au început să primească primele facturi după de plafonare a prețurilor la energie. Mulți s-au trezit că trebuie să plătească de două, chiar de trei ori mai mult. Unii și-au vărsat amarul pe rețelele sociale.

Cuprins

Ce facturi la energie primesc românii după liberalizarea pieței

Cum vor fi ajutați românii vulnerabili cu plata facturilor la curent

Ce facturi la energie primesc românii după liberalizarea pieței

„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, a susținut un bihorean din zona Aleșd.

Alți sunt și mai ghinioniști.

„La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, a scris un orădean.

„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”, s-a plâns o femeie din Oradea.

Iar un bihorean s-a trezit cu factura dublată și cu KWh plătiți în avans, ceea ce înseamnă că factura ar fi trebuit să fie mult mai mare: „La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a explicat el, potrivit

Cum vor fi ajutați românii vulnerabili cu plata facturilor la curent

Potrivit unor estimări, 4,5 milioane din totalul de 9 milioane de consumatori vor plăti dublu la curent, odată cu expirarea schemei de compensare-plafonare a facturilor. Pentru restul, în funcție de consum și de contractele încheiate, scumpirile nu vor fi atât de mari.

Dacă până la 1 iulie toți românii erau ajutați cu plata facturilor, de acum doar cei vulnerabili vor primi Acesta se va concretiza într-un voucher lunar în valoare de 50 de lei, ce poate fi folosit exclusiv pentru plata facturii. Ajutorul se va acorda