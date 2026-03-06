Ucraina a obținut eliberarea celor șapte cetățeni reținuți la Budapesta în contextul tensiunilor dintre Viktor Orban și . Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de Externe.

Ucraina a reușit eliberarea cetățenilor reținuți la Budapesta

Ministrul de externe din Ucraina, Andrii Sîbiga, a declarat vineri că a obţinut a şapte cetăţeni ucraineni care au fost reţinuţi la Budapesta, în , informează Reuters şi AFP. El a făcut anunțul într-o postare pe X, precizând că cei șapte cetățeni sunt în siguranță și au trecut granița în Ucraina.

„L-am informat deja pe președintele Zelenski că am reușit să obținem eliberarea a șapte cetățeni ucraineni care erau deținuți la Budapesta. Sunt deja în siguranță și au trecut granița cu Ucraina. Consulii noștri le-au oferit asistența necesară. Mulțumesc echipei noastre de la MAE și de la ambasada Ucrainei din Ungaria, precum și forțelor de ordine, agențiilor guvernamentale, băncilor de stat și tuturor celor care au contribuit la eliberarea lor”, se arată în postarea de pe X.

Anterior, în cursul zilei de vineri, Ministerul de Externe al Ucrainei l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri interimar al Ungariei la Kiev și i-a comunicat punctul de vedere al țării sale cu privire la reținerea celor șapte ucraineni. Șeful diplomaţiei ucrainene a acuzat Ungaria că i-a „luat ostatici”.

Cei șapte sunt angajați ai unei bănci ucrainene din Budapesta, Oschadbank, care transportau zeci de milioane de euro din Austria.

Ucrainenii transportau bani și aur

Cei șapte angajați din Ucraina au transportat, în două vehicule suma de 35 de milioane de euro şi 9 kg de aur. Banii proveneau de la Raiffeisen Bank din Austria și erau transportați „în conformitate cu reglementările internaţionale de transport şi procedurile vamale europene în vigoare”.

Ungaria este unul dintre puţinele state din NATO şi care şi-au consolidat relaţiile cu Moscova după războiul declanșat în Ucraina.

Budapesta blochează în special adoptarea celui de-al 20-lea pachet de sancţiuni al UE împotriva Rusiei şi acordarea unui împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Kiev. Ungaria reclamă întreruperea livrărilor de petrol rusesc printr-un oleoduct care traversează Ucraina.