B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România

Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România

Ana Maria
29 dec. 2025, 15:18
Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Iată ce trebuie să știe toți mirii din România
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Sunt darurile de la evenimentele familiale impozitate?
  2. Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Ce tipuri de venituri sunt considerate impozitabile
  3. Ce alte sume rămân neimpozitabile

Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? În ultima vreme, pe rețelele sociale și în unele publicații au circulat informații false conform cărora sumele primite la evenimentele de familie, precum nunți și botezuri, ar trebui declarate la ANAF pentru impozitare.

Aceste speculații au generat neliniște și confuzie în rândul românilor, care s-au întrebat dacă trebuie să declare cadourile primite. Agenția Națională de Administrare Fiscală a intervenit rapid pentru a clarifica situația și a asigura populația că darurile de familie nu intră în categoria veniturilor impozabile, liniștind astfel spiritele înainte de sărbători.

Sunt darurile de la evenimentele familiale impozitate?

Potrivit comunicatului oficial al ANAF, sumele primite la nunți, botezuri și alte evenimente de familie nu sunt impozitate. Această clarificare vine după ce mai multe publicații au susținut că aceste sume ar trebui declarate și taxate, ceea ce a generat un val de indignare publică.

Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Ce tipuri de venituri sunt considerate impozitabile

ANAF explică că aceste sume nu trebuie declarate și nu intră în categoria sumelor impozitabile, conform legislației în vigoare, pentru că nu sunt venituri recurente, nu provin din activități economice, investiții sau activități independente, potrivit Știripesurse.

În schimb, sunt impozitate veniturile obținute din salarii, chirii, activități economice, investiții, drepturi de autor sau jocuri de noroc.

Ce alte sume rămân neimpozitabile

Pe lângă darurile de familie, și moștenirile sau donațiile nu sunt impozitate. ANAF subliniază importanța informării corecte și recomandă cetățenilor să se documenteze exclusiv din surse oficiale și să aibă discernământ atunci când citesc informațiile apărute în publicații diverse sau pe rețelele sociale.

Este important de știut că legislația fiscală românească face distincția clară între veniturile ocazionale și cele recurente. Cadourile primite ocazional, cum sunt cele de la evenimentele familiale, nu generează obligații fiscale. În plus, ANAF recomandă păstrarea documentelor care pot atesta proveniența sumelor în cazul unor eventuale controale.

De asemenea, consultarea unui specialist în fiscalitate este recomandată pentru orice nelămuriri legate de dările către stat.

Tags:
Citește și...
O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
Eveniment
O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
Explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR privind pensiile speciale. Ce acuzații au lansat aceștia
Eveniment
Explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR privind pensiile speciale. Ce acuzații au lansat aceștia
Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
Eveniment
Fenomenul care a transformat litoralul românesc. Pe plaje, au apărut terase de nisip de peste un metru înălțime
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Eveniment
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale magistraților? Ce spune fostul judecător Augustin Zegrean
Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
Eveniment
Cum poți refolosi resturile alimentare rămase de la Crăciun pentru a da viața unor noi preparate delicioase
„Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
Eveniment
„Facem revoluție”. Ce au decis judecătorii în cazul unui susținător al lui Călin Georgescu care a chemat oamenii să ia cu asalt Guvernul
Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
Eveniment
Alertă! Județele din România care au rămas fără curent electric. Municipiul Câmpina, din nou fără apă potabilă
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
Eveniment
Ce schimbări radicale aduce anul 2026 pe toate planurile. Profețiile lui Carmen Harra: „Vor fi multe descoperiri”
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Eveniment
Hotelurile pentru animale, salvarea stăpânilor în perioada vacanței de iarnă. Cât costă o zi de cazare
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Eveniment
Experimentul unor vloggeri a scos la iveală cât de scump este traiul în România, comparativ cu alte state europene: „Acum îmi dau seama cât de grav e la noi”
Ultima oră
15:12 - Cu ce dorință pășesc Oana și Vlad Gherman în noul an? Ce provocări a trebuit cuplul să traverseze în 2025
15:00 - Programul STB și Metrorex de Revelion: Află cum vor circula, în București, autobuzele și metroul în noaptea de Anul Nou
14:44 - Un deputat USR va depune cerere pentru încetarea mandatelor celor 4 judecători care au boicotat ședințele privind legea pensiilor speciale. Ce a transmis Dimitriu
14:33 - O româncă a dezvăluit cât cheltuie pe mâncare, în China. „Gata, mă mut! La noi, totul este scump”
14:22 - Explicația celor 4 judecători care au boicotat ședința CCR privind pensiile speciale. Ce acuzații au lansat aceștia
14:01 - Prima reacție a lui George Simion după ce a fost amânată din nou decizia privind pensiile speciale: „CCR – autoarea loviturii de stat”. Ce a mai spus liderul AUR
13:59 - Cât costă rochia pe care a purtat-o Mirabela Grădinaru la televizor? Piesa vestimentară este semnată de brandul unei vedete din România
13:38 - Ministrul Radu Miruță critică dur CCR după amânarea reformei pensiilor speciale: „Nu au luat locul Dumnezeului Dumnezeu și nu pot chiar să-și bată joc de orice lege în țara asta” (VIDEO)
13:14 - Scandalul dintre Ramona Olaru și Alex Bodi continuă. Vedeta TV a răbufnit după ce a fost acuzată că merge în vacanțe pe banii bărbaților
12:58 - Prima reacție a ministrului Justiției, după a treia amânare de la CCR privind pensiile speciale. Radu Marinescu: „Nu am competența legală și nu pot să interferez cu independența acestui organism” (VIDEO)