B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Achiziția locuinței ideală. Ce trebuie sa stii cand cauți un apartament

Achiziția locuinței ideală. Ce trebuie sa stii cand cauți un apartament

Adrian Teampău
06 mart. 2026, 23:05
Achiziția locuinței ideală. Ce trebuie sa stii cand cauți un apartament
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce trebuie să urmărești când cauți locuința ideală
  2. Materialele și calitatea și locația construcției
  3. Locuința ideală amplasată în locația ideală

Locuința ideală este ceea ce își dorește orice român care vrea să devină proprietar. Trebuie să fie solidă, pentru a rezista la cutremure, spațioasă și ușor de întreținut și care să necesite intervenții minime înainte de mutare.

Ce trebuie să urmărești când cauți locuința ideală

Alegerea unui apartament sau a unei case nu este deloc ușoară. Costurile destul de mari pe care le presupune o asemenea achiziție, dar și alte aspecte, legate de sustenabilitate, costurile energiei și calitatea vieții sunt criterii care trebuie avute în vedere. O locuință este o investiție pe un termen destul de lung, drept care orice cumpărător este mult mai atent la ceea ce cumpără.

Un apartament bun presupune facturi mai mici cu utilitățile, un spațiu mai sănătos pentru locuit, dar și vecinătăți care să-ți facă viața mai plăcută. Iată câteva dintre aspectele care ar trebui avute în vedere la momentul alegerii: eficiența energetică, materialele de construcție, consumul de resurse și locația în care este amplasat.

În primul rând, este foarte important de verificat eficiența energetică a apartamentului. Pentru aceasta, vânzătorul trebuie să pună la dispoziția potențialului cumpărător certificatul de performanță energetică al clădirii. Astfel, este de preferat ca viitoarea casă să fie încadrată în clasele superioare (A sau B).

Când vorbim despre un apartament cu un nivel ridicat de eficiență energetică avem în vedere izolația termică, ferestre eficiente (termopan sau tripan) și orientat către soare pentru a avea nevoie de mai puțină energie în vederea încălzirii pe timp de iarnă. Pe termen lung, înseamnă costuri reduse la  utilități, dar și o casă mai primitoare.

Materialele și calitatea și locația construcției

La o locuință ideală contează materialele folosite în construcție și pentru finisaje. Materialele sustenabile, precum lemnul certificat, vopselele ecologice cu emisii reduse de compuși organici volatili (COV) sau izolațiile naturale, contribuie la o atmosferă mai curată și, implicit, mai sănătoasă în interior.

Sistemul de încălzire și răcire este un alt aspect de care trebuie ținut seama la cumpărarea unui apartament. Există sisteme moderne și eficiente de încălzire și răcire a unei case, fie că vorbim despre centralele termice moderne, pompele de căldură sau sistemele de încălzire în pardoseală .

La fel de necesar este un termostat inteligent care permite controlul precis al consumului de energie și evitarea risipei. Un astfel de echipament permite reglarea automată a temperaturii în funcție de perioada zilei sau de cameră. În ceea ce privește răcirea, ventilarea naturală și jaluzelele exterioare pot reduce nevoia de utilizare a aerului condiționat.

Locuința ideală amplasată în locația ideală

Un alt aspect de care trebuie ținut cont este locația. Un apartament ideal este situat cât mai aproape de mijloacele de transport în comun, de școli și magazine pentru a reduce timpii destinați deplasării până la aceste facilități. De asemenea, un parc sau un spațiu de joacă aflat în apropiere face diferența.

Așa a apărut, de altfel, și conceptul de oraș la 15 minute. Acesta presupune conceperea unor spații de locuit și relocarea infrastructurii astfel încât să ofere acces rapid la  facilitățile și serviciile necesare pentru traiul zilnic.

În acest context, trebuie spus că o astfel de locuință poate implica o investiție inițială mai mare însă, pe termen lung, aceasta vine cu mai multe beneficii.

Tags:
Citește și...
Suspiciuni de încălcare a sancțiunilor împotriva Rusiei. Navă încărcată cu GPL blocată în Portul Midia
Economic
Suspiciuni de încălcare a sancțiunilor împotriva Rusiei. Navă încărcată cu GPL blocată în Portul Midia
Noi oportunități de finanțare pentru crescătorii de de animale. Ce credite pot accesa fermierii pe baza adeverințelor APIA
Economic
Noi oportunități de finanțare pentru crescătorii de de animale. Ce credite pot accesa fermierii pe baza adeverințelor APIA
Guvernul introduce prima de stabilitate pentru tinerii angajați. Ce bani pot primi cei care își găsesc primul loc de muncă
Economic
Guvernul introduce prima de stabilitate pentru tinerii angajați. Ce bani pot primi cei care își găsesc primul loc de muncă
Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
Economic
Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
De ce este prețul motorinei mai mare la pompă în România decât ar indica piața. Ce arată calculele experților
Economic
De ce este prețul motorinei mai mare la pompă în România decât ar indica piața. Ce arată calculele experților
Scade numărul pensionarilor în România. Aproape 10.000 mai puțini într-o lună. Care este pensia medie
Economic
Scade numărul pensionarilor în România. Aproape 10.000 mai puțini într-o lună. Care este pensia medie
Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia
Economic
Criză a carburanților provocată de războiul din Orientul Mijlociu. Cozi în benzinăriile în Germania și Grecia
Mihai Daraban: Mediul de afaceri rămâne cel mai bun ambasador pentru relațiile economice bilaterale
Economic
Mihai Daraban: Mediul de afaceri rămâne cel mai bun ambasador pentru relațiile economice bilaterale
SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)
Economic
SURSE: Se împart banii din buget. Ministerele și instituțiile care primesc cei mai mulți bani (GALERIE FOTO/GRAFICE)
SRI bagă bani în relaxare. Zeci de milioane de euro pentru hotelurile de la mare și de la munte (FOTO)
Economic
SRI bagă bani în relaxare. Zeci de milioane de euro pentru hotelurile de la mare și de la munte (FOTO)
Ultima oră
23:55 - Vladimir Putin a discutat cu președintele Iranului. Kremlinul cere oprirea imediată a ostilităților
23:50 - Lovitură pentru economia SUA. Piața muncii pierde zeci de mii de locuri de muncă
23:16 - Mihaela Bilic a vorbit despre băutura care stimulează digestia. Iată despre ce este vorba
22:43 - Livrările de haine blocate în Asia de Sud, după anularea zborurilor din Orientul Mijlociu. Retailerii europeni sunt afectați
22:17 - Accident mortal la Brăila. O persoană a murit în ciocnirea dintre două vehicule
21:57 - Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
21:57 - Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
21:50 - La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
21:32 - CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
21:29 - Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită