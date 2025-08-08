Secretele unui machiaj rezistent, chiar și pe vreme de caniculă

rezistă mai greu pe temperaturi ridicate. Este o problemă cu care se confruntă multe femei. Transpirația, sebumul și expunerea îndelungată la soare fac ca fondul de ten să se „topească” sau să se strângă în pliurile pielii. Cu toate acestea, există .

Baza machiajului rezistent

Înainte de machiajul propriu-zis, tenul trebuie să fie pregătit. Curăță tenul cu un gel sau o spumă ușoară, care elimină sebumul și impuritățile, dar nu usucă excesiv, conform .

Aplică apoi o cremă hidratantă lejeră, ideal cu textură de gel, care pătrunde rapid în piele și oferă un strat protector.

Astfel, fondul de ten se va întinde uniform, ia riscul ca acesta să se strângă în zonele uscate sau să alunece de pe zonele uleioase scade.

Textură

Pe timp de vară, evită fondurile de ten grele sau foarte cremoase. Optează pentru o formulă lichidă, cu textură fluidă, care promite rezistență la transfer și un efect matifiant de lungă durată.

Produsele etichetate „long-wear”, „oil-free” sau „waterproof” sunt ideale pentru temperaturile ridicate.

Trucul profesioniștilor

Aplică fondul de ten în straturi subțiri. Folosește o pensulă plată sau un burete umezit și presează ușor produsul în piele.

Lasă fiecare strat să se fixeze câteva secunde înainte de a adăuga altul, dacă este necesar.

Această metodă previne acumularea de produs în zonele mobile (nas, colțurile gurii, zona ochilor) și asigură un aspect natural, dar rezistent.

Pudră

Pudra este foarte importantă. Aceasta absoarbe excesul de sebum și stabilizează fondul de ten. Aplică pudra cu o pensulă mare, prin mișcări de tapotare, concentrându-te pe zona T – frunte, nas și bărbie.

Evita pudrele dense sau prea pigmentate, care pot încărca fața și o pot face să pară artificială în lumină naturală.

Spray fixator

După ce ai terminat machiajul, pulverizează un spray fixator pe toată fața. Acesta creează o peliculă invizibilă care ajută produsele de machiaj să rămână la locul lor, chiar și în condiții de umiditate ridicată. Poți reaplica spray-ul pe parcursul zilei dacă este nevoie.

Reîmprospătare

Dacă în mijlocul zilei machiajul începe să se degradeze, evită să aplici din nou fond de ten în strat gros. Folosește șervețele matifiante pentru a absorbi excesul de sebum, apoi reaplică o cantitate mică de pudră compactă doar în zonele necesare.