B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Secretele unui machiaj rezistent, chiar și pe vreme de caniculă

Secretele unui machiaj rezistent, chiar și pe vreme de caniculă

Selen Osmanoglu
08 aug. 2025, 09:15
Secretele unui machiaj rezistent, chiar și pe vreme de caniculă
sursa foto:pixabay

Machiajul rezistă mai greu pe temperaturi ridicate. Este o problemă cu care se confruntă multe femei. Transpirația, sebumul și expunerea îndelungată la soare fac ca fondul de ten să se „topească” sau să se strângă în pliurile pielii. Cu toate acestea, există soluții.

Cuprins

  • Baza machiajului rezistent
  • Textură
  • Trucul profesioniștilor
  • Pudră
  • Spray fixator
  • Reîmprospătare

Baza machiajului rezistent

Înainte de machiajul propriu-zis, tenul trebuie să fie pregătit. Curăță tenul cu un gel sau o spumă ușoară, care elimină sebumul și impuritățile, dar nu usucă excesiv, conform Click.

Aplică apoi o cremă hidratantă lejeră, ideal cu textură de gel, care pătrunde rapid în piele și oferă un strat protector.

Astfel, fondul de ten se va întinde uniform, ia riscul ca acesta să se strângă în zonele uscate sau să alunece de pe zonele uleioase scade.

Textură

Pe timp de vară, evită fondurile de ten grele sau foarte cremoase. Optează pentru o formulă lichidă, cu textură fluidă, care promite rezistență la transfer și un efect matifiant de lungă durată.

Produsele etichetate „long-wear”, „oil-free” sau „waterproof” sunt ideale pentru temperaturile ridicate.

Trucul profesioniștilor

Aplică fondul de ten în straturi subțiri. Folosește o pensulă plată sau un burete umezit și presează ușor produsul în piele.

Lasă fiecare strat să se fixeze câteva secunde înainte de a adăuga altul, dacă este necesar.

Această metodă previne acumularea de produs în zonele mobile (nas, colțurile gurii, zona ochilor) și asigură un aspect natural, dar rezistent.

Pudră

Pudra este foarte importantă. Aceasta absoarbe excesul de sebum și stabilizează fondul de ten. Aplică pudra cu o pensulă mare, prin mișcări de tapotare, concentrându-te pe zona T – frunte, nas și bărbie.

Evita pudrele dense sau prea pigmentate, care pot încărca fața și o pot face să pară artificială în lumină naturală.

Spray fixator

După ce ai terminat machiajul, pulverizează un spray fixator pe toată fața. Acesta creează o peliculă invizibilă care ajută produsele de machiaj să rămână la locul lor, chiar și în condiții de umiditate ridicată. Poți reaplica spray-ul pe parcursul zilei dacă este nevoie.

Reîmprospătare

Dacă în mijlocul zilei machiajul începe să se degradeze, evită să aplici din nou fond de ten în strat gros. Folosește șervețele matifiante pentru a absorbi excesul de sebum, apoi reaplică o cantitate mică de pudră compactă doar în zonele necesare.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism
Eveniment
Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism
România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
Eveniment
România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
Litoralul românesc, criticat dur de o turistă din Anglia. Ce spune femeia despre experiența dintr-o stațiune din România: „O rușine”
Eveniment
Litoralul românesc, criticat dur de o turistă din Anglia. Ce spune femeia despre experiența dintr-o stațiune din România: „O rușine”
Fostul club Bellagio din Mamaia, cuprins de flăcări: „N-am văzut așa ceva în viața mea”
Eveniment
Fostul club Bellagio din Mamaia, cuprins de flăcări: „N-am văzut așa ceva în viața mea”
Caz suspect la o maternitate din Brașov! O tânără a murit la câteva zile de la naștere, iar cauza este necunoscută. Ce se întâmplă în acest caz
Eveniment
Caz suspect la o maternitate din Brașov! O tânără a murit la câteva zile de la naștere, iar cauza este necunoscută. Ce se întâmplă în acest caz
Un fost sediu ITM din Timișoara a ajuns să fie refugiu pentru oamenii străzii
Eveniment
Un fost sediu ITM din Timișoara a ajuns să fie refugiu pentru oamenii străzii
Vremea astăzi, 8 august. La ce temperaturi să ne așteptăm
Eveniment
Vremea astăzi, 8 august. La ce temperaturi să ne așteptăm
Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
Eveniment
Alimentul proteic, viral pe TikTok. Nutriționiștii îl recomandă chiar și celor care vor să slăbească
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Politică
Oana Țoiu: România construiește un parteneriat strategic cu Ucraina. „Pace, democrații puternice și prosperitate”
Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
Eveniment
Când pui sarea contează mai mult decât câtă pui. Care este regula esențială pe care bucătarii o uită mereu
Ultima oră
09:59 - PSD, reuniune de urgență. Partidul decide luni dacă iese sau nu de la guvernare
09:47 - Peste 30 de percheziții în patru județe și în București, într-un dosar de proxenetism
09:24 - România, fruntașă la creșterea prețurilor chiriilor în Uniunea Europeană. Cum arată statisticile
09:22 - România traversată de un nou val de caniculă. Capitala și marile orașe, sub temperaturi sufocante până cel puțin pe 19 august
08:56 - Mirel Rădoi nu se precipită, chiar și cu o victorie în sac: „Va fi un retur infernal”. Ce a spus antrenorul Universității Craiova după reușita din preliminariile Conference League
08:47 - Litoralul românesc, criticat dur de o turistă din Anglia. Ce spune femeia despre experiența dintr-o stațiune din România: „O rușine”
08:32 - Fostul club Bellagio din Mamaia, cuprins de flăcări: „N-am văzut așa ceva în viața mea”
08:21 - Caz suspect la o maternitate din Brașov! O tânără a murit la câteva zile de la naștere, iar cauza este necunoscută. Ce se întâmplă în acest caz
08:00 - Un fost sediu ITM din Timișoara a ajuns să fie refugiu pentru oamenii străzii
07:38 - Un angajat bulgar al ONU a murit într-un atac israelian în Gaza. Ce cere Justiția din Sofia