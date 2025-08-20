Românii au început să primească primele facturi după expirarea schemei de plafonare a prețurilor la energie. Mulți s-au trezit că trebuie să plătească de două, chiar de trei ori mai mult. Unii și-au vărsat amarul pe rețelele sociale.
„În fiecare lună folosesc între 150-180 KW, plăteam între 103-130 de lei. Acum mi-au venit 290 de lei. Mi s-a dublat factura!”, a susținut un bihorean din zona Aleșd.
Alți sunt și mai ghinioniști.
„La mine e triplu, de la 50 de lei la 180 de lei. Atât am de plată!”, a scris un orădean.
„Și eu la fel. Plăteam 80-90 de lei, acum am primit factura de 331 de lei”, s-a plâns o femeie din Oradea.
Iar un bihorean s-a trezit cu factura dublată și cu KWh plătiți în avans, ceea ce înseamnă că factura ar fi trebuit să fie mult mai mare: „La noi venea o factură de maximum 150-160 de lei, acum a venit una de 325 de lei… Plus că aveam kWh plătiți în avans… Mulțumim celor care au tras cu dinții să ne conducă”, a explicat el, potrivit CanCan.
Potrivit unor estimări, 4,5 milioane din totalul de 9 milioane de consumatori vor plăti dublu la curent, odată cu expirarea schemei de compensare-plafonare a facturilor. Pentru restul, în funcție de consum și de contractele încheiate, scumpirile nu vor fi atât de mari.
Dacă până la 1 iulie toți românii erau ajutați cu plata facturilor, de acum doar cei vulnerabili vor primi sprijin financiar. Acesta se va concretiza într-un voucher lunar în valoare de 50 de lei, ce poate fi folosit exclusiv pentru plata facturii. Ajutorul se va acorda în funcție de venitul lunar.