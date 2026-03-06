B1 Inregistrari!
Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă

Selen Osmanoglu
06 mart. 2026, 23:50
Cuprins
  1. Piața muncii, afectată de o scădere neașteptată
  2. Majoritatea sectoarelor au pierdut locuri de muncă
  3. Semnale economice mixte pentru viitor
  4. Politica monetară rămâne incertă

Numărul locurilor de muncă din economia Statele Unite ale Americii a înregistrat o scădere surprinzătoare luna trecută, potrivit datelor oficiale, alimentând îngrijorările privind stabilitatea pieței muncii și evoluția economiei americane.

Piața muncii, afectată de o scădere neașteptată

Datele publicate arată că numărul salariaților din Statele Unite ale Americii a scăzut cu 92.000 de persoane, în timp ce rata șomajului a crescut la 4,4%, conform BBC.

Această evoluție i-a surprins pe analiști, care anticipau menținerea unui nivel relativ stabil al angajărilor.

Scăderea reprezintă cea mai mare contracție lunară din octombrie, când guvernul federal american a fost afectat de blocajul bugetar.

Potrivit observațiilor economiștilor, creșterea prețurilor la petrol, influențată de tensiunile dintre Statele Unite ale Americii și Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte, ar putea afecta ritmul de creștere economică.

Majoritatea sectoarelor au pierdut locuri de muncă

Declinul angajărilor s-a manifestat aproape în toate domeniile economice, inclusiv în sectorul sănătății, care în mod tradițional este unul stabil, dar care a fost afectat de grevele desfășurate luna trecută.

De asemenea, ocuparea forței de muncă la nivel federal a continuat să scadă, fiind eliminate aproximativ 10.000 de posturi într-o singură lună.

De la vârful atins în octombrie 2024, numărul angajaților guvernului federal american a scăzut cu aproximativ 330.000 de persoane, reprezentând o reducere de 11%, conform datelor publicate de United States Department of Labor.

Instituția a revizuit, de asemenea, în scădere estimările privind numărul locurilor de muncă create în lunile decembrie și ianuarie.

Semnale economice mixte pentru viitor

Deși angajările din sectorul sănătății ar putea să își revină, noile date reduc optimismul privind o eventuală accelerare a pieței muncii după încetinirea din 2025.

Anul 2025 a fost considerat cel mai slab an pentru locurile de muncă din SUA de la începutul pandemiei, a declarat economistul-șef Samuel Tombs de la Pantheon Macroeconomics.

„Ce stabilizare?”, a scris acesta într-o analiză. „Ideea că piața muncii a trecut de un punct de cotitură se prăbușește odată cu aceste cifre”.

Scăderea angajărilor a influențat negativ și piața bursieră de pe Wall Street și a crescut presiunea politică asupra președintelui Donald Trump, care promisese în campania electorală îmbunătățirea economiei.

Politica monetară rămâne incertă

În mod normal, banca centrală americană – Federal Reserve – ar putea reduce costurile de împrumut pentru a stimula economia atunci când piața muncii slăbește.

Totuși, analiștii avertizează că riscul menținerii unui nivel ridicat al prețului petrolului ar putea alimenta inflația, ceea ce ar putea determina prudență în eventualele decizii de relaxare monetară.

Tags:
