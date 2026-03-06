B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)

CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)

Ana Maria
06 mart. 2026, 21:32
CTP îl face praf pe Nicușor Dan: „Apropierea lui de PSD este evidentă și pentru un orb, noaptea. Își bat joc de el” (VIDEO)
Cuprins
  1. De ce spune CTP că Nicușor Dan și-a schimbat poziția față de CSM
  2. CTP îl face praf pe Nicușor Dan. Ce spune despre relația dintre președinte și PSD
  3. Ce a mai spus CTP despre Nicușor Dan

CTP îl face praf pe Nicușor Dan! Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, în emisiunea Special B1, moderată de Laura Ciurlin, schimbarea de poziție a președintelui Nicușor Dan în privința Consiliului Superior al Magistraturii și a conducerii parchetelor.

CTP a amintit că, în urmă cu câteva luni, șeful statului critica activitatea CSM și propunea chiar organizarea unui referendum în rândul magistraților, însă, acum pare să accepte actuala situație.

De ce spune CTP că Nicușor Dan și-a schimbat poziția față de CSM

Potrivit jurnalistului, există o diferență majoră între discursul din trecut al lui Nicușor Dan și declarațiile recente legate de Consiliul Superior al Magistraturii.

Mai spune ceva domnul Nicușor Dan, și anume, că nu se duce la CSM după 9-10 luni de mandat și că ei știu ce să facă, CSM-ul. Adică aceia care, potrivit domnului Nicușor Dan, cu câteva luni în urmă ar fi fost în situația de a pleca urgent acasă dacă referendumul printre magistrați, propus de domnul Nicușor Dan, care s-a pierdut în neagra veșnicie, cum era și firesc, fiind o aberație… Dacă acest referendum arată că CSM-ul e rău și nu face treaba Justiției în folosul poporului, ci în folosul lor.

Și acum ne spune că nu mă duc la CSM, că știu ei ce fac. Pentru mine și pentru orice om de bun-simț din țara asta, gestul domnului Nicușor Dan nu e o surpriză.”, a spus jurnalistul.

CTP îl face praf pe Nicușor Dan. Ce spune despre relația dintre președinte și PSD

Cristian Tudor Popescu a menționat că apropierea președintelui de PSD ar fi vizibilă încă de la începutul mandatului.

Apropierea lui de PSD, de la începutul mandatului și până acum, este evidentă și pentru un orb, noaptea. Asta e o încununare.

Asta este echipa PSD, pe care domnul Nicușor Dan, așa cum mă așteptam, o aprobă în totalitate și nu demonstrează nimic. Adică cei care protestează, sunt jurnaliști care au făcut anchete, care au arătat cine este Cristina Chiriac, cine este domnul Voineag.”, a adăugat el.

Gazetarul a mai spus că situația actuală ar reprezenta o contradicție față de pozițiile exprimate anterior de președinte.

În plus, este o jignire, domnule… Așa ceva eu, ca simplu cetățean, n-aș accepta.

Va să zică, eu le-am pus în vedere să plece din funcțiile de șefi pentru că nu-mi place ce fac, nu sunt mulțumit, și acum accept cu brațele deschise să fie adjuncți, adică oamenii numărul doi din acelei instituții.”, a mai precizat gazetarul.

Ce a mai spus CTP despre Nicușor Dan

În intervenția sa, Cristian Tudor Popescu a afirmat că mișcările lui Nicușor Dan, din ultima perioadă, „sunt fie PSD-iste, fie AUR-iste”.

Pur și simplu își bat joc de el ăștia, de Nicușor Dan, care e dispus să zică orice, pentru a face pe plac PSD. De altfel, mișcările domnului Nicuşor Dan, de lungă vreme, sunt fie PSD-iste, fie AUR-iste, chiar din ce în ce mai AUR-iste. Asta cu refuzul, practic, nu e un refuz, este celebrul lui curluntrism, tergiversare, mă opresc aici și așa mai departe cu hlizelile alea imbecile pe care le produce constant.”, a mai menționat gazetarul.

El a făcut referire și la contextul geopolitic.

Deci, asta e AUR-istă poziția și kremlinistă, pentru că Kremlinul ce-a făcut în prima secundă? A condamnat această inițiativă a Franței.

Putea să nu zică nimic. Da, domnule, dacă vreți acolo, treaba voastră, ce ne interesează, oricum vă spargem pe toți. Da? Ei, nu. S-a apucat s-o condamne, ceea ce înseamnă că socoteala Kremlinului este, domnule, cu Trump noi ne-am înțeles, n-avem nicio problemă. Cu Macron, nu ne-am înțeles și s-ar putea să avem probleme cu acest mic NATO în NATO, ca bază a unei arhitecturi de securitate europene, care să îi îndeplinească dorința domnului Trump, ca Europa să se mai apere și singură. Asta e dorința domnului Trump.”, a conchis CTP.

Tags:
Citește și...
Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
Politică
Lovitură pentru Dominic Fritz în dosarul ANI. Motivarea instanței: A acționat „cu știință” într-un conflict de interese
Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
Politică
Sinecuriștii din administrația publică și-au găsit aliat. Avocatul Poporului atacă la Curtea Constituțională ordonanța de urgență care prevede tăierile de 10%
Avem sisteme Patriot, dar rămânem fără rachete. România stă la coadă după Ucraina și Israel. Nu suntem printre prioritățile SUA
Politică
Avem sisteme Patriot, dar rămânem fără rachete. România stă la coadă după Ucraina și Israel. Nu suntem printre prioritățile SUA
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
Politică
Sorin Grindeanu îl atacă pe Ilie Bolojan pe toate canalele. Șeful PSD a creat un sondaj online în care întreabă despre demiterea premierului
Ciprian Ciucu, blocat în continuare de consilierii PSD. Încă o ședință a CGMB a fost anulată din cauza lipsei de cvorum
Politică
Ciprian Ciucu, blocat în continuare de consilierii PSD. Încă o ședință a CGMB a fost anulată din cauza lipsei de cvorum
Întâlnire la nivel înalt între România și Statele Unite pe teme de securitate. Ce proiecte comune au fost prezentate de ministrul Predoiu
Politică
Întâlnire la nivel înalt între România și Statele Unite pe teme de securitate. Ce proiecte comune au fost prezentate de ministrul Predoiu
Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
Politică
Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
Analiza lui Nicușor Dan pe numirile la Parchete. Ce concluzie a tras președintele (VIDEO)
Politică
Analiza lui Nicușor Dan pe numirile la Parchete. Ce concluzie a tras președintele (VIDEO)
România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)
Politică
România nu va găzdui componente nucleare. Nicușor Dan clarifică subiectul umbrelei nucleare (VIDEO)
Nicușor Dan, despre explozia prețurilor la carburanți. Va interveni statul, dacă prețurile continuă să crească? Răspunsul președintelui (VIDEO)
Politică
Nicușor Dan, despre explozia prețurilor la carburanți. Va interveni statul, dacă prețurile continuă să crească? Răspunsul președintelui (VIDEO)
Ultima oră
21:57 - Tensiunile dintre Ungaria și Ucraina s-au calmat. Kievul a obținut eliberarea cetățenilor săi reținuți la Budapesta
21:57 - Incendiu devastator într-un bloc din România. O femeie a murit arsă de vie, alta a ajuns la spital. Mai mulți locatari au fost evacuați
21:50 - La 77 de ani vrea să devină cel mai vârstnic bărbat care înconjoară lumea pe motocicletă. Povestea lui Steven Barnett
21:29 - Corupție în Portul Constanța. Fost șef de vamă arestat preventiv pentru luare de mită
21:09 - O nouă Zonă Albastră ar putea fi identificată în nordul Europei. Iată despre ce este vorba
20:39 - Ceartă sângeroasă între doi adolescenți. Puștan de 17 ani arestat pentru tentativă de omor
20:22 - Zelenski, despre viața de familie în timpul războiului: „Copiii noștri sunt în pericol”
20:20 - Elevii români blocați timp de o săptămână în Dubai au ajuns acasă. Ce au dezvăluit aceștia cu privire la zbor: „Nu a fost aşa”
19:51 - Donald Trump tras pe sfoară de prietenul Putin. Rusia ajută Iranul să lovească bazele americane din Golf (presa)
19:50 - Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor la marile parchete. Nicușor Dan a ieșit să discute cu manifestanții: „Procurorii care vor fi semnați de mine vor avea girul meu” (VIDEO, GALERIE FOTO)