Acasa » Eveniment » Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor

Adrian Teampău
06 mart. 2026, 20:39
Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
Sursa foto: Shutterstock
Cuprins
  1. Ceartă sângeroasă între adolescenți
  2. Judecătorii l-au trimis pe agresor după gratii

Ceartă sângeroasă între doi adolescenți,  la Babadag, în Tulcea, care l-a dus pe unul dintre ei după gratii în arest preventiv. Un adolescent de 17 ani a fost arestat după ce a înjunghiat un băiat de 13 ani.

Ceartă sângeroasă între adolescenți

Un adolescent de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile sub acuzația de tentativă de omor. El este acuzat că a urmărit și a lovit cu un cuțit un alt băiat, de 13 ani, pe străzile din Babadag. O ceartă sângeroasă era cât pe ce să se încheie tragic.

Incidentul a avut loc în noaptea de 27 spre 28 februarie, în jurul orei 02:00. Cazul a fost preluat de procurorii de pe lângă Tribunalul Tulcea care au reușit să stabilească împrejurările în care s-au petrecut faptele. Potrivit acestora, cei doi s-au luat la ceartă după ce au băut alcool și s-au amețit. La un moment dat, băiatul de 13 ani, l-ar fi lovit pe celălalt, mai mare, cu un obiect dur în cap, după cum relatează observatornews.ro.

Apoi, a încercat să scape de răzbunarea adolescentului de 17 ani cu fuga. Orbit de furie, cel din urmă s-a luat după puștan, pe străzi, și l-a lovit cu un cuțit, când l-a ajuns.

„Inculpatul R.S. a fugărit victima pe străzile din orașul Babadag, iar după ce a ajuns-o din urmă, a scos un cuțit din buzunar și a înjunghiat victima în vârstă de 13 ani, cu o lovitură în zona toracică, cauzându-i leziuni care i-au pus viața în pericol”, au transmis magistrații.

Judecătorii l-au trimis pe agresor după gratii

După această ceartă sângeroasă, adolescentul de 17 ani a fost reținut de poliție. Agresorul a fost prins la scurt timp după atac. Starea copilului de 13 ani, înjunghiat, rămâne critică. Medicii au stabilit că lovitura de cuțit a vizat organele vitale.

Deși agresorul este minor, având doar 17 ani, gravitatea faptei și starea victimei i-au determinat pe judecători să emită un mandat de arestare preventivă.

