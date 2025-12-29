Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? În ultima vreme, pe rețelele sociale și în unele publicații au circulat informații false conform cărora sumele primite la evenimentele de familie, precum nunți și botezuri, ar trebui declarate la ANAF pentru impozitare.

Aceste speculații au generat neliniște și confuzie în rândul românilor, care s-au întrebat dacă trebuie să declare cadourile primite. Agenția Națională de Administrare Fiscală a intervenit rapid pentru a clarifica situația și a asigura populația că darurile de familie nu intră în categoria veniturilor impozabile, liniștind astfel spiritele înainte de sărbători.

Sunt darurile de la evenimentele familiale impozitate?

Potrivit comunicatului oficial al ANAF, sumele primite la nunți, botezuri și alte evenimente de familie nu sunt impozitate. Această clarificare vine după ce mai multe publicații au susținut că aceste sume ar trebui declarate și taxate, ceea ce a generat un val de indignare publică.

Se va impozita darul de nuntă în anul 2026? Ce tipuri de venituri sunt considerate impozitabile

ANAF explică că aceste sume nu trebuie declarate și nu intră în categoria sumelor impozitabile, conform legislației în vigoare, pentru că nu sunt venituri recurente, nu provin din activități economice, investiții sau activități independente, potrivit .

În schimb, sunt impozitate obținute din salarii, chirii, activități economice, investiții, drepturi de autor sau jocuri de noroc.

Ce alte sume rămân neimpozitabile

Pe lângă darurile de familie, și moștenirile sau donațiile nu sunt impozitate. ANAF subliniază importanța informării corecte și recomandă cetățenilor să se documenteze exclusiv din surse oficiale și să aibă discernământ atunci când citesc informațiile apărute în publicații diverse sau pe rețelele sociale.

Este important de știut că legislația fiscală românească face distincția clară între veniturile ocazionale și cele recurente. Cadourile primite ocazional, cum sunt cele de la evenimentele familiale, nu generează obligații fiscale. În plus, ANAF recomandă păstrarea documentelor care pot atesta proveniența sumelor în cazul unor eventuale controale.

De asemenea, consultarea unui specialist în fiscalitate este recomandată pentru orice nelămuriri legate de dările către stat.