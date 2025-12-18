Românii care obțin venituri din și alte criptomonede vor achita impozite mai mari către stat. Noile prevederi fiscale se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.

Legea actualizează nivelul taxelor pentru câștigurile din tranzacțiile cu monede virtuale. Autoritățile urmăresc astfel creșterea veniturilor bugetare și stabilirea unui cadru fiscal mai uniform pentru diferite tipuri de venituri.

Ce se schimbă, concret, la impozitul pentru criptomonede

Modificarea principală vizează nivelul impozitului pe venit. Conform Legii nr. 239/2025, care actualizează Codul fiscal, impozitul aplicat câștigurilor din tranzacțiile cu criptomonede urcă de la 10% la 16%. Noua cotă se aplică veniturilor realizate efectiv după 1 ianuarie 2026, indiferent când au fost cumpărate monedele virtuale.

În practică, baza impozabilă reprezintă diferența pozitivă dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, din care pot fi deduse costurile directe ale tranzacției, precum comisioanele platformelor. este responsabil să calculeze suma datorată și să o declare prin Declarația unică.

Mai există facilități pentru tranzacțiile mici

Legea menține o facilitate importantă pentru cei care fac tranzacții de valoare redusă. Câștigurile mai mici de 200 de lei pe fiecare tranzacție vor rămâne neimpozabile și după 2025. Această scutire se aplică doar dacă, într-un an fiscal, totalul câștigurilor nu depășește 600 de lei. Dacă acest plafon anual este depășit, întreaga sumă devine impozabilă potrivit regulilor generale.

Această măsură îi avantajează în special pe cei care tranzacționează rar și pe sume mici. În schimb, pentru investitorii activi, majorarea cotei de la 10% la 16% poate avea un impact considerabil asupra profitului final.

Ce obligații mai au românii care câștigă din criptomonede

Veniturile obținute din criptomonede sunt tratate fiscal ca „alte surse”. Pe lângă impozitul pe venit, în unele cazuri se datorează și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%. Obligația apare în funcție de nivelul veniturilor totale realizate într-un an și de pragurile stabilite de Codul fiscal.

Cei care obțin astfel de câștiguri trebuie să depună anual Declarația unică (formular 212) la . Termenul limită pentru declarare și plată este 25 mai, astfel că veniturile realizate în 2026 vor fi declarate și achitate până la 25 mai 2027, potrivit playtech.ro.