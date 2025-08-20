B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”

Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”

Traian Avarvarei
20 aug. 2025, 10:14
Primele facturi la energie după liberalizarea pieței. Reacția unui bihorean când a văzut cât are de plătit: „Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”
Sursa foto: Freepik

Românii au început să primească primele facturi după expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energie. Mulți s-au trezit că trebuie să plătească de două, chiar de trei ori mai mult. Unii și-au vărsat amarul pe rețelele sociale.

Cuprins

  • Ce facturi la energie primesc românii după liberalizarea pieței
  • Cum vor fi ajutați românii vulnerabili cu plata facturilor la curent

Ce facturi la energie primesc românii după liberalizarea pieței

„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, a susținut un bihorean din zona Aleșd.

Alți sunt și mai ghinioniști.

„La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, a scris un orădean.

„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”, s-a plâns o femeie din Oradea.

Iar un bihorean s-a trezit cu factura dublată și cu KWh plătiți în avans, ceea ce înseamnă că factura ar fi trebuit să fie mult mai mare: „La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a explicat el, potrivit CanCan.

Cum vor fi ajutați românii vulnerabili cu plata facturilor la curent

Potrivit unor estimări, 4,5 milioane din totalul de 9 milioane de consumatori vor plăti dublu la curent, odată cu expirarea schemei de compensare-plafonare a facturilor. Pentru restul, în funcție de consum și de contractele încheiate, scumpirile nu vor fi atât de mari.

Dacă până la 1 iulie toți românii erau ajutați cu plata facturilor, de acum doar cei vulnerabili vor primi sprijin financiar. Acesta se va concretiza într-un voucher lunar în valoare de 50 de lei, ce poate fi folosit exclusiv pentru plata facturii. Ajutorul se va acorda în funcție de venitul lunar.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”
Economic
„Cine nu e mulțumit să ia aracet”. Un oier din Făgăraș își îndeamnă colegii să nu mai lase la preț: „Produsele tradiționale nu se negociază. La market, cât e prețul, atât plătești”
Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea
Economic
Chiriile s-au majorat cu aproape 10% la nivel național. De ce a crescut și cererea
Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
Economic
Proiect de lege: Reduceri de posturi și scăderi de salarii la ASF, ANRE și ANCOM
Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
Economic
Pensiile românilor din Pilonul II. Legea propusă de ASF va fi modificată. Ce aspect trebuie să clarifice statul
Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă
Economic
Austeritatea, suportată în continuare de populație / Care sunt noile taxe cuprinse în pachetul 2 de măsuri fiscale: Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget
Economic
Guvernul introduce o taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE. Cum se va aplica „Taxa Temu” și câți bani se vor strânge la buget
Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați
Economic
Taxe și impozite mai mari: Ministerul Finanțelor a publicat noile propuneri care vor fi incluse în pachetul 2. Cine sunt cei mai afectați
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Economic
CCIR consideră necesare, de urgență, măsuri guvernamentale de stimulare a economiei
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Economic
Nazare anunță o taxă pe coletele care ajung în ţară din afara UE: 40.000 de antreprenori români sunt afectaţi de creşterea numărului de colete din zone extracomunitare (VIDEO)
Ministrul Finanțelor anunță o nouă taxă. Românii vor plăti mai mult pentru mărfurile cumpărate de pe platformele online din afara UE
Economic
Ministrul Finanțelor anunță o nouă taxă. Românii vor plăti mai mult pentru mărfurile cumpărate de pe platformele online din afara UE
Ultima oră
10:58 - Îl folosim des în bucătărie, însă poate duce la afecțiuni extrem de grave. La ce trebuie să avem grijă
10:52 - ANM a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic. Temperaturile urcă până la 37 de grade
10:42 - Comfortex redefinește standardele în protecția solară și închiderile moderne de spații
10:39 - Pietre prețioase vs. semiprețioase: cum să alegi inelul perfect
10:25 - Vulcanii Noroioși, transformați în laborator științific. Cercetătorii INFP testează drone cu senzori de ultimă generație
10:11 - O femeie a rămas însărcinată în mod repetat pentru a evita închisoarea. Ce s-a întâmplat
09:52 - Mbappe aduce victoria pentru Real Madrid în debutul din La Liga. Xabi Alonso, început perfect ca antrenor pe Bernabeu
09:41 - Ministerul Apărării: Rusia a atacat cu grupuri de drone porturile ucrainene de la Dunăre. Două avioane Eurofighter germane, dislocate la Baza „Kogălniceanu”, au fost ridicate de la sol
09:37 - Un ofițer de poliție a furat lenjeria intimă a unei femei în timpul unor percheziții
09:24 - Metoda inedită care te poate scăpa de sforăit noaptea. Ce spun studiile