Balonarea după masă este o problemă frecvent întâlnită, însă nutriționista Mihaela Bilic susține că o băutură populară ar putea accelera și ar avea efecte benefice asupra tranzitului intestinal, dacă este consumată de persoanele care tolerează cofeina.

Cafeaua, tonic digestiv pentru tranzitul lent

Potrivit specialistului, cafeaua poate fi un aliat pentru persoanele care se confruntă cu un metabolism lent sau cu tranzit intestinal dificil. Consumată în mod regulat, băutura poate stimula activitatea digestivă, mai ales în anumite momente ale zilei.

„Sunt mulți oameni care nu pot să își înceapă ziua fără cafea, nu pentru că nu se trezesc, ci pentru că tubul digestiv nu se trezește. Persoanele care au un tranzit lent, care suferă de constipație. Pentru acestea, este un element banal care ne face viața mai bună.

Apoi, după o masă, că nu întâmplător toate ritualurile culinare au la bază niște explicații medicale foarte clare, cafeaua este amară, stimulează contracția bilei. Deci după o masă, mai ales dacă a fost o masă bogată în grăsimi, cafeaua este…

Uitați-vă la italieni! Espresso acela scurt îl beau și la masa de seară, nu există! Ei termină masa cu o cafea, aproape că dacă nu comanzi și tu cafeaua, ești privit ușor ciudat. Deci cine ar zice în Italia «vai de mine, nu se bea cafeaua la ora 22:00?»”, a precizat Mihaela Bilic în emisiunea online „Cafea cu visuri”.

Beneficiile pentru sistemul nervos

Pe lângă efectele asupra digestiei, cafeaua poate avea și un rol important pentru sistemul nervos. Nutriționista recomandă, pentru persoanele care nu au sensibilitate la cofeină, consumul a aproximativ trei cești pe zi.

„Apoi vin argumentele de antioxidanți și de menținerea sistemului nervos într-un tonus bun. Este incredibil, dar beneficiile culmea le avem de la 3 cești pe zi, nu de la una dimineața. Eu chiar îmi bat capul și mă chinuiesc să beau 3 cafele pe zi. Efectiv ne ține mintea mai tânără, ne ține neuronii conectați. E acolo o alertă care e de bine”, a precizat specialista.

Cafeaua și prevenirea îmbătrânirii premature

Mihaela Bilic susține că această băutură poate contribui și la încetinirea procesului de îmbătrânire prematură, datorită conținutului ridicat de antioxidanți.

„Sigur, că sunt și persoane care sunt extrem de sensibile. Ok, dar când ești sensibil știi… dar dacă ai un organism care este în echilibru, cafeaua îți aduce inclusiv antioxidanți împotriva îmbătrânirii, adică bobul de cafea, ca și bobul de cacao, are o mulțime de polifenoli, ca și putere antioxidantă mai puternică decât ceaiul verde. Așa că, încă este legală, un mapamond întreg încă o consumă, haideți să nu o punem sub semnul întrebării că ajunge să ne fie frică de tot ce este în jurul nostru din punct de vedere alimentar. E un păcat!”, a adăugat aceasta.