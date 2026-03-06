Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit despre dificultatea de a petrece timp cu familia sa în contextul războiului din . Liderul de la Kiev a afirmat că pericolul constant generat de atacurile ruse îi limitează contactul cu soția și copiii săi.

Viața de familie, afectată de război

În cadrul podcastului „World of Trouble”, realizat de The Independent, Volodimir Zelenski a declarat că viața sa s-a schimbat radical de la începutul invaziei ruse.

Liderul ucrainean a mărturisit că își vede rar soția, Olena Zelenska, și copiii, din motive de securitate. Familia sa locuiește într-o locație secretă, iar deplasările sale sunt atent monitorizate.

Potrivit acestuia, serviciile de informații ruse ar fi fost implicate în cel puțin 11 comploturi de asasinat împotriva sa.

Copiii cresc în timpul războiului

Volodimir Zelenski a vorbit și despre impactul conflictului asupra copiilor din țară, inclusiv asupra propriilor săi copii.

Fiul său, Kirilo, care a împlinit recent 13 ani, și-a petrecut aproape întreaga copilărie într-o Ucraină aflată în război, după invazia declanșată în 2022.

„Copiii noștri merg la școală, apoi trebuie să fugă foarte repede la adăposturi. Rachetele nu aleg unde să lovească. Ele aduc doar distrugere. De aceea, toți copiii noștri sunt în pericol”, a declarat liderul ucrainean.

Refuzul de a părăsi Kievul

Președintele ucrainean a dezvăluit că, la începutul invaziei, a refuzat ofertele venite din partea Statelor Unite de a părăsi țara.

El a ales să rămână în capitala Kiev, iar decizia sa l-a transformat într-un simbol al rezistenței ucrainene în fața agresiunii.

Posibilitatea unei noi candidaturi la președinție

Volodimir Zelenski a fost ales președinte în 2019, după ce anterior a avut o carieră în actorie și comedie, devenind cunoscut pentru rolul principal din serialul Servant of the People.

În serial, el interpreta un profesor de istorie care ajunge accidental președinte după un discurs viral împotriva corupției, iar ulterior numele producției a fost folosit și pentru partidul său politic.

Ultimii ani de război l-au marcat profund, a recunoscut liderul de la Kiev, subliniind că responsabilitatea conducerii unei țări aflate sub lege marțială este extrem de grea.

În aceste condiții, el nu este sigur dacă va candida din nou la alegerile prezidențiale atunci când acestea vor putea fi organizate.

„Nu sunt sigur că o voi face”, a spus liderul ucrainean. „În primul rând, pentru că nu poți fi președintele pe care toată lumea îl iubește. Înțeleg asta.”

Întrebat despre reacția familiei privind o eventuală candidatură, răspunsul a fost clar: „Ei spun «nu»”.