B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Românii care obțin venituri din Bitcoin vor achita taxe mai mari din 2026. Cum se schimbă impozitarea criptomonedelor

Românii care obțin venituri din Bitcoin vor achita taxe mai mari din 2026. Cum se schimbă impozitarea criptomonedelor

Ana Beatrice
18 dec. 2025, 23:58
Românii care obțin venituri din Bitcoin vor achita taxe mai mari din 2026. Cum se schimbă impozitarea criptomonedelor
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce se schimbă, concret, la impozitul pentru criptomonede
  2. Mai există facilități pentru tranzacțiile mici
  3. Ce obligații mai au românii care câștigă din criptomonede

Românii care obțin venituri din Bitcoin și alte criptomonede vor achita impozite mai mari către stat. Noile prevederi fiscale se vor aplica de la 1 ianuarie 2026.

Legea actualizează nivelul taxelor pentru câștigurile din tranzacțiile cu monede virtuale. Autoritățile urmăresc astfel creșterea veniturilor bugetare și stabilirea unui cadru fiscal mai uniform pentru diferite tipuri de venituri.

Ce se schimbă, concret, la impozitul pentru criptomonede

Modificarea principală vizează nivelul impozitului pe venit. Conform Legii nr. 239/2025, care actualizează Codul fiscal, impozitul aplicat câștigurilor din tranzacțiile cu criptomonede urcă de la 10% la 16%. Noua cotă se aplică veniturilor realizate efectiv după 1 ianuarie 2026, indiferent când au fost cumpărate monedele virtuale.

În practică, baza impozabilă reprezintă diferența pozitivă dintre prețul de vânzare și cel de achiziție, din care pot fi deduse costurile directe ale tranzacției, precum comisioanele platformelor. Contribuabilul este responsabil să calculeze suma datorată și să o declare prin Declarația unică.

Mai există facilități pentru tranzacțiile mici

Legea menține o facilitate importantă pentru cei care fac tranzacții de valoare redusă. Câștigurile mai mici de 200 de lei pe fiecare tranzacție vor rămâne neimpozabile și după 2025. Această scutire se aplică doar dacă, într-un an fiscal, totalul câștigurilor nu depășește 600 de lei. Dacă acest plafon anual este depășit, întreaga sumă devine impozabilă potrivit regulilor generale.

Această măsură îi avantajează în special pe cei care tranzacționează rar și pe sume mici. În schimb, pentru investitorii activi, majorarea cotei de la 10% la 16% poate avea un impact considerabil asupra profitului final.

Ce obligații mai au românii care câștigă din criptomonede

Veniturile obținute din criptomonede sunt tratate fiscal ca „alte surse”. Pe lângă impozitul pe venit, în unele cazuri se datorează și contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10%. Obligația apare în funcție de nivelul veniturilor totale realizate într-un an și de pragurile stabilite de Codul fiscal.

Cei care obțin astfel de câștiguri trebuie să depună anual Declarația unică (formular 212) la ANAF. Termenul limită pentru declarare și plată este 25 mai, astfel că veniturile realizate în 2026 vor fi declarate și achitate până la 25 mai 2027, potrivit playtech.ro.

Tags:
Citește și...
„Totul este mai scump”. Cât costă masa de Crăciun anul acesta. Românii își calculează bugetul până la ultimul leu
Economic
„Totul este mai scump”. Cât costă masa de Crăciun anul acesta. Românii își calculează bugetul până la ultimul leu
Studiu Deloitte: Cheltuielile de sărbători scad ușor anul acesta. Cele mai mari sume merg către haine și accesorii, dar și cardurile cadou câștigă teren
Economic
Studiu Deloitte: Cheltuielile de sărbători scad ușor anul acesta. Cele mai mari sume merg către haine și accesorii, dar și cardurile cadou câștigă teren
Ministerul Dezvoltării, lider la absorbția PNRR. Ce anunță Cseke Attila despre finanțarea proiectelor
Economic
Ministerul Dezvoltării, lider la absorbția PNRR. Ce anunță Cseke Attila despre finanțarea proiectelor
Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură
Economic
Alocațiile ar putea crește de la 1 ianuarie 2026. Ce spune ministrul Muncii despre această măsură
Raluca Bâldea: Efectele digitalizării raportărilor fiscale se lasă așteptate – TVA neîncasată, din nou în creștere
Economic
Raluca Bâldea: Efectele digitalizării raportărilor fiscale se lasă așteptate – TVA neîncasată, din nou în creștere
Cum să economisești mii de euro în primii ani de credit ipotecar și ce greșeli să eviți
Economic
Cum să economisești mii de euro în primii ani de credit ipotecar și ce greșeli să eviți
Alimentele reprezintă o cheltuială uriașă în Europa. Unde se plătește cel mai mult pe mâncare și care este poziția României
Economic
Alimentele reprezintă o cheltuială uriașă în Europa. Unde se plătește cel mai mult pe mâncare și care este poziția României
România a continuat în 2025 împrumuturile masive, iar datoria externă a atins un nou record. Ce arată datele BNR
Economic
România a continuat în 2025 împrumuturile masive, iar datoria externă a atins un nou record. Ce arată datele BNR
Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant
Economic
Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant
Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS
Economic
Pensia medie lunară a crescut în trimestrul III 2025. Câți pensionari sunt în România și ce arată datele INS
Ultima oră
00:00 - Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au îngropat securea războiului: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
23:59 - Prăjitură Albă ca Zăpada, vedeta meselor de Crăciun. Cum se pregătește celebrul desert
23:34 - Ținuta pentru Revelion: cât cheltuie românii și ce recomandă designerii pentru noaptea dintre ani
23:23 - Intervenție contra cronometru în Italia, pentru salvarea unui român. Cum a ajuns într-un șanț plin de noroi
22:57 - O nouă schemă de fraudă online îți poate goli contul. Mesaje false, amenzi inventate și presiune pentru plată imediată
22:42 - Radu Miruță răspunde celor care au criticat lipsa sa de studii militare: „Uitaţi-vă la studiile miniştrilor Apărării de prin ’90 încoace”
22:17 - Evadare la Penitenciarul Poarta Albă! Un tânăr condamnat pentru tâlhărie calificată a sărit gardul și a fugit (FOTO)
21:52 - Împăcare neașteptată la final de an! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf își vorbesc din nou: „Îi trimitem absolut tot ce se întâmplă”
21:40 - Nidia Moculescu trăiește cu dorul tatălui ei. Semnul care i-a dat fiori și i-a adus alinare după moartea lui: „L-am visat”
21:19 - Problema care îi deranjează pe turiștii străini la București: „Am mare grijă, mi-e teamă. Nu mă simt în siguranţă”