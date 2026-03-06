CTP îl face praf pe Nicușor Dan! Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comentat, în emisiunea Special B1, moderată de Laura Ciurlin, schimbarea de poziție a președintelui Nicușor Dan în privința Consiliului Superior al Magistraturii și a conducerii parchetelor.

CTP a amintit că, în urmă cu câteva luni, critica activitatea CSM și propunea chiar organizarea unui referendum în rândul magistraților, însă, acum pare să accepte actuala situație.

De ce spune CTP că Nicușor Dan și-a schimbat poziția față de CSM

Potrivit jurnalistului, există o diferență majoră între discursul din trecut al lui Nicușor Dan și declarațiile recente legate de Consiliul Superior al Magistraturii.

“Mai spune ceva domnul Nicușor Dan, și anume, că nu se duce la după 9-10 luni de mandat și că ei știu ce să facă, CSM-ul. Adică aceia care, potrivit domnului Nicușor Dan, cu câteva luni în urmă ar fi fost în situația de a pleca urgent acasă dacă referendumul printre magistrați, propus de domnul Nicușor Dan, care s-a pierdut în neagra veșnicie, cum era și firesc, fiind o aberație… Dacă acest referendum arată că CSM-ul e rău și nu face treaba Justiției în folosul poporului, ci în folosul lor.

Și acum ne spune că nu mă duc la CSM, că știu ei ce fac. Pentru mine și pentru orice om de bun-simț din țara asta, gestul domnului Nicușor Dan nu e o surpriză.”, a spus jurnalistul.

CTP îl face praf pe Nicușor Dan. Ce spune despre relația dintre președinte și PSD

Cristian Tudor Popescu a menționat că apropierea președintelui de PSD ar fi vizibilă încă de la începutul mandatului.

“Apropierea lui de PSD, de la începutul mandatului și până acum, este evidentă și pentru un orb, noaptea. Asta e o încununare.

Asta este echipa PSD, pe care domnul Nicușor Dan, așa cum mă așteptam, o aprobă în totalitate și nu demonstrează nimic. Adică cei care protestează, sunt jurnaliști care au făcut anchete, care au arătat cine este Cristina Chiriac, cine este domnul Voineag.”, a adăugat el.

Gazetarul a mai spus că situația actuală ar reprezenta o contradicție față de pozițiile exprimate anterior de președinte.

“În plus, este o jignire, domnule… Așa ceva eu, ca simplu cetățean, n-aș accepta.

Va să zică, eu le-am pus în vedere să plece din funcțiile de șefi pentru că nu-mi place ce fac, nu sunt mulțumit, și acum accept cu brațele deschise să fie adjuncți, adică oamenii numărul doi din acelei instituții.”, a mai precizat gazetarul.

Ce a mai spus CTP despre Nicușor Dan

În intervenția sa, Cristian Tudor Popescu a afirmat că mișcările lui Nicușor Dan, din ultima perioadă, „sunt fie PSD-iste, fie AUR-iste”.

“Pur și simplu își bat joc de el ăștia, de Nicușor Dan, care e dispus să zică orice, pentru a face pe plac PSD. De altfel, mișcările domnului Nicuşor Dan, de lungă vreme, sunt fie PSD-iste, fie AUR-iste, chiar din ce în ce mai AUR-iste. Asta cu refuzul, practic, nu e un refuz, este celebrul lui curluntrism, tergiversare, mă opresc aici și așa mai departe cu hlizelile alea imbecile pe care le produce constant.”, a mai menționat gazetarul.

El a făcut referire și la contextul geopolitic.

“Deci, asta e AUR-istă poziția și kremlinistă, pentru că Kremlinul ce-a făcut în prima secundă? A condamnat această inițiativă a Franței.

Putea să nu zică nimic. Da, domnule, dacă vreți acolo, treaba voastră, ce ne interesează, oricum vă spargem pe toți. Da? Ei, nu. S-a apucat s-o condamne, ceea ce înseamnă că socoteala Kremlinului este, domnule, cu Trump noi ne-am înțeles, n-avem nicio problemă. Cu Macron, nu ne-am înțeles și s-ar putea să avem probleme cu acest mic NATO în NATO, ca bază a unei arhitecturi de securitate europene, care să îi îndeplinească dorința domnului Trump, ca Europa să se mai apere și singură. Asta e dorința domnului Trump.”, a conchis CTP.